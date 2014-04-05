Crude Oil Indicator for MT5

CRUDE OIL BUY/SELL (3 Min)

Technischer Überblick

Der CRUDE OIL BUY/SELL-Indikator wurde für kurzfristige Trader entwickelt, die sich auf die Entwicklung des Rohölpreises konzentrieren.
Er identifiziert hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufschancen auf der Grundlage einer Kombination aus RSI-Niveaus, SMA-Trendpositionierung und Kerzenstrukturanalyse.
Dieses Tool ist besonders effektiv auf dem 3-Minuten-Zeitrahmen und liefert klare visuelle Signale und Warnungen sowohl für die Fortsetzung der Dynamik als auch für potenzielle Umkehrungen.

Wie es funktioniert

Der Indikator besteht aus drei Schlüsselkomponenten:

  1. RSI-Analyse: Erkennt überkaufte und überverkaufte Zonen, um das Marktmomentum zu messen.

  2. SMA-Filter: Bestätigt, ob der Kurs über oder unter seinem kurzfristigen Durchschnittstrend handelt.

  3. Logik der Kerzenstärke: Bewertet die Beziehung zwischen Kerzenkörper und Spanne, um das Momentum hinter einer Bewegung zu bestätigen.

Eine Kaufmarkierung (B) erscheint, wenn die Bedingungen aufwärts gerichtet sind, während eine Verkaufsmarkierung (S) erscheint, wenn der Abwärtsdruck bestätigt wird.
Zusätzliche Umkehrmarkierungen heben potenzielle Wendepunkte hervor, wenn RSI und Preismuster eine Erschöpfung anzeigen.

Funktionen

  • Automatische Kauf- und Verkaufsmarkierung im Chart

  • Reversal-Erkennung und Warnsystem

  • Einstellbare RSI- und SMA-Parameter

  • Dynamische Balkeneinfärbung basierend auf dem Marktzustand

  • Alarmbedingungen für Kauf-, Verkaufs- und Umkehrsignale

  • Funktioniert für jedes Symbol; optimiert für Rohöl-Instrumente

Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: 3 Minuten

  • Instrument: Rohöl (CL, USOIL, oder Brent)

  • Parameter:

    • RSI Länge = 14

    • SMA-Länge = 70

    • RSI Hoch = 80

    • RSI Tief = 20

Diese Einstellungen sind für Scalping und kurzfristigen Handel während der aktiven Marktzeiten gedacht.

Handelsrichtlinien

  • Verwenden Sie den Indikator zur Bestätigung neben der Marktstruktur- oder Volumenanalyse.

  • Vermeiden Sie Signale während Zeiten geringer Volatilität.

  • Kombinieren Sie den Indikator mit angemessenen Risikomanagement-Praktiken und verwenden Sie ihn nicht als eigenständiges Handelssystem.

Warnungen

Das Skript enthält Warnbedingungen für:

  • Kaufsignale

  • Verkaufssignale

  • Aufwärts- und Abwärtsumkehrungen

  • Allgemeine Richtungsänderungswarnungen

Zusammenfassung

Der CRUDE OIL BUY/SELL (3 Min) Indikator bietet einen strukturierten Ansatz zur Identifizierung kurzfristiger Handelsmöglichkeiten auf den Ölmärkten.
Er kombiniert RSI, SMA und die Analyse des Preisverhaltens, um umsetzbare, visuell klare Erkenntnisse für disziplinierte Intraday-Entscheidungen zu liefern.


