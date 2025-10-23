Fibo Trading Assistant MT5

[In Bezug auf Investitionsfragen ]

Frage 1 :

Wenn sich Marktchancen ergeben, neigen die meisten Anleger dazu, hektisch Aufträge zu erteilen. Wenn Sie jedoch so hektisch Aufträge erteilen, haben Sie keine Möglichkeit zu wissen, ob Sie liquidiert werden. Der einzige Anhaltspunkt ist die Margin-Ratio, aber die Margin-Ratio kann nicht genau bestimmen, ob Sie liquidiert werden.

Wenn die Bestellmenge groß ist oder die Produktbestellmenge noch größer ist, können Sie den Verlust und den Gewinn nicht berechnen. Wenn es ein Tool gibt, das Stop-Loss, Stop-Profit und Profit-Loss-Ratio berechnen kann, dann wird es einfacher sein, die Positionsgröße zu kontrollieren und zu entscheiden, ob man eine große Position zum Zocken einnimmt.

Dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben gefunden, dass der Fibo Trading Assistant MT5 Ihnen helfen kann, dieses Problem zu lösen.

Frage 2:

Wenn Sie ein fortgeschrittener Trader sind, platzieren Sie vielleicht Orders an bestimmten Schlüsselpositionen. Wenn Sie Ihre Orders manuell platzieren, kann es sein, dass im Chart keine freien Positionen für Sie zur Verfügung stehen. Es wäre ideal, ein Tool zu haben, das Ihnen hilft, Ihre Aufträge gleichmäßig zu verteilen.

Dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben herausgefunden, dass der Fibo Trading Assistant MT5 Ihnen helfen kann, dieses Problem zu lösen, und das mit nur einem Klick.

Frage 3 :

Während Sie auf Gelegenheiten warten, könnten Sie zunächst einige Limit-Orders platzieren und Stop-Losses setzen. Das manuelle Setzen von Stop-Losses und Take-Profits für diese Limit-Orders ist nicht einfach. Wenn es ein Tool gäbe, mit dem Sie Aufträge in Stapeln platzieren und Stop-Losses und Take-Profits festlegen könnten, wäre das großartig.

Dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Fibo Trading Assistant MT5 gefunden, der Ihnen helfen kann, dieses Problem zu lösen, und das mit nur einem Klick.



Fibo Trading Assistant MT5 - Eine intelligente Handels- und Risikokontrolllösung, die speziell für Fibonacci-Strategien entwickelt wurde.

【Core Value】
Verabschieden Sie sich von den mühsamen manuellen Berechnungen und blinden Flecken im Risikomanagement! Wir bieten Ihnen eine komplette Fibonacci-Handelsausführungs- und Risikokontrolllösung, die Ihnen eine präzise Positionierung, intelligente Risikokontrolle und effiziente Entscheidungsfindung ermöglicht.

【Funktionale Highlights】

  • Intelligente Auftragsplatzierung und Gewinn- und Verlustanalyse

Zeichnen Sie eine Linie, um eine Order zu platzieren: Batch-Orderplatzierung auf Fibonacci-Schlüsselniveaus, automatische Berechnung der Marge für schwebende Aufträge und der erwarteten Gewinn- und Verlustquote.

Risiko-Visualisierung: Berechnen Sie die Marge und das Gewinn-Verlust-Verhältnis für schwebende Aufträge für ein Produkt und für mehrere Produkte getrennt. Verschaffen Sie sich bereits in der Layout-Phase einen umfassenden Überblick über die Gesamtrisiken.

  • Intelligentes Positionsmanagement

Batch-Risikokontrolle: Ein-Klick-Einstellung von Stop-Loss und Take-Profit für mehrere Aufträge, Clearing von Stop-Loss und Take-Profit, Schließen von Positionen auf der Grundlage von Bedingungen (Gewinn/Verlust/Alle) und Stop-Loss-Kursschutz.

Präzise Überwachung: Unabhängige Berechnung der Gewinn- und Verlustquote einzelner Produkte und des Gesamtkontos in Echtzeit, um die Positionsrisiken stets unter Kontrolle zu halten.

  • Durchdachtes interaktives Design

Sofortige Funktionstipps: Jede Funktionstaste ist mit einem schwebenden Hinweis versehen. Fahren Sie einfach mit der Maus darüber, um detaillierte Anweisungen zur Verwendung anzuzeigen.

Nahtlose zweisprachige Umschaltung: Unterstützt die sofortige Umschaltung zwischen chinesischer und englischer Benutzeroberfläche, um den Gewohnheiten globaler Trader gerecht zu werden.

  • Risikokontrolle über den gesamten Prozess als Begleitung

Von der Auftragserteilung bis zum Halten von Positionen ist jeder Link mit einem eingebauten intelligenten Risikokontrollmechanismus ausgestattet.

Überwachen Sie die Margin-Nutzung und das Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis in Echtzeit, um das Risiko eines Margin-Calls zu vermeiden.

【Produktvorteile】

Effizienter: Batch-Operationen sparen 90% der Zeit für die Auftragsverwaltung.

Intuitiver: Dank der fließenden Eingabeaufforderungen ist jede Funktion auf einen Blick ersichtlich, ohne Lernaufwand.

Sicherer: Vollständige Prozessrisikokontrolle als Begleitschutz, die den "Margin Call" wirklich beendet.

【Notes】 .

Dieses Produkt ist kein EA, der automatisch Aufträge platziert. Es ist ein EA, bei dem Sie die Entscheidung treffen, Aufträge zu platzieren. Dieses Produkt stellt Ihnen die Gewinn- und Verluststatistiken jeder Entscheidung, die Sie auf der Grundlage Ihrer Aufträge treffen, als Referenz zur Verfügung und bietet Batch-Operationen für verschiedene Aufträge, um die Sicherheit Ihrer Positionsfonds zu gewährleisten und Sie von Margin Calls fernzuhalten.

Kostenlose Testversion bis zum 1. Januar 2026. Um sie weiter zu nutzen, laden Sie bitte die kostenpflichtige Version erneut herunter. Die Gebühr ist angemessen.

Erleben Sie es jetzt und lassen Sie sich von professionellen Tools dabei helfen, den Fibonacci-Handel auf eine ganz neue Ebene zu bringen !


