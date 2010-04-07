Trade Assistance EA - Panel de Control de Operaciones Manuales para MetaTrader 4

Trade Assistance EA es una herramienta de trading manual ligera e intuitiva diseñada para ofrecerle un control total sobre sus operaciones directamente desde el gráfico. Ayuda a los operadores a ejecutar, gestionar y salir de las operaciones con sólo un clic - sin codificación o configuración compleja requerida.

🛠️ Características principales

Botones de compra/venta con un solo clic

Abra instantáneamente órdenes de compra o venta en el mercado con tamaño de lote, Stop Loss y Take Profit preestablecidos.

Cajas de Entrada Inteligentes SL & TP

Modifique y actualice fácilmente los valores SL/TP para todas las operaciones abiertas usando campos de entrada editables.

Cerrar todas las operaciones

Cierre todas las posiciones activas en el símbolo actual con un solo botón.

Cierre dinámico de pérdidas y ganancias 🔵 Cerrar ganancias: Cierra sólo las operaciones actualmente en beneficios. 🔴 Cerrar Pérdidas: Cierra sólo las operaciones con pérdidas.

Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real

Visualización en tiempo real en el gráfico de las pérdidas y ganancias flotantes totales, actualizándose cada tick.

Gestión flexible de SL/TP

Aplique nuevos niveles de Stop Loss o Take Profit a todas las operaciones al instante con un clic.

Control de límite de operaciones

Establezca un límite en el número máximo de operaciones por clic de botón para un mejor control del riesgo.

Cómo funciona

El EA crea un conjunto de botones personalizados y cuadros de entrada en su gráfico.

Los botones activan acciones específicas como abrir posiciones , cerrar operaciones o ajustar SL/TP .

Los cuadros de entrada le permiten especificar los niveles de SL/TP que se aplicarán a todas las operaciones.

Los cálculos de pérdidas y ganancias se actualizan automáticamente y se reflejan en las etiquetas de los botones.

Ideal para:

Traders manuales que buscan una ejecución más rápida.

Traders que desean un control basado en gráficos sin depender de arrastrar órdenes.

Aquellos que gestionan múltiples posiciones y necesitan herramientas de control a granel.

🧩 Compatible con cualquier símbolo y marco de tiempo

💻 Se ejecuta en MetaTrader 4 terminal

🚫 No hay comercio automático - control manual completo.



