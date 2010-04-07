Trade assistance

Trade Assistance EA - Panel de Control de Operaciones Manuales para MetaTrader 4

Trade Assistance EA es una herramienta de trading manual ligera e intuitiva diseñada para ofrecerle un control total sobre sus operaciones directamente desde el gráfico. Ayuda a los operadores a ejecutar, gestionar y salir de las operaciones con sólo un clic - sin codificación o configuración compleja requerida.

🛠️ Características principales

  • Botones de compra/venta con un solo clic
    Abra instantáneamente órdenes de compra o venta en el mercado con tamaño de lote, Stop Loss y Take Profit preestablecidos.

  • Cajas de Entrada Inteligentes SL & TP
    Modifique y actualice fácilmente los valores SL/TP para todas las operaciones abiertas usando campos de entrada editables.

  • Cerrar todas las operaciones
    Cierre todas las posiciones activas en el símbolo actual con un solo botón.

  • Cierre dinámico de pérdidas y ganancias

    • 🔵 Cerrar ganancias: Cierra sólo las operaciones actualmente en beneficios.

    • 🔴 Cerrar Pérdidas: Cierra sólo las operaciones con pérdidas.

  • Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real
    Visualización en tiempo real en el gráfico de las pérdidas y ganancias flotantes totales, actualizándose cada tick.

  • Gestión flexible de SL/TP
    Aplique nuevos niveles de Stop Loss o Take Profit a todas las operaciones al instante con un clic.

  • Control de límite de operaciones
    Establezca un límite en el número máximo de operaciones por clic de botón para un mejor control del riesgo.

Cómo funciona

  • El EA crea un conjunto de botones personalizados y cuadros de entrada en su gráfico.

  • Los botones activan acciones específicas como abrir posiciones, cerrar operaciones o ajustar SL/TP.

  • Los cuadros de entrada le permiten especificar los niveles de SL/TP que se aplicarán a todas las operaciones.

  • Los cálculos de pérdidas y ganancias se actualizan automáticamente y se reflejan en las etiquetas de los botones.

Ideal para:

  • Traders manuales que buscan una ejecución más rápida.

  • Traders que desean un control basado en gráficos sin depender de arrastrar órdenes.

  • Aquellos que gestionan múltiples posiciones y necesitan herramientas de control a granel.

🧩 Compatible con cualquier símbolo y marco de tiempo
💻 Se ejecuta en MetaTrader 4 terminal
🚫 No hay comercio automático - control manual completo.


