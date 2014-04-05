Crude Oil Indicator for MT5

COMPRA/VENTA DE PETRÓLEO CRUDO (3 Min)

Resumen técnico

El indicador CRUDE OIL BU Y/SELL está diseñado para operadores a corto plazo que se centran en los movimientos del precio del crudo.

Identifica oportunidades de compra y venta de alta probabilidad basadas en una combinación de niveles RSI, posicionamiento de tendencia SMA y análisis de estructura de velas.

Esta herramienta es particularmente eficaz en el marco temporal de 3 minutos, proporcionando señales visuales claras y alertas tanto para la continuación del impulso como para posibles retrocesos.

Cómo funciona

El indicador integra tres componentes clave:

Análisis RSI: Detecta zonas de sobrecompra y sobreventa para medir el impulso del mercado. Filtro SMA: Confirma si el precio está cotizando por encima o por debajo de su tendencia media a corto plazo. Lógica de Fuerza de Velas: Evalúa la relación entre el cuerpo de la vela y el rango para validar el impulso detrás de un movimiento.

Aparece una etiqueta de compra (B) cuando se alinean las condiciones alcistas, mientras que aparece una etiqueta de venta (S) cuando se confirma la presión bajista.

Los marcadores de reversión adicionales resaltan los posibles puntos de inflexión cuando el RSI y los patrones de precios indican agotamiento.

Características

Etiquetado automático de compra y venta en el gráfico

Sistema de detección y alerta de reversión

Parámetros RSI y SMA ajustables

Coloración dinámica de las barras en función del estado del mercado

Condiciones de alerta para señales de compra, venta y reversión

Funciona con cualquier símbolo; optimizado para instrumentos de petróleo crudo

Ajustes recomendados

Marco temporal: 3 minutos

Instrumento Petróleo crudo (CL, USOIL o Brent)

Parámetros: Longitud del RSI = 14 Longitud SMA = 70 RSI Alto = 80 RSI Bajo = 20



Estos ajustes están pensados para scalping y operaciones a corto plazo durante las horas activas del mercado.

Pautas de negociación

Utilice el indicador para la confirmación junto con la estructura del mercado o el análisis del volumen.

Evite señales durante periodos de baja volatilidad.

Combínelo con prácticas adecuadas de gestión de riesgos y evite utilizarlo como un sistema de negociación independiente.

Alertas

El script incluye condiciones de alerta para:

Señales de compra

Señales de venta

Retrocesos al alza y a la baja

Alertas generales de cambio de dirección

Resumen

El indicador CRUDE OIL BUY/SELL (3 Min) ofrece un enfoque estructurado para identificar oportunidades de negociación a corto plazo en los mercados del petróleo.

Combina el RSI, la SMA y el análisis del comportamiento de los precios para ofrecer información procesable y visualmente clara para una toma de decisiones intradía disciplinada.