SignalBridge Telegram to MT5 Orchestrator
- Utilidades
Nelson Tum
Versión: 1.12
Actualizado: 30 diciembre 2025
- Activaciones: 10
EA de Automatización de TradingView/Telegram a MT5 con Gestión Unificada de Riesgo y Posición
Automatice operaciones MT5 desde alertas de TradingView y comandos de Telegram a través de un ligero puente de escritorio. Todas las señales se normalizan en "archivos de señales" uniformes que el EA ingiere, ejecutando con controles de riesgo consistentes, filtros de ejecución y gestión del ciclo de vida. No requiere DLLs.
Qué hace
- Doble ingesta de señales:
- TradingView: alertas de estrategia vía webhook → puente de escritorio → EA.
- Telegram: comandos simples (por ejemplo, "Long EURUSD", "Close XAUUSD", "Short GBPJPY r=1 rt=fixed")
- Canalización unificada: Cada instrucción se convierte en un fichero de señales normalizado para un tratamiento del riesgo y una ejecución idénticos en todas las fuentes.
- Ejecución con gestión del riesgo: Límites diarios, límites de pérdidas por operación, comprobaciones de diferencial/deslizamiento y salvaguarda del tamaño de la cuenta.
- Gestión de posiciones: Breakeven, trailing stops, salidas parciales y sólidos reintentos de órdenes.
- Notificaciones: Actualizaciones por telegrama de los eventos clave de la operación y de las infracciones de los límites.
- Capacidad multisímbolo: Una instancia de EA puede procesar múltiples símbolos.
Módulos principales
- Motor de señales
- Escanea una carpeta "signal drop" en busca de nuevas instrucciones.
- Valida la frescura, el ID de Webhook opcional y deduplica los ID.
- Ejecuta órdenes multisímbolo desde un único gráfico
- Gestor de riesgos
- Recuento diario de operaciones y límites PnL acumulativos (ganancia/pérdida) con aplanamiento automático
- Pérdida máxima por operación (admite entradas agrupadas)
- Protección estática opcional del tamaño de la cuenta (divisa o % base)
- Cuotas de diferencial/deslizamiento/dirección y límites de exposición
- Gestor de operaciones
- Envío de órdenes resistente con reintento/retroceso
- Volumen mediante lotes fijos o riesgo porcentual (normalización de SL basada en ATR/puntos)
- Admite escalado parcial
- Gestión de posiciones
- Punto de equilibrio (ATR o puntos)
- Trailing stop (ATR, puntos o vela alta/baja con buffer)
- Salidas parciales escalonadas (TP1/TP2) y recorte defensivo del drawdown
- Filtro de noticias (opcional)
- Bloqueo de calendario ligero por impacto de símbolo con ventanas de bloqueo pre/post
- Notificaciones
- Alertas por telegrama sobre TP/SL/parcial/breakeven/trailing
- Alertas de superación de límites diarios y activación de salvaguardas
- Resúmenes estructurados de cierre de operaciones (PnL, duración, motivo)
- Superposición visual
- Líneas de precio de entrada y precio medio
- Niveles de activación TP/SL/parciales en tiempo real
- Panel en tiempo real: PnL %, límites diarios, exposición de lotes, estado de salvaguarda
Instrumentos soportados
- Divisas principales/minores, Metales, Índices, Cripto pares (dependiente del broker)
Inicio Rápido
- Instale el EA en cualquier gráfico MT5 (una sola instancia puede procesar múltiples símbolos)
- Configure las entradas:
- Riesgo: fijo o porcentual
- Límites diarios y protección opcional del tamaño de la cuenta
- Breakeven/trailing/parciales
- Vencimiento de la señal (para evitar una ejecución obsoleta)
- Filtro de noticias opcional (añadir URL de calendario a MT5 WebRequest)
- Puente de escritorio:
- TradingView: crear webhook usando la URL del puente, pegar en alertas
- Telegram: añadir bot token y enviar comandos (por ejemplo, "Long EURUSD r=1 rt=percent")
- Verificar:
- Mira el panel de EA para acuses de recibo de señales, métricas y exposición
- Confirmar notificaciones de Telegram sobre TP/SL/parcial/breakeven
- Calibrar en demo:
- Ajustar múltiplos ATR, umbrales parciales y trailing buffer
Ejemplos de comandos
Short XAUUSD r=0.5 rt=percent
Close GBPJPY pt=0.5
Close XAUUSD
Salvaguardas
- Bloqueo diario de ganancias/pérdidas con cierre automático y bloqueo de nuevas entradas
- Aplicación de pérdidas por operación
- Protección persistente del tamaño de la cuenta hasta que se restablezca manualmente
- Filtros de diferencial/deslizamiento
- Reintentos en cola para evitar problemas de contexto de operación ocupado
Prácticas recomendadas
- Valídelo siempre en la demo antes de activarlo
- Usa IDs de Webhooks únicos por estrategia para trazabilidad
- Mantén los valores por defecto de Telegram conservadores; modifícalos por operación cuando sea necesario
Descargo de responsabilidad
Esta es una herramienta de automatización, no un consejo de inversión. Operar implica riesgos. Usted es responsable de la configuración, dimensionamiento y monitorización de la conectividad, las respuestas del broker y la estabilidad de la plataforma. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.