Trade assistance

Trade Assistance EA - Manuelles Handelskontrollpanel für MetaTrader 4

Trade Assistance EA ist ein leichtgewichtiges und intuitives manuelles Trading-Tool, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades direkt vom Chart aus ermöglicht. Es hilft Händlern, Trades mit nur einem Klick auszuführen, zu verwalten und zu beenden - ohne Kodierung oder komplexe Einrichtung.

🛠️ Hauptmerkmale

  • Ein-Klick-Buttons für Kauf/Verkauf
    Sofortige Eröffnung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen mit voreingestellter Lotgröße, Stop Loss und Take Profit.

  • Intelligente SL- & TP-Eingabefelder
    Ändern und aktualisieren Sie SL/TP-Werte für alle offenen Trades mit Hilfe editierbarer Eingabefelder.

  • Close All Trades
    Schließen Sie alle aktiven Positionen für das aktuelle Symbol mit einer einzigen Schaltfläche.

  • Dynamische Gewinn/Verlust-Schließung

    • 🔵 Gewinn schließen: Schließen Sie nur Trades, die sich derzeit im Gewinn befinden.

    • 🔴 Verlust schließen: Schließen Sie nur Verlustgeschäfte.

  • Live-Gewinn/Verlust-Anzeige
    Echtzeit-Anzeige des gesamten schwebenden Gewinns und Verlusts auf dem Chart, die jeden Tick aktualisiert wird.

  • Flexibles SL/TP-Management
    Wenden Sie neue Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus sofort mit einem Klick auf alle Trades an.

  • Handelslimit-Kontrolle
    Legen Sie für eine bessere Risikokontrolle ein Limit für die maximale Anzahl von Trades pro Tastenklick fest.

🧠 Wie es funktioniert

  • Der EA erstellt eine Reihe von benutzerdefinierten Schaltflächen und Eingabefeldern in Ihrem Chart.

  • Schaltflächen lösen bestimmte Aktionen aus, wie das Eröffnen von Positionen, das Schließen von Geschäften oder das Anpassen von SL/TP.

  • In den Eingabefeldern können Sie SL/TP-Levels festlegen, die auf alle Trades angewendet werden.

  • Gewinn- und Verlustberechnungen werden automatisch aktualisiert und in den Schaltflächenbeschriftungen angezeigt.

✅ Ideal für:

  • Manuelle Händler, die eine schnellere Ausführung wünschen.

  • Händler, die eine chartbasierte Kontrolle wünschen, ohne sich auf das Ziehen von Aufträgen zu verlassen.

  • Diejenigen, die mehrere Positionen verwalten und Tools zur Massenkontrolle benötigen.

🧩 Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen
💻 Läuft auf dem MetaTrader 4 Terminal
🚫 Kein automatischer Handel - volle manuelle Kontrolle


Empfohlene Produkte
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Indikatoren
Renko Chart mit gleitendem Durchschnitt. Klassische Renko-Chart-Idee. Es wird auf dem Hauptdiagramm dargestellt und der Gleitende Durchschnitt kann angewendet werden. Die Preise für die Balken werden von einem niedrigeren Zeitrahmen verwendet. Parameter: BarsBack - wie viele Bars des unteren Zeitrahmens verwendet werden sollen. Wenn der Wert Null ist, werden alle verfügbaren Balken verwendet. LTF - unterer Zeitrahmen. BrickSize - Renko-Balken in Punkten. BullishColor - Farbe für die Bullenkerze
FREE
RedeeCash Multime XMA
Patrick Odonnell Ingle
Experten
Gleitende Durchschnitte in mehreren Zeitrahmen kreuzen. Während eine traditionelle Trendstrategie darin besteht, einen Zeitrahmen wie den Täglichen zur Trendschätzung zu wählen, eröffnet dieser Expert Advisor einen Trade in Richtung des Trends, wenn ALLE Zeitrahmen von 5M bis Monatlich denselben Trend zeigen.       SINGLE_CURRENCY = true, erlaubt Operationen mit einer einzigen Währung, wenn deaktiviert (FALSE), werden die im Marktbeobachtungsfenster auf Metatrader ausgewählten Währungen gehan
FREE
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
Utilitys
Fibonacci wird standardmäßig auf der Grundlage der monatlichen Kerze erstellt, aber Sie können Fibonacci gleichzeitig auf einer wöchentlichen Kerze anzeigen lassen oder Sie können Ihre beiden bevorzugten Zeitrahmen wählen. Wenn Sie dieses Skript ausführen, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, und die folgenden Eingabeparameter können konfiguriert werden: Eingabeparameter: Name Beispiel Standard Zeitrahmen1 Monatlich 43200 Zeitrahmen2 Wöchentlich 10080 TF1-Status 1 zu 1 TF2-Status 0 aus 0 Ker
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experten
<LOGIC> Der EMA RENKO EA sollte im Renko-Chart laufen, um die beste Leistung zu zeigen. Der EA wird auf der Grundlage der Kreuzung von 2 EMA-Linien einsteigen. (Es ist in Parameter änderbar.) Als Ergebnis von FT ist die beste Boxgröße für XAUUSD (GOLD) BOX 60 bis 100. Die Renko-Boxgröße sollte größer sein als der Spread-Wert. Normalerweise das 3fache des Spreads. Bitte entscheiden Sie Ihre Box-Größe mit sich selbst. Der EA wird eine zusätzliche Order als Grid platzieren, wenn sich der Trend um
Renko Smart EA
Salah Eddine Elkouchi
2 (1)
Experten
Das Renko-Diagramm entfernt einen Großteil des Rauschens, das normalerweise im normalen Diagramm erzeugt wird, und gibt ein direktes Bild von den Preisen, die berechnet werden. Dadurch wird ein Großteil des Rauschens aus den Candlestick-Charts entfernt und der Händler kann sich auf die tatsächlichen Marktbewegungen konzentrieren. Es kann Händlern auch helfen, größere oder kleinere Preisbewegungen zu handeln. Wenn Sie beispielsweise 50-Punkte-Blöcke verwenden, dauert es eine Weile, bis sich ein b
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indikatoren
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fo
FREE
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experten
Der Night Scalper EA Lite ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der nachts handelt und sich auf die Preisumkehr stützt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und hat die Option, Zeitmittelwertbildung zu verwenden, um die Leistung zu verbessern. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD mit dem M5-Zeitrahmen, aber auch auf AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und wahrscheinlich vielen anderen. Ein VPS ist ratsam, wenn der Handel mit diesem System und einem niedrigen Spread und Kommission bas
FREE
TrendSight Simple EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Simple EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt das Rätselraten aus der technischen Analyse heraus. Warum TrendSight Simple EA wählen? TrendSight Simple EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot; es ist eine komplett
FREE
Fx Technical Analysis View Pro
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Utilitys
Experten machen technische Analyse und Sie können die Analyse sehen. Die Analysen werden tagsüber aktualisiert. Ein-Klick-Analyse mit MetaTrader wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Aufträge für diese Analysen ausstehen, öffnen Sie die Transaktion mit einem einzigen Klick. Es ist ganz einfach und einfach zu bedienen. Verwandte Analyse, Zeitraum und Informationen werden als Vorlage auf Ihrem computer gespeichert. Sie können es dann aus dem Ordner Dateien herunterladen und anzeigen. Es ist sehr
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indikatoren
Der   Candle-GAP-   Indikator ist ein unverzichtbares Tool für Händler, die   Gap-Trading-Strategien   nutzen, da er automatisch Candle-Gaps für jeden Wochentag identifiziert. Eine Lücke bezieht sich auf einen Preisniveauunterschied zwischen dem Schluss- und Eröffnungskurs zweier aufeinanderfolgender Tage. Dieser Indikator erkennt vier Arten von Lückenmustern: Häufig, Abbruch, Fortsetzung und Erschöpfung. Durch die Integration dieses Indikators in jedes Diagramm können Händler ihre Signale valid
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
Trades Manager Buy and Sell Close
Oladimeji Ogunseye
Utilitys
Trades Manager Buy and Sell Close Der Close Buy and Sell Expert Advisor ist ein kostenloser EA, der Händlern hilft, ihre Trades einfach zu verwalten, insbesondere in einem volatilen Marktumfeld. Features: Er hilft dabei, Trades schnell zu schließen, entweder mit Gewinn oder Verlust. Schließen nur bei separatem Kauf Schließen Sie nur für separate Verkäufe Schließen sowohl für Buy als auch Sell Only Die Control Box kann minimiert, geschlossen oder aus dem Chart verschoben werden. Es funktionie
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitys
Grid Assistant Pro - Dienstprogramm zur Verwaltung von Grid-Strategien auf MetaTrader 4 Grid Assistant Pro ist ein professionelles Dienstprogramm , das Händlern hilft, unidirektionale Grid-Strategien direkt vom MT4-Chart aus zu verwalten und zu überwachen. Es bietet ein visuelles Dashboard , klare Kontrollen und automatische Risikoschutzfunktionen für einen präzisen und effizienten Grid-Betrieb. Hauptmerkmale Visuelles Dashboard Metriken in Echtzeit: Saldo, Eigenkapital, variabler P/
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor analysiert die letzten Kerzen und stellt fest, ob es eine Umkehr oder eine große Korrektur geben wird. Außerdem werden die Messwerte einiger Indikatoren analysiert (ihre Parameter können angepasst werden). Ist eine kostenlose Version von Proftrader . Im Gegensatz zur Vollversion kann in der kostenlosen Version des Beraters das anfängliche Lot nicht höher als 0,1 sein, das Handelspaar nur EURUSD und es hat auch weniger konfigurierbare Parameter. Eingabe-Parameter Lots - Losg
FREE
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Experten
Der PatternVol EA wird auf der Grundlage seiner eigenen Marktbeobachtungen erstellt und besteht aus Mustern, Candlestick-Analyse, Analyse des Candlestick-Volumens. Außerdem enthält der EA keine Indikatoren. Im Moment ist der Berater ein kleiner Konstruktor meiner Nicht-Indikator-Strategien. Sie können jede Strategie separat deaktivieren und aktivieren oder aus mehreren Strategien eine Baugruppe erstellen. Die Arbeit am Berater geht bis heute weiter, neue Strategien werden hinzugefügt, Algorithm
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, nachdem der CCI-Indikator die überverkauften oder überkauften Bereiche verlassen hat. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPUSD und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchfüh
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Renko Again EA
Samir Arman
Experten
Hallo an alle Der Experte arbeitet auf der Schnittmenge von gleitenden Durchschnitten mit einer digitalen Methode der Eröffnung von Geschäften Mit dem Schließen von Geschäften auf einen Gewinn von einer Anzahl von Punkten programmatisch Mit der Eröffnung von Geschäften mit dem Trend und dem Schließen einiger Geschäfte zusammen für einen Gewinn, bis alle zusammen für einen Gewinn geschlossen werden Der Experte arbeitet mit regelmäßigen Kerzen. Es ist möglich, auf dem Timing von fünf Minuten, Vie
Termina informations for MT4
Eugenio Bravetti
Utilitys
Dienstprogramm für alle Informationen und Einstellungen des Terminals, in dem das Dienstprogramm geladen ist. Die Informationen, die Sie wissen können, sind zum Beispiel: - Der Pfad des Ordners, in dem das Terminal startet - Der Pfad des Ordners, in dem das Terminal die Indikatoren, Experten Berater usw. speichert - Der Pfad des gemeinsamen Ordners - Die Erlaubnis, DLL zu verwenden, um automatisierten Handel usw. - Die Erlaubnis, E-Mail, FTP oder Benachrichtigungen an Smartphone und viele andere
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es getestet und mein Video dazu gesehen haben. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Bug-Reports, oder wenn Sie die MT5-Version wollen! MT5-Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene Zone Recovery-Strategie implementieren, um von Trendmärkten zu profitieren. G
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale in den MT4 (in dem Sie Mitglied sind ), es kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT4. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrichte
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf d
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitys
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf mehreren MetaTrader 4-Konten gleichzeitig handeln können, die Trades eines beliebigen Handelsroboters auf die Konten Ihrer Freunde und Familie spiegeln können (auch wenn diese auf Ihre MT4-Kontonummer gesperrt sind), Investitionsportfolios von vielen MT4-Konten erstellen können, das Risiko von unregulierten Forex-Brokern beseitigen können, eine Verlust-Handelsstrategie in einen Gewinn umwandeln können und sofort ein unabhängiger Kontoverwalter werden können, ohne
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitys
Hallo zusammen, News Trapper EA ist ein Experte für den Handel mit Nachrichten sehr sicherer Experte für den automatisierten Handel mit den Nachrichten des Wirtschaftskalenders. Es zeigt stabilen Handel während der letzten 10 Jahre. EA verwendet keine gefährlichen Technologien wie Martingale, Grid. Der Experte ist sehr einfach zu bedienen. Der Verkauf wird nach 48 Stunden beendet . wie man ihn installiert und Dateien einstellt lesen Sie den Blog nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Sie zum V
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Ein fertiges Multitimeframe-Handelssystem , das auf der automatischen Darstellung und Verfolgung von Fibonacci-Levels für den Kauf und Verkauf beliebiger Symbole basiert. Vorteile Bestimmt die Trendrichtung auf der Grundlage eines Komplexes von 14 Indikatoren (Cx ), Extremwerten von ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulse (I ) Anzeige der Werte von 14 Indikatoren, die die Trendrichtung bestimmen (Cx ) Einzeichnen von horizontalen Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandslinien, Kanälen Anzeige der Option
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.01
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitys
News Trader Pro ist ein einzigartiger Roboter, mit dem Sie die Nachrichten nach Ihrer vordefinierten Strategie handeln können. Er lädt jede Nachricht von mehreren beliebten Forex-Websites. Sie können eine beliebige Nachricht auswählen und die Strategie für den Handel mit dieser Nachricht voreinstellen, und dann wird News Trader Pro diese Nachricht mit der ausgewählten Strategie automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gew
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 9 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: 1. Beobachter-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 9 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen 2. Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der B
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitys
Laden Sie einen benutzerfreundlichen und benutzerdefinierten Deal-Kopierer herunter. Nichts überflüssiges, alles ist nur das Notwendigste. Kann vorwärts und rückwärts (rückwärts) kopieren. Beim direkten Kopieren übernimmt es die Kontrolle über Stop Loss und Take Profit jeder Bestellung. Wiederholt Änderungen von Markt- und Limitaufträgen auf dem Hauptkonto. Es ist möglich, in den Modi "Eins-zu-Viele" und "Viele-zu-Eins" zu kopieren. Achtung: Das Produkt ist nur zum Kopieren von Transaktionen inn
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Utilitys
Das Produkt kombiniert ein manuelles Handels-Panel mit der Möglichkeit, Aktionen automatisch und in hohem Maße konfigurierbar durchzuführen. Zu den Aktionen gehören das Erfassen von Indikatorwerten und das Auslösen von Alarmen auf der Grundlage dieser Werte, das Eröffnen/Schließen oder teilweise Schließen von Geschäften, Scale-in, das Einrichten von Pending Orders, das Anpassen von Stop Loss und Take Profit und vieles mehr. Die Steuerelemente auf dem Chart können konfiguriert werden, z. B. Tickb
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitys
Binary Options Copier Remote ist ein EA, der das Kopieren von Trades mit binären Optionen zwischen MT4-Konten auf verschiedenen Computern ermöglicht. Dies ist eine ideale Lösung für Signalanbieter, die ihren Handel mit den anderen global auf seine eigenen Regeln teilen wollen. Der Anbieter kann 10 Empfängern eine kostenlose Bonuslizenz geben. Das bedeutet, dass diese 10 Empfänger vom Anbieter kopieren können, indem sie Binary Options Receiver Free verwenden (keine Kosten). Ab dem 11. Empfänger m
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilitys
Das Price Action Dashboard ist ein innovatives Tool, das dem Trader hilft, eine große Anzahl von Finanzinstrumenten zu kontrollieren. Dieses Tool wurde entwickelt, um automatisch Signale und Preisbedingungen vorzuschlagen. Das Dashboard analysiert alle wichtigen Zeitrahmen und schlägt mit Hilfe von grafischen Elementen Preisaktionsbedingungen vor. Das Dashboard kann Ihnen die Stärke des Trends vorschlagen, indem es Richtungsbewegungen identifiziert. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für diejen
Weitere Produkte dieses Autors
Keypad support resistance logic 3
Olaniyi Ayeku
Indikatoren
HANDELSSTRATEGIELEITFADEN LIEFERUNG Der vollständige Handelsstrategie-Leitfaden wird Ihnen nach dem Kauf direkt zugesandt. Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht auf MQL5 und fordern Sie ihn an - Sie erhalten ihn sofort, zusammen mit vorrangigem Support und Einrichtungshilfe. Powered Market Scanner für intelligente Handelsentscheidungen Keypad Support & Resistance ist ein MT4-Handelssystem der nächsten Generation, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die Präzision, Zuverlässigkeit und
FREE
Renewed Hope 2
Olaniyi Ayeku
3 (2)
Experten
Nutzen Sie die Leistung von Renewed Hope EA , einem voll ausgestatteten, extrem vielseitigen Expert Advisor, der auf Trader zugeschnitten ist, die eine leistungsstarke Automatisierung ohne Komplexität suchen. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser EA gibt Ihnen die volle Kontrolle mit OneShot-Präzision , fortschrittlichen Filtersystemen und kugelsicherem Geldmanagement. ️ Hinweis: Dies ist die kostenlose Version Einige Funktionen sind in dieser Version eingeschränkt. Sie
FREE
Renewed hope
Olaniyi Ayeku
Experten
Nutzen Sie die Leistung von Renewed Hope EA , einem voll ausgestatteten, extrem vielseitigen Expert Advisor, der auf Trader zugeschnitten ist, die eine leistungsstarke Automatisierung ohne Komplexität suchen. Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser EA gibt Ihnen die volle Kontrolle mit OneShot-Präzision , fortschrittlichen Filtersystemen und kugelsicherem Geldmanagement. ️ Hauptmerkmale : OneShot-Modus - Intelligente Sniper-Einträge mit maximaler 1-Trade-Ausführungs
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
Indikatoren
HANDELSSTRATEGIELEITFADEN LIEFERUNG Der vollständige Handelsstrategie-Leitfaden wird Ihnen nach dem Kauf direkt zugesandt. Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht auf MQL5 und fordern Sie ihn an - Sie erhalten ihn sofort, zusammen mit vorrangigem Support und Einrichtungshilfe. Powered Market Scanner für intelligente Handelsentscheidungen Keypad Support & Resistance ist ein MT4-Handelssystem der nächsten Generation, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die Präzision, Zuverlässigkeit und K
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension