Trade Assistance EA - Manuelles Handelskontrollpanel für MetaTrader 4

Trade Assistance EA ist ein leichtgewichtiges und intuitives manuelles Trading-Tool, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades direkt vom Chart aus ermöglicht. Es hilft Händlern, Trades mit nur einem Klick auszuführen, zu verwalten und zu beenden - ohne Kodierung oder komplexe Einrichtung.

🛠️ Hauptmerkmale

Ein-Klick-Buttons für Kauf/Verkauf

Sofortige Eröffnung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen mit voreingestellter Lotgröße, Stop Loss und Take Profit.

Intelligente SL- & TP-Eingabefelder

Ändern und aktualisieren Sie SL/TP-Werte für alle offenen Trades mit Hilfe editierbarer Eingabefelder.

Close All Trades

Schließen Sie alle aktiven Positionen für das aktuelle Symbol mit einer einzigen Schaltfläche.

Dynamische Gewinn/Verlust-Schließung 🔵 Gewinn schließen: Schließen Sie nur Trades, die sich derzeit im Gewinn befinden. 🔴 Verlust schließen: Schließen Sie nur Verlustgeschäfte.

Live-Gewinn/Verlust-Anzeige

Echtzeit-Anzeige des gesamten schwebenden Gewinns und Verlusts auf dem Chart, die jeden Tick aktualisiert wird.

Flexibles SL/TP-Management

Wenden Sie neue Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus sofort mit einem Klick auf alle Trades an.

Handelslimit-Kontrolle

Legen Sie für eine bessere Risikokontrolle ein Limit für die maximale Anzahl von Trades pro Tastenklick fest.

🧠 Wie es funktioniert

Der EA erstellt eine Reihe von benutzerdefinierten Schaltflächen und Eingabefeldern in Ihrem Chart.

Schaltflächen lösen bestimmte Aktionen aus, wie das Eröffnen von Positionen , das Schließen von Geschäften oder das Anpassen von SL/TP .

In den Eingabefeldern können Sie SL/TP-Levels festlegen, die auf alle Trades angewendet werden.

Gewinn- und Verlustberechnungen werden automatisch aktualisiert und in den Schaltflächenbeschriftungen angezeigt.

✅ Ideal für:

Manuelle Händler, die eine schnellere Ausführung wünschen.

Händler, die eine chartbasierte Kontrolle wünschen, ohne sich auf das Ziehen von Aufträgen zu verlassen.

Diejenigen, die mehrere Positionen verwalten und Tools zur Massenkontrolle benötigen.

🧩 Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen

💻 Läuft auf dem MetaTrader 4 Terminal

🚫 Kein automatischer Handel - volle manuelle Kontrolle



