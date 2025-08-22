SignalBridge Telegram to MT5 Orchestrator

EA de Automatización de TradingView/Telegram a MT5 con Gestión Unificada de Riesgo y Posición

Automatice operaciones MT5 desde alertas de TradingView y comandos de Telegram a través de un ligero puente de escritorio. Todas las señales se normalizan en "archivos de señales" uniformes que el EA ingiere, ejecutando con controles de riesgo consistentes, filtros de ejecución y gestión del ciclo de vida. No requiere DLLs.

Qué hace

  • Doble ingesta de señales:
    • TradingView: alertas de estrategia vía webhook → puente de escritorio → EA.
    • Telegram: comandos simples (por ejemplo, "Long EURUSD", "Close XAUUSD", "Short GBPJPY r=1 rt=fixed")
  • Canalización unificada: Cada instrucción se convierte en un fichero de señales normalizado para un tratamiento del riesgo y una ejecución idénticos en todas las fuentes.
  • Ejecución con gestión del riesgo: Límites diarios, límites de pérdidas por operación, comprobaciones de diferencial/deslizamiento y salvaguarda del tamaño de la cuenta.
  • Gestión de posiciones: Breakeven, trailing stops, salidas parciales y sólidos reintentos de órdenes.
  • Notificaciones: Actualizaciones por telegrama de los eventos clave de la operación y de las infracciones de los límites.
  • Capacidad multisímbolo: Una instancia de EA puede procesar múltiples símbolos.

    Módulos principales

    1. Motor de señales
      • Escanea una carpeta "signal drop" en busca de nuevas instrucciones.
      • Valida la frescura, el ID de Webhook opcional y deduplica los ID.
      • Ejecuta órdenes multisímbolo desde un único gráfico
    2. Gestor de riesgos
      • Recuento diario de operaciones y límites PnL acumulativos (ganancia/pérdida) con aplanamiento automático
      • Pérdida máxima por operación (admite entradas agrupadas)
      • Protección estática opcional del tamaño de la cuenta (divisa o % base)
      • Cuotas de diferencial/deslizamiento/dirección y límites de exposición
    3. Gestor de operaciones
      • Envío de órdenes resistente con reintento/retroceso
      • Volumen mediante lotes fijos o riesgo porcentual (normalización de SL basada en ATR/puntos)
      • Admite escalado parcial
    4. Gestión de posiciones
      • Punto de equilibrio (ATR o puntos)
      • Trailing stop (ATR, puntos o vela alta/baja con buffer)
      • Salidas parciales escalonadas (TP1/TP2) y recorte defensivo del drawdown
    5. Filtro de noticias (opcional)
      • Bloqueo de calendario ligero por impacto de símbolo con ventanas de bloqueo pre/post
    6. Notificaciones
      • Alertas por telegrama sobre TP/SL/parcial/breakeven/trailing
      • Alertas de superación de límites diarios y activación de salvaguardas
      • Resúmenes estructurados de cierre de operaciones (PnL, duración, motivo)
    7. Superposición visual
      • Líneas de precio de entrada y precio medio
      • Niveles de activación TP/SL/parciales en tiempo real
      • Panel en tiempo real: PnL %, límites diarios, exposición de lotes, estado de salvaguarda

        Instrumentos soportados

        • Divisas principales/minores, Metales, Índices, Cripto pares (dependiente del broker)

          Inicio Rápido

          1. Instale el EA en cualquier gráfico MT5 (una sola instancia puede procesar múltiples símbolos)
          2. Configure las entradas:
            • Riesgo: fijo o porcentual
            • Límites diarios y protección opcional del tamaño de la cuenta
            • Breakeven/trailing/parciales
            • Vencimiento de la señal (para evitar una ejecución obsoleta)
            • Filtro de noticias opcional (añadir URL de calendario a MT5 WebRequest)
          3. Puente de escritorio:
            • TradingView: crear webhook usando la URL del puente, pegar en alertas
            • Telegram: añadir bot token y enviar comandos (por ejemplo, "Long EURUSD r=1 rt=percent")
          4. Verificar:
            • Mira el panel de EA para acuses de recibo de señales, métricas y exposición
            • Confirmar notificaciones de Telegram sobre TP/SL/parcial/breakeven
            • Calibrar en demo:
              • Ajustar múltiplos ATR, umbrales parciales y trailing buffer

            Ejemplos de comandos

            Long EURUSD r=1 rt=fixed tpp=1.2345 slp=1.2345
            Short XAUUSD r=0.5 rt=percent
            Close GBPJPY pt=0.5

            Close XAUUSD

            Salvaguardas

            • Bloqueo diario de ganancias/pérdidas con cierre automático y bloqueo de nuevas entradas
            • Aplicación de pérdidas por operación
            • Protección persistente del tamaño de la cuenta hasta que se restablezca manualmente
            • Filtros de diferencial/deslizamiento
            • Reintentos en cola para evitar problemas de contexto de operación ocupado

              Prácticas recomendadas

              • Valídelo siempre en la demo antes de activarlo
              • Usa IDs de Webhooks únicos por estrategia para trazabilidad
              • Mantén los valores por defecto de Telegram conservadores; modifícalos por operación cuando sea necesario

              Descargo de responsabilidad

              Esta es una herramienta de automatización, no un consejo de inversión. Operar implica riesgos. Usted es responsable de la configuración, dimensionamiento y monitorización de la conectividad, las respuestas del broker y la estabilidad de la plataforma. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


