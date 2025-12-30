SignalBridge Telegram to MT5 Orchestrator
- Utilitys
- Nelson Tum
- Version: 1.12
- Aktualisiert: 30 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
TradingView/Telegram zu MT5 Automation EA mit einheitlichem Risiko- und Positionsmanagement
Automatisieren Sie MT5-Trades aus TradingView-Alarmen und Telegram-Befehlen über eine leichtgewichtige Desktop-Bridge. Alle Signale werden in einheitliche "Signaldateien" normalisiert, die der EA aufnimmt und mit einheitlichen Risikokontrollen, Ausführungsfiltern und Lebenszyklusmanagement ausführt. Keine DLLs erforderlich.
Was es leistet
- Doppelte Signalaufnahme:
- TradingView: Strategiewarnungen über Webhook → Desktop Bridge → EA
- Telegram: einfache Befehle (z. B. "Long EURUSD", "Close XAUUSD", "Short GBPJPY r=1 rt=fixed")
- Vereinheitlichte Pipeline: Jede Anweisung wird zu einer normalisierten Signaldatei für identische Risikobehandlung und Ausführung über alle Quellen hinweg.
- Risiko-gesteuerte Ausführung: Tägliche Obergrenzen, Verlustlimits pro Handel, Spread-/Slippage-Kontrollen und Kontogrößenschutz.
- Positionsmanagement: Breakeven, Trailing Stops, partielle Ausstiege und robuste Orderwiederholungen.
- Benachrichtigungen: Telegramm-Updates für wichtige Handelsereignisse und Limitüberschreitungen.
- Multi-Symbol-fähig: Eine EA-Instanz kann mehrere Symbole verarbeiten.
Kern-Module
- Signal-Engine
- Durchsucht einen "Signal Drop"-Ordner nach neuen Anweisungen
- Validiert die Aktualität, die optionale Webhook-ID und entdupliziert IDs
- Führt Aufträge mit mehreren Symbolen aus einem einzigen Chart aus
- Risiko-Manager
- Tägliche Handelszählung und kumulative PnL-Caps (Gewinn/Verlust) mit automatischer Verflachung
- Maximalverlust pro Handel (unterstützt gruppierte Eingaben)
- Optionale statische Kontogrößenabsicherung (Währung oder %-Basislinie)
- Quoten für Spreads/Slippage/Richtungen und Exposure-Limits
- Handelsmanager
- Ausfallsicherer Orderversand mit Wiederholung/Backoff
- Volumen über feste Lots oder prozentuales Risiko (ATR/Punkte-basierte SL-Normalisierung)
- Unterstützt partielle Skalierung
- Positionsverwaltung
- Breakeven (ATR oder Punkte)
- Trailing Stop (ATR, Punkte oder Kerzenhoch/-tief mit Puffer)
- Gestufte Teilausstiege (TP1/TP2) und defensives Drawdown-Trimming
- Nachrichtenfilter (optional)
- Leichtes Kalender-Gating nach Symbolauswirkung mit Pre/Post-Blackout-Fenstern
- Benachrichtigungen
- Telegrammwarnungen zu TP/SL/partial/breakeven/trailing
- Warnungen bei täglichen Limitüberschreitungen und Schutzauslösern
- Strukturierte Zusammenfassungen zum Handelsabschluss (PnL, Dauer, Grund)
- Visuelles Overlay
- Einstiegs- und Durchschnittspreislinien
- Live-TP/SL/partielle Auslöseschwellen
- Echtzeit-Panel: PnL %, Tageslimits, Lot-Exposure, Schutzstatus
Unterstützte Instrumente
- Forex Majors/Minors, Metalle, Indizes, Krypto-Paare (Broker-abhängig)
Schnellstart
- Installieren Sie EA auf einem beliebigen MT5-Chart (eine Instanz kann mehrere Symbole verarbeiten)
- Konfigurieren Sie die Eingaben:
- Risiko: fest oder prozentual
- Tägliche Limits und optionaler Kontogrößenschutz
- Breakeven/Trailing/Partials
- Signalablauf (um veraltete Ausführung zu vermeiden)
- Optionaler Nachrichtenfilter (Kalender-URL zu MT5 WebRequest hinzufügen)
- Desktop-Brücke:
- TradingView: Webhook mit der Bridge-URL erstellen, in Alerts einfügen
- Telegram: Bot-Token hinzufügen und Befehle senden (z. B. "Long EURUSD r=1 rt=Prozent")
- Überprüfen:
- Beobachten Sie das EA-Panel auf Signalbestätigungen, Metriken und Exposition
- Bestätigen Sie Telegram-Benachrichtigungen über TP/SL/partial/breakeven
- Kalibrieren Sie auf der Demo:
- ATR-Multiplikatoren, partielle Schwellenwerte und Nachlaufpuffer abstimmen
Beispiel-Befehle
Short XAUUSD r=0.5 rt=percent
Close GBPJPY pt=0.5
Close XAUUSD
Absicherungen
- Tägliche Gewinn-/Verlustsperren mit automatischer Schließung und Blockierung bei neuen Eingaben
- Durchsetzung von Verlusten pro Handel
- Permanenter Kontogrößenschutz bis zur manuellen Rücksetzung
- Spread/Slippage-Filter
- Wiederholungsversuche in der Warteschlange zur Vermeidung von Problemen mit dem Handelskontext
Beste Praktiken
- Prüfen Sie immer in der Demo, bevor Sie live gehen
- Verwenden Sie eindeutige Webhook-IDs pro Strategie für die Rückverfolgbarkeit
- Halten Sie die Telegram-Standardeinstellungen konservativ; überschreiben Sie sie bei Bedarf pro Handel
Haftungsausschluss
Dies ist ein Automatisierungswerkzeug, keine Anlageberatung. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Sie sind für die Konfiguration, Dimensionierung und Überwachung der Konnektivität, der Antworten des Brokers und der Stabilität der Plattform verantwortlich. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.