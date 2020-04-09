Equity Balance Chart

Equity Balance Chart (Descripción del Indicador)

Este es un indicador MQL5 avanzado diseñado para seguir y mostrar el rendimiento de una cuenta directamente en el gráfico. Traza la Equidad de la cuenta (en verde lima) y el Balance (en naranja) como dos líneas separadas en una sub-ventana.

Sus dos características principales son:

  1. Historial persistente: El indicador guarda los datos de capital y saldo de cada barra en un archivo histórico. Cuando reinicie MetaTrader 5 o vuelva a cargar el indicador, se carga automáticamente este archivo para volver a dibujar el historial de rendimiento completo, evitando que los datos se pierdan.

  2. Panel de información sobre el gráfico: Muestra un panel de actualización en vivo en la esquina de su ventana. Este panel muestra las principales estadísticas diarias, entre las que se incluyen:

    • El valor máximo del día (que muestra el valor máximo, la hora a la que se alcanzó y el porcentaje de ganancia desde la apertura del día).

    • El valor mínimo del día (el valor más bajo, la hora y el porcentaje de pérdida).

    • Los valores actuales de Saldo y Capital.

    • El "DIFF%" (Diferencia), que muestra la ganancia o pérdida flotante actual como porcentaje.

El indicador está diseñado para ser eficiente, guardando su historial periódicamente en un temporizador en lugar de en cada tick, lo que evita la ralentización del sistema. También incluye opciones de entrada para mostrar u ocultar el panel, personalizar sus colores y borrar manualmente el archivo de historial guardado.

Guía del usuario

  1. Cargar el indicador.

  2. Para evitar picos en los gráficos durante la inicialización, cambie primero a un marco temporal diferente y, a continuación, vuelva a cambiar al marco temporal deseado.

  3. Los colores y el estilo son configurables.

  4. El indicador no se reinicia a una curva cero después de reiniciarse; reanudará inmediatamente el trazado utilizando los valores actuales de la cuenta.


