Tempest m4

Indikator "Tempest" für MQL5 Market (SEO-optimiert, auf Englisch)

1. Einführung
Der Tempest-Indikator ist ein modernes technisches Werkzeug für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um automatisch Marktumkehrpunkte zu erkennen, indem es den RSI über mehrere Zeitrahmen hinweg analysiert.

Er liefert klare KAUF/VERKAUF-Signale, die es Händlern ermöglichen, sofort auf Marktbedingungen zu reagieren.

Lässt sich leicht in Expert Advisors für den vollautomatischen Handel integrieren.

SEO Schlüsselwörter: Tempest, RSI-Indikator, MQL5-Handelsroboter, Forex-Automatisierung, RSI-Strategie, MT5-Bot.

2. Wichtigste Vorteile
Multi-Timeframe-Analyse: unterstützt bis zu acht Timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1) für präzisere Signale

Hohe Leistung: Verarbeitet bis zu 1 000 000 Balken der Historie ohne signifikante Verzögerung des Terminals

Flexible Konfiguration: zwei Hauptparameter (LevelSignal und LimitHistory) ermöglichen eine schnelle Anpassung des Indikators an jede Strategie

Einfache Integration: Ausgabe von BUY/SELL-Pfeilen in Standardpuffern (DRAW_ARROW) für sofortige EA-Anbindung

Universelle Anwendung: funktioniert auf den meisten Währungspaaren mit einer empfohlenen Mindesteinlage von 10 000 USD

3. Wie es funktioniert
Sammlung von RSI-Signalen

Für jeden aktivierten Zeitrahmen berechnet CalcSignal() den aktuellen RSI-Wert für den angegebenen Balken.

Richtungsbestimmung

RSI > LevelUp → gibt -1 zurück (überkauft → VERKAUFSSignal)

RSI < LevelDn → ergibt +1 (überverkauft → KAUFEN-Signal)

Signal-Aggregation

Summiert die Ergebnisse aus allen Zeitrahmen und vergleicht sie mit dem LevelSignal:

Summe ≥ LevelSignal → zeigt einen blauen KAUFPFEIL

Summe ≤ -LevelSignal → zeigt einen roten SELL-Pfeil an

Chart-Visualisierung

Pfeile werden in SignalBufferBlue und SignalBufferRed mit einem Offset ArrowShift gezeichnet.

4. Einstellungen des Indikators
LimitHistory: Anzahl der Balken für die Berechnung (empfohlen 100 000-1 000 000)

Länge: RSI-Periode (typischerweise 14-100; Standardwert 48)

LevelSignal: Mindestanzahl der gleichzeitigen RSI-Signale (z.B. 3-5)

AppliedPrice: Preistyp für den RSI (PRICE_OPEN, PRICE_CLOSE, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, etc.)

ArrowShift: Pfeilversatz vom Preisniveau (Standardwert 20)

Enable timeframes (tf_0...tf_7): Auswahl der zu analysierenden Intervalle (M1 bis W1)

LevelUp0...7 und LevelDn0...7: Obere und untere RSI-Schwellenwerte pro Zeitrahmen

Tipp:

Um einen korrekten Multi-Zeitrahmen-Betrieb zu gewährleisten, laden Sie die Historie vor, indem Sie jeden benötigten Chart (M1...W1) in Ihrem Terminal öffnen und warten, bis die Daten vollständig heruntergeladen sind.

Experimentieren Sie mit LimitHistory (100 000; 500 000; 1 000 000) und LevelSignal (3-5), um die optimale Balance zwischen Signalgenauigkeit und Geschwindigkeit zu finden.

5. Integration von Expertenberatern
Einrichtung des Puffers


#property indicator_buffers 2
double BuyArrow[], SellArrow[];
// In OnInit():
SetIndexBuffer(0, BuyArrow);
SetIndexPuffer(1, SellArrow);
Einstiegs-/Ausstiegslogik

if (BuyArrow[i] > 0) {
// BUY öffnen
}
if (SellArrow[i] > 0) {
// SELL öffnen
}
Risikomanagement

Fügen Sie Positionen hinzu, die als fester Prozentsatz der Einlage bemessen sind (0,5-2 %).

Eine Mindesteinlage von 10 000 USD gewährleistet eine stabile Performance bei den wichtigsten Paaren.

6. Mindestanforderungen & Empfehlungen
Plattform: MetaTrader 5 Build 3300 oder höher

Einzahlung: mindestens USD 10 000 (oder Gegenwert in anderen Währungen)

Historie: Laden Sie Daten für alle aktiven Zeitrahmen (M1...W1)

Vorgeschlagene Startparameter:

LevelSignal ≥ 3

GrenzeGeschichte ≥ 100 000

Länge 14-100



Empfohlene Produkte
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experten
Harmonische Muster , scanner und Trader Enthaltene Muster: ABCD-Muster Gartley-Muster Fledermausmuster Cypher-Muster 3Drives-Muster Schwarzer Schwan-Muster Weißes Schwanenmuster Quasimodo-Muster oder Über-Unter-Muster Alternatives Bat-Muster Schmetterlingsmuster Tiefes Krabbenmuster Krabbenmuster Hai-Muster FiveO-Muster Kopf- und Schultermuster Aufsteigendes Dreiecksmuster Eins-zwei-drei-Muster Und 8 benutzerdefinierte Muster Voenix ist ein Scanner für harmonische Muster mit mehreren Zeitrahmen
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (17)
Indikatoren
Erweiterte Version von CyberZingFx Volume Plus, dem ultimativen MT4-Indikator für Trader, die hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale suchen. Mit einer zusätzlichen Strategie und Price Action Dot-Signalen, die seine Effektivität erhöht, bietet dieser Indikator eine überlegene Handelserfahrung für Profis und Anfänger gleichermaßen. Die CyberZingFx Volume Plus Advanced Version kombiniert die Leistung der Volumenanalyse und der historischen Kursdaten mit einer zusätzlichen Strategie, was zu noch präz
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Invincible Arrow
Quan Li
Indikatoren
Es handelt sich um einen Pfeilindikator ohne Future-Funktion, der auf der Grundlage der fortschrittlichsten Profit-Trading-Algorithmen entwickelt wurde und über das innovativste und fortschrittlichste Modul zur doppelten Trendanalyse sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends verfügt. Es verfügt über das innovativste und fortschrittlichste duale Trendanalysemodul sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends. Es verfügt übe
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indikatoren
Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark und einige andere Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnungen für sic
RTrends
Nikolay Likhovid
Indikatoren
Der RTrends-Indikator erfüllt zwei Aufgaben: Erstens zeichnet er automatisch das Layout des Preisdiagramms, indem er Trendlinien einzeichnet, und zweitens erzeugt er Signale für steigende und fallende Kurse. Das Layout spiegelt die fraktale Natur des Marktes wider. Trends aus verschiedenen Zeithorizonten werden gleichzeitig in das Diagramm eingezeichnet. So kann ein Händler in einem einzigen Diagramm Trendlinien von höheren Zeitrahmen sehen. Die Linien unterscheiden sich je nach Zeithorizont in
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
RTSPattern
Tomas Belak
Indikatoren
Der Indikator bietet eine überlegene Alternative zur Preisaktionsanalyse. Er ermöglicht die Identifizierung von normalisierten Mustern, die dann in eine grafische Darstellung umgewandelt werden, um zukünftige Schritte innerhalb einer Zeitreihe vorherzusagen. In der oberen linken Ecke finden Sie Informationen über die erwartete Vorhersagegenauigkeit, die durch eine komplexe MSQE-Berechnung ermittelt wird. Sie haben die Möglichkeit, das Zeitfenster anzupassen, was die Überprüfung der Leistung des
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Key level wedge
Presley Annais Tatenda Meck
5 (5)
Indikatoren
Der Key Level Wedge Indikator zeichnet automatisch steigende und fallende Keilmuster für Sie auf dem Chart. Dieses Muster eignet sich sehr gut als Bestätigung für den Einstieg an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Angebots- und Nachfragezonen und Umkehrzonen. Vorteile Der Key Level Wedge-Block wird nicht wieder auftauchen, was Ihnen Vertrauen gibt, wenn ein Signal auftaucht und auch beim Rückblick hilft. Der Key Level Wedge verfügt über eine Ein-/Ausschalttaste auf dem Chart, um
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt harmonische Muster, die manuell und automatisch auf dem Chart gezeichnet werden. Bitte geben Sie Ihre eigene Bewertung ab. Hinweise: Der Indikator verfügt über ein Steuerungsfeld und speichert alle (Chart & Zeitrahmen) Einstellungen. Sie können es minimieren, um mehr Platz auf dem Chart zu haben, und Sie können die Schaltfläche "Schließen" drücken, um alle Indikatordaten auf dem Chart auszublenden, wenn Sie lieber mit anderen Analysewerkzeugen arbeiten. Wenn Sie diesen I
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
PZ Head and Shoulders MT4
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Ein Kopf-Schulter-Muster ist eine Diagrammformation, die einer Grundlinie mit drei Spitzen ähnelt, wobei die beiden äußeren in der Höhe nahe beieinander liegen und die mittlere am höchsten ist. Es prognostiziert eine zinsbullische Trendumkehr und gilt als eines der zuverlässigsten Trendumkehrmuster. Es ist eines von mehreren Topmustern, die mit unterschiedlicher Genauigkeit signalisieren, dass ein Trend sich seinem Ende nähert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Auto Levels
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Auto Level dieses tool ist in der lage, die niveaus der unterstützung und des widerstandes zu bestimmen. suchen sie und zeigen sie an, wann der kurs das niveau durchbrochen hat und wann er sich davon entfernt hat. der indikator kann nützlich sein, wenn sie widerstandsunterstützungsniveaus in ihrem handel verwenden. oder die höchst- und tiefststände des kurses, dann wird es ihre arbeit stark vereinfachen und ihnen helfen, schneller und genauer den abprall oder den durchbruch des aktuellen trends
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Target Geometry
Chantal Sala
4 (4)
Indikatoren
Target Geometry ist ein Indikator der nächsten Generation, der die geometrische Natur der Märkte nutzt, um hohe statistische Wahrscheinlichkeitsniveaus (Fibonacci ) anzugeben. Dieser Indikator erstellt eine sehr wichtige Karte, die die Einstiegspunkte optimiert und Ihr eigenes Money-Management optimal definiert. Der Indikator kann sowohl im statischen als auch im dynamischen Modus verwendet werden, Sie können ihn für jedes Finanzinstrument einsetzen. Die Verwendung im Multi-Timeframe-Modus ist e
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Forex Gump Scalping
Andrey Kozak
5 (2)
Indikatoren
Achtung! Freunde, da es in letzter Zeit viele Betrüger im Internet gibt, die Indikatoren namens ForexGump verkaufen, haben wir uns entschlossen, Sie zu warnen, dass nur auf unserer Seite die LIZENZ-AUTORENVERSION des Indikators verkauft wird! Wir verkaufen diesen Indikator nicht auf anderen Websites zu einem niedrigeren Preis als dieser! Alle Indikatoren sind billiger verkauft - Fälschungen! Und noch häufiger werden Demoversionen verkauft, die nach einer Woche nicht mehr funktionieren! Deshalb,
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
Full Scalping Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
FullScalping ist ein nicht nachzeichnender, nicht rückwärts zeichnender Indikator, der speziell entwickelt wurde, um KONSTANTE Scalping-Einstiege in jedem Markt zu generieren. Perfekt für aggressive Trader, die ununterbrochene Aktion suchen! Treten Sie dem Kanal bei, um über exklusive Informationen und Updates auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Sie werden bemerken, dass es Signale auf fast jeder Kerze gibt, entweder bestätigt es den Trend oder signal
Forex Gump Pro
Andrey Kozak
4 (5)
Indikatoren
Achtung! Freunde, da es in letzter Zeit viele Betrüger im Internet gibt, die Indikatoren namens ForexGump verkaufen, haben wir uns entschlossen, Sie zu warnen, dass nur auf unserer Seite die LIZENZ-AUTORENVERSION des Indikators verkauft wird! Wir verkaufen diesen Indikator nicht auf anderen Websites zu einem niedrigeren Preis als dieser! Alle Indikatoren sind billiger verkauft - Fälschungen! Und noch häufiger werden Demoversionen verkauft, die nach einer Woche nicht mehr funktionieren! Deshalb,
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indikatoren
GoldRush Trend Arrow Signal Der GoldRush Trend Arrow Signal Indikator bietet präzise Echtzeit-Trendanalysen, die speziell auf schnelle, kurzfristige Scalper im XAU/USD zugeschnitten sind. Dieses Tool wurde speziell für den 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und zeigt Richtungspfeile für klare Einstiegspunkte an, sodass Scalper sich sicher in volatilen Marktbedingungen bewegen können. Der Indikator besteht aus PRIMÄREN und SEKUNDÄREN Warnpfeilen. Die PRIMÄREN Signale sind weiße und schwarze Rich
Weitere Produkte dieses Autors
BoomTroom
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der originale BoomTroom-Trendindikator . Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr Tag und Nacht am Computer sitzen und darauf warten, dass der Wendepunkt erscheint. Wie wichtig ist es, den Trend an der Börse oder am Forex-Markt zu bestimmen! Sind Sie immer noch nicht sicher, wie Sie den Wendepunkt eines Trends bestimmen können? Machen Sie sich immer noch Gedanken darüber, wie Sie kurzfristige und langfristige Trendlinien zeichnen können? Führen Sie dieses intelligente Programm aus. Sie werde
Trend Units
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Devisenmarkt kann viele verschiedene Preispfade durchlaufen, um einen bestimmten Punkt in der Zukunft zu erreichen. Die Zukunft ist dynamisch. Daher ist die Planung eines Handels mit einem möglichen Zukunftsszenario ein wesentlicher Schritt für Ihren Erfolg. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen Trend Units vor. Eine einzigartige Strategie des Autors, die gleichzeitig die Stärke der Trends und die Einstiegspunkte in den Markt bestimmt und diese mit Hilfe von Pfeilen auf dem Chart visualisiert.
TrendSys
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Trend Sys ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um Trends in der Kursbewegung zu erkennen, und der es Ihnen ermöglicht, schnell die Richtung des Trends zu bestimmen. Der beste Weg, mit Trend Sys zu handeln, besteht darin, in den Markt einzusteigen, wenn Trend Sys seinen Höchststand erreicht und in die andere Richtung geht. Dies ist ein Zeichen für eine Trendumkehr. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Indikator gefällt und dass Sie ihn durch Ihre Kommentare noch besser machen können. Viel Glück und
Trend Moment
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Mit dem Trend-Moment-Indikator können Sie nicht nur überkaufte und überverkaufte Zonen finden, sondern auch die stärksten Umkehrungen des aktuellen Trends erkennen. Dies wird Ihr Trading auf eine ganz neue Ebene heben. Vergessen Sie die Oszillatoren, sei es Stochastik, RSI oder ein anderer Oszillator. Trend-Moment-Signale werden zu 100 % nicht neu gezeichnet und erfordern keine Anpassung der Parameter - der Indikator funktioniert auf jedem Chart gleich gut, sogar mit Standardparametern.
Trend Sens
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Trend Sens ist ein universeller Indikator, dessen Werte auf der Grundlage verschiedener Indikatoren berechnet werden. Der iPump-Indikator ist ein vielseitiger Indikator, der die Vorteile von drei Kategorien von Indikatoren kombiniert. Sie erhalten 3 Indikatoren in 1 Produkt. Trend Sense selbst ist im Laufe der langjährigen Arbeit mit Finanzanlagen entstanden. Der Indikator ist eine Konsequenz aus den Wünschen und Anforderungen an die Analyse, die ich persönlich für den Handel nutzen möchte.
Trend Lime
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Mit der Entwicklung der Informationstechnologien und einer großen Zahl von Teilnehmern lassen sich die Finanzmärkte immer weniger mit veralteten Indikatoren analysieren. Konventionelle technische Analyseinstrumente wie der gleitende Durchschnitt oder die Stochastik sind in ihrer reinen Form nicht in der Lage, die Richtung des Trends oder dessen Umkehr zu bestimmen. Kann ein einziger Indikator die korrekte Richtung des zukünftigen Kurses anzeigen, ohne seine Parameter in der Geschichte von 14 Ja
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend Map-Indikator wurde entwickelt, um Trends in der Preisbewegung zu erkennen, und ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Richtung des Trends schnell zu bestimmen, sondern auch die Ebenen der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen. Er hat keine Einstellungen und kann daher so wahrgenommen werden, wie er signalisiert. Er enthält nur drei Linien, von denen jede dazu bestimmt ist, den gegenwärtigen Moment eindeutig zu erkennen. Die Linie Nr. 2 kennzeichnet die globale Richtung
Trend LineA
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Trend LineA ist ein leistungsfähiger Trendindikator, der mit allem ausgestattet ist, was Sie für den Handel benötigen und gleichzeitig sehr einfach zu bedienen ist. Der Indikator berechnet die wahrscheinlichsten Zonen des Trendstopps / der Trendumkehr, Zonen der zuversichtlichen Trendbewegungen. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen und Währungspaaren. Der Indikator gibt recht genaue Signale und wird üblicherweise sowohl in Trend- als auch in Stagnationsmärkten verwendet. Es ist ratsa
Trrend Arrow
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Original Trrend Arrow Trendindikator, der Kauf- und Verkaufsbereiche anzeigt. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht Tag und Nacht am Computer sitzen und darauf warten, dass der Wendepunkt erscheint. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen. Wenn ein Aufwärtspfeil erscheint, eröffnen Sie ein Kaufgeschäft. Wenn ein Abwärtspfeil erscheint, eröffnen Sie ein Verkaufsgeschäft. Der Indikator funktioniert für alle Zeitrahmen und Währungspaare. Es ist ratsam, den Indikator in Kombination mit anderen
Trend Op
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Eine der größten Herausforderungen für Händler ist es, das richtige Handelssystem für sich zu finden. Der Trend-Op-Indikator prognostiziert die wahrscheinlichste kurzfristige Kursbewegung auf der Grundlage komplexer mathematischer Berechnungen. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Trends in der Preisbewegung zu erkennen, und ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Richtung des Trends schnell zu bestimmen, sondern auch die Ebenen der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen. Er hat k
Trend Hist
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend Hist-Indikator wurde entwickelt, um den Trailing-Algorithmus auf einem Diagramm anzuzeigen und visuell zu bewerten, und zwar innerhalb von Balken. Dieser Indikator findet starke Trendbewegungen eines Währungspaares in einer bestimmten Anzahl von Balken und findet auch eine Korrektur dieses Trends. Wenn der Trend stark genug ist und die Korrektur gleich der in den Parametern angegebenen ist, dann signalisiert der Indikator dies.
Trend Slow
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend-Slow-Indikator verwendet den Algorithmus des Autors zur Analyse des Kursverhaltens und zeigt das Ergebnis der komplexen Arbeit in Form von Linien an. Der Einfachheit halber ändert der Algorithmus automatisch die Farbe der Linie je nach ihrer Richtung. Der Indikator verfügt über einen Parameter zur Aktivierung von Warnungen, wenn sich die Farbe ändert, und hilft so dem Händler, neue Markttrends zu erkennen. Dieses System wird Ihnen helfen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades in Richt
Effect
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Effekt-Indikator zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Einfache, visuelle und effiziente Trenderkennung. Fertiges Handelssystem. Der intelligente Algorithmus des Indikators bestimmt den Trend mit hoher Wahrscheinlichkeit. Benötigt nur einen Parameter für die Einstellungen. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert für alle Währungspaare und alle Zeitrahmen. Sie sollten bedenken, dass es ratsam ist, 2-3 Indikatoren für den Handel zu wählen, w
Going straight
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Amerikanische Trader sagen: "Trend is your friend", was so viel bedeutet wie "Der Trend ist dein Freund". Und das ist er in der Tat! Indem Sie mit dem Trend handeln, reduzieren Sie Ihre Risiken und verschaffen sich einen Vorteil, da Sie die mathematische Erwartung von abgeschlossenen Geschäften erhöhen und somit mehr Gewinn erzielen. Zusammen mit dem Going Straight-Indikator werden Sie mit Leichtigkeit mit dem Trend handeln! Dies ist eine der effektivsten Methoden, um mit Markttrends umzugehen.
Schrodinger Channel
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Schrodinger Channel ist ein nicht neu gezeichneter Kanalindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Er berücksichtigt nicht einfache gleitende Durchschnitte, sondern doppelt geglättete, was einerseits eine klarere Bestimmung der Marktbewegung ermöglicht und andererseits den Indikator weniger empfindlich macht. Die Signale werden nicht neu gezeichnet und können sofort nach ihrem Erscheinen verwendet werden. Es ist also nicht notwendig, auf einen neuen bestätigenden Balken zu warten. Di
Direction Arrows
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Richtungspfeil-Indikator verfolgt den Markttrend und ignoriert dabei die starken Marktschwankungen und das Rauschen um den Durchschnittspreis. Der Indikator implementiert eine Art technische Analyse, die auf der Idee basiert, dass der Markt von Natur aus zyklisch ist. Er fängt den Trend ein und zeigt mit Pfeilen günstige Einstiegszeitpunkte in den Markt an. Der Indikator kann sowohl für Pipsing in kleinen Zeiträumen als auch für den langfristigen Handel verwendet werden.
Incognito RSI
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Incognito RSI-Indikator ist ein fortschrittlicher interner Stärke-Index. Er wandelt das Signal so um, dass die niederfrequenten Komponenten viel stärker zurückbleiben als die hochfrequenten Komponenten. Im Allgemeinen haben die Daten des letzten Balkens mehr Gewicht als die vorherigen Daten, wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt. Der Indikator zeigt nicht die relative Stärke der verglichenen Handelsinstrumente an, sondern die interne Stärke eines einzelnen Instruments, daher auch
Oscillator Trends
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Die Oszillator-Trend-Indikatoren sind sehr nützlich, um einen Trendabfall zu erkennen. Niemand hat die Divergenz ausgehebelt. Die richtige Nutzung dieses Signals verschafft Ihnen einen gewissen Vorsprung auf dem Markt. Bei der Arbeit im Flat. Das Funktionsprinzip des Oszillators beruht auf der Messung von Schwankungen. Der Indikator versucht, das Maximum oder Minimum des nächsten Schwungs zu bestimmen - einen Ausstieg aus den überkauften und überverkauften Zonen. Vergessen Sie nicht, dass diese
Purpose Trend
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Zweck Trend - die Analyse des aktuellen Trends gibt ein hervorragendes Verständnis dafür, in welche Richtung der Markt tendiert, an welchem Punkt er in naher Zukunft erwartet werden sollte. Leider geben die meisten populären Indikatoren in der Praxis eine große Anzahl von falschen Signalen, da sie alle ohne Berücksichtigung der globalen Trends arbeiten. Deshalb ist es unter den heutigen Bedingungen, wenn der Markt weit von stabilen Preisbewegungen entfernt ist, fast unmöglich, eine Strategie o
BitTerraCoin
Maryna Shulzhenko
Experten
BitTerraCoin ist ein einzigartiges Handelssystem! Es geht durch die gesamte Geschichte und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Es arbeitet mit scharfen Tick-Bewegungen. Empfehlungen für die Arbeit mit einem Skalpell: Es wird empfohlen, auf liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten. Je niedriger die Kommission und der Spread, desto größer der Gewinn. Sie können mit $ 100 und 0,01 Lot beginnen. Sie können mit jeder Stundenperiode, mit jedem Währungspaar und auf
Make Use
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trendindikator Make Use erfüllt die Hauptaufgabe des Handels: einen Einstiegspunkt in den Markt im Moment der Trendeinleitung und einen Ausstiegspunkt im Moment seiner Beendigung zu finden. Eine stabile Bewegung der Notierungen in eine bestimmte Richtung wird im Handel als Trend bezeichnet. In diesem Fall kann die Bewegung selbst abwärts, aufwärts oder seitwärts verlaufen, wenn die Marktbewegung keine ausgeprägte Richtung hat. Der Trendindikator Make Use ist wichtig für die Erkennung von Tr
Trend Thyrogen
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Trend Thyrogen ist eine Trend-Handelsstrategie, Filterung und alle notwendigen Funktionen in einem Tool integriert! Intelligenter Indikator-Algorithmus mit generiert Eingangssignale und Ausgangsebenen. Das Funktionsprinzip des Indikators besteht darin, automatisch den aktuellen Zustand des Marktes zu bestimmen, wenn er auf einem Chart platziert wird, historische Daten auf der Grundlage historischer Daten zu analysieren und Anweisungen für weitere Aktionen auf dem Bildschirm des Händlers anzuze
Channel Token
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Channel Token-Indikator bildet automatisch einen Kanal zur Verfolgung der Trendbewegung. Der Preis ist in seiner Trendbewegung in einem bestimmten Bereich, und nicht eine chaotische Verbreitung des Preises, ist es nicht klar, in welche Richtung. Und wenn der Preis innerhalb einer bestimmten Spanne abweicht, bedeutet das, dass die Grenzen dieser Bereiche Unterstützungs- und Widerstandslinien sind und den Channel Token-Kanal bilden. Channel Token - ein Indikator, bei dem die Indikatorperiod
Gibraltar
Maryna Shulzhenko
Experten
Der Bot verwendet 4 MACD-Indikatoren und zwei MAs bei seiner Arbeit, so dass eine Zone für den Handel auf den Zusammenbruch des Bands-Kanals und dementsprechend mit einem minimalen Stop-Level und nur einem Geschäft gebildet wird. Der Bot berücksichtigt auch Parameter wie Slippage, Spread und Volatilität. Der Einstieg erfolgt nur, wenn eine ausreichende Volatilität vorhanden ist. Daher arbeitet der Bot mit scharfen Tick-Bewegungen. Es wird empfohlen, mit liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen
Trend Long
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend Long Indikator begleitet lange Trends. Er kann nur zur Bestimmung des globalen Trends, nicht aber als Einstiegspunkt verwendet werden. Jeder zuverlässige Einstiegsindikator kann für den Einstiegspunkt verwendet werden. Oder der Standard-RSI, der auf überkauften/überverkauften Niveaus basiert. Der Indikator kann ohne Beschränkung auf Instrumente oder Zeitrahmen verwendet werden. Experimentieren Sie mit den Parametern! Die Parameter sind nicht linear! Wenn Sie eine Periode angeben, geb
Channel Reliable
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Dies ist kein gewöhnlicher Kanal. Jeder sollte ihn analysieren und einen Weg finden, ihn für seine Handelsstrategien zu nutzen. Wie alle Kanäle hat er eine Mittellinie sowie eine Hoch- und Tiefstlinie. Es lohnt sich, diesen Kanal wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens zu beobachten. Die Verwendung des Indikators Channel Reliable ermöglicht es dem Händler, rechtzeitig zu reagieren, wenn der Kurs die Grenzen des für ihn festgelegten Kanals überschreitet. Dieser Korridor wird auf der Grundlage der
Pattern Trend
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Das Funktionsprinzip des Patern Trend-Indikators besteht darin, mit einem Kanalausbruch zu arbeiten. Die Parameter und die Breite des Kanals werden so gewählt, dass die Schließung im roten Bereich ausreichend ausgeglichen ist, was auf dem Chart durch die Beschriftung neben den Pfeilen angezeigt wird. Sie können sehen, dass das Pfeilsignal nicht jedes Mal erscheint, wenn der Kanal durchbrochen wird. Denn der Indikator verfügt über einen Volatilitätsfilter, der einen großen Einfluss auf den Einst
Signal Switched
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Signal Switched ist ein Kanalindikator, der mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus arbeitet und Händlern hilft, Einstiegsmöglichkeiten in den Markt zu finden. Er ist außerdem durch Pfeile geschützt, die dabei helfen, den Markt richtig zu betreten. Kanalindikatoren gehören zu den beliebtesten technischen Analysewerkzeugen am Forex und Signal Switched ist ein vielversprechendes Marktanalysewerkzeug. Signal Switched kann als Basis für den Aufbau einer Strategie oder als Zusatz zu einer besteh
Quatre
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Quatre ist ein Trend-Indikator, er zeigt gut die Punkte des Beginns des Trends und seiner Vollendung oder Umkehr. Dieser Indikator zeichnet sich durch das folgende Verhalten aus: Wenn eine Trendbewegung auf dem Markt auftritt, sendet der Indikator ein Signal für den Beginn der Bewegung in Form von Pfeilen. Quatre ist eine mathematische Mittelwertbildung der Kurse, aus der sich die Richtung der zukünftigen Kursbewegung (Trend) ableiten lässt. Vor dem Hintergrund unbedeutender Schwankungen ist es
Secured
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Dieses Tool scannt den Markt auf der Suche nach dem richtigen Einstieg. Sie können es selbst sehen und bewerten, vielleicht eignet es sich für eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorhersage von Kursbewegungen. Es verwendet nur Preisdaten und Analysen, um Einstiegspunkte zu berechnen. Es werden keine Hilfsindikatoren verwendet. Er verfügt über zwei Parameter zur Anpassung. Einstellung des Indikators. Intervall - Intervall der Preisanalyse. Subterfuge - Analyse-Korrektur-Intervall.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension