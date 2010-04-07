Trade assistance
- Utilitys
- Olaniyi Ayeku
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Trade Assistance EA - Manuelles Handelskontrollpanel für MetaTrader 4
Trade Assistance EA ist ein leichtgewichtiges und intuitives manuelles Trading-Tool, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades direkt vom Chart aus ermöglicht. Es hilft Händlern, Trades mit nur einem Klick auszuführen, zu verwalten und zu beenden - ohne Kodierung oder komplexe Einrichtung.
🛠️ Hauptmerkmale
-
Ein-Klick-Buttons für Kauf/Verkauf
Sofortige Eröffnung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen mit voreingestellter Lotgröße, Stop Loss und Take Profit.
-
Intelligente SL- & TP-Eingabefelder
Ändern und aktualisieren Sie SL/TP-Werte für alle offenen Trades mit Hilfe editierbarer Eingabefelder.
-
Close All Trades
Schließen Sie alle aktiven Positionen für das aktuelle Symbol mit einer einzigen Schaltfläche.
-
Dynamische Gewinn/Verlust-Schließung
-
🔵 Gewinn schließen: Schließen Sie nur Trades, die sich derzeit im Gewinn befinden.
-
🔴 Verlust schließen: Schließen Sie nur Verlustgeschäfte.
-
-
Live-Gewinn/Verlust-Anzeige
Echtzeit-Anzeige des gesamten schwebenden Gewinns und Verlusts auf dem Chart, die jeden Tick aktualisiert wird.
-
Flexibles SL/TP-Management
Wenden Sie neue Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus sofort mit einem Klick auf alle Trades an.
-
Handelslimit-Kontrolle
Legen Sie für eine bessere Risikokontrolle ein Limit für die maximale Anzahl von Trades pro Tastenklick fest.
🧠 Wie es funktioniert
-
Der EA erstellt eine Reihe von benutzerdefinierten Schaltflächen und Eingabefeldern in Ihrem Chart.
-
Schaltflächen lösen bestimmte Aktionen aus, wie das Eröffnen von Positionen, das Schließen von Geschäften oder das Anpassen von SL/TP.
-
In den Eingabefeldern können Sie SL/TP-Levels festlegen, die auf alle Trades angewendet werden.
-
Gewinn- und Verlustberechnungen werden automatisch aktualisiert und in den Schaltflächenbeschriftungen angezeigt.
✅ Ideal für:
-
Manuelle Händler, die eine schnellere Ausführung wünschen.
-
Händler, die eine chartbasierte Kontrolle wünschen, ohne sich auf das Ziehen von Aufträgen zu verlassen.
-
Diejenigen, die mehrere Positionen verwalten und Tools zur Massenkontrolle benötigen.
🧩 Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen
💻 Läuft auf dem MetaTrader 4 Terminal
🚫 Kein automatischer Handel - volle manuelle Kontrolle