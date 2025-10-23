Equity Balance Chart

Equity Balance Chart (Indikatorbeschreibung)

Dies ist ein fortschrittlicher MQL5-Indikator, der entwickelt wurde, um die Performance eines Kontos direkt im Chart zu verfolgen und anzuzeigen. Er stellt das Eigenkapital (in Lindgrün) und den Saldo (in Orange) des Kontos als zwei separate Linien in einem Unterfenster dar.

Seine zwei wichtigsten Funktionen sind:

  1. Dauerhafte Historie: Der Indikator speichert die Equity- und Balance-Daten von jedem Balken in einer History-Datei. Wenn Sie MetaTrader 5 neu starten oder den Indikator neu laden, wird diese Datei automatisch geladen, um die gesamte Performance-Historie neu zu zeichnen, damit die Daten nicht verloren gehen.

  2. On-Chart-Informationspanel: Der Indikator zeigt in der Ecke seines Fensters ein Live-Update-Panel an. Dieses Panel zeigt die wichtigsten Tagesstatistiken an, darunter:

    • Den Höchststand des Tages (mit Angabe des Spitzenwerts, des Zeitpunkts, zu dem er erreicht wurde, und des prozentualen Anstiegs gegenüber der Eröffnung des Tages).

    • Den niedrigsten Aktienwert des Tages (mit Angabe des niedrigsten Wertes, der Uhrzeit und des prozentualen Verlustes).

    • Die aktuellen Werte von Balance und Equity.

    • Die "DIFF%" (Differenz), die den aktuellen gleitenden Gewinn oder Drawdown in Prozent anzeigt.

Der Indikator ist so aufgebaut, dass er effizient arbeitet, indem er seine Historie periodisch in einem Timer speichert und nicht bei jedem einzelnen Tick, was eine Verlangsamung des Systems verhindert. Er enthält auch Eingabeoptionen, um das Panel ein- oder auszublenden, seine Farben anzupassen und die gespeicherte Verlaufsdatei manuell zu löschen.

Benutzerhandbuch

  1. Laden Sie den Indikator.

  2. Um Diagrammspitzen bei der Initialisierung zu vermeiden, wechseln Sie bitte zuerst zu einem anderen Zeitrahmen und dann zurück zu Ihrem gewünschten Zeitrahmen.

  3. Farben und Stil sind konfigurierbar.

  4. Der Indikator wird nach der Neuinitialisierung nicht auf eine Nullkurve zurückgesetzt, sondern setzt die Darstellung sofort mit den aktuellen Kontowerten fort.


