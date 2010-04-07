Trade assistance
- Utilidades
- Olaniyi Ayeku
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Trade Assistance EA - Panel de Control de Operaciones Manuales para MetaTrader 4
Trade Assistance EA es una herramienta de trading manual ligera e intuitiva diseñada para ofrecerle un control total sobre sus operaciones directamente desde el gráfico. Ayuda a los operadores a ejecutar, gestionar y salir de las operaciones con sólo un clic - sin codificación o configuración compleja requerida.
🛠️ Características principales
-
Botones de compra/venta con un solo clic
Abra instantáneamente órdenes de compra o venta en el mercado con tamaño de lote, Stop Loss y Take Profit preestablecidos.
-
Cajas de Entrada Inteligentes SL & TP
Modifique y actualice fácilmente los valores SL/TP para todas las operaciones abiertas usando campos de entrada editables.
-
Cerrar todas las operaciones
Cierre todas las posiciones activas en el símbolo actual con un solo botón.
-
Cierre dinámico de pérdidas y ganancias
-
🔵 Cerrar ganancias: Cierra sólo las operaciones actualmente en beneficios.
-
🔴 Cerrar Pérdidas: Cierra sólo las operaciones con pérdidas.
-
-
Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real
Visualización en tiempo real en el gráfico de las pérdidas y ganancias flotantes totales, actualizándose cada tick.
-
Gestión flexible de SL/TP
Aplique nuevos niveles de Stop Loss o Take Profit a todas las operaciones al instante con un clic.
-
Control de límite de operaciones
Establezca un límite en el número máximo de operaciones por clic de botón para un mejor control del riesgo.
Cómo funciona
-
El EA crea un conjunto de botones personalizados y cuadros de entrada en su gráfico.
-
Los botones activan acciones específicas como abrir posiciones, cerrar operaciones o ajustar SL/TP.
-
Los cuadros de entrada le permiten especificar los niveles de SL/TP que se aplicarán a todas las operaciones.
-
Los cálculos de pérdidas y ganancias se actualizan automáticamente y se reflejan en las etiquetas de los botones.
Ideal para:
-
Traders manuales que buscan una ejecución más rápida.
-
Traders que desean un control basado en gráficos sin depender de arrastrar órdenes.
-
Aquellos que gestionan múltiples posiciones y necesitan herramientas de control a granel.
🧩 Compatible con cualquier símbolo y marco de tiempo
💻 Se ejecuta en MetaTrader 4 terminal
🚫 No hay comercio automático - control manual completo.