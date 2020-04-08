Tempest m4

Indikator "Tempest" für MQL5 Market (SEO-optimiert, auf Englisch)





1. Einführung

Der Tempest-Indikator ist ein modernes technisches Werkzeug für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um automatisch Marktumkehrpunkte zu erkennen, indem es den RSI über mehrere Zeitrahmen hinweg analysiert.





Er liefert klare KAUF/VERKAUF-Signale, die es Händlern ermöglichen, sofort auf Marktbedingungen zu reagieren.





Lässt sich leicht in Expert Advisors für den vollautomatischen Handel integrieren.





SEO Schlüsselwörter: Tempest, RSI-Indikator, MQL5-Handelsroboter, Forex-Automatisierung, RSI-Strategie, MT5-Bot.





2. Wichtigste Vorteile

Multi-Timeframe-Analyse: unterstützt bis zu acht Timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1) für präzisere Signale





Hohe Leistung: Verarbeitet bis zu 1 000 000 Balken der Historie ohne signifikante Verzögerung des Terminals





Flexible Konfiguration: zwei Hauptparameter (LevelSignal und LimitHistory) ermöglichen eine schnelle Anpassung des Indikators an jede Strategie





Einfache Integration: Ausgabe von BUY/SELL-Pfeilen in Standardpuffern (DRAW_ARROW) für sofortige EA-Anbindung





Universelle Anwendung: funktioniert auf den meisten Währungspaaren mit einer empfohlenen Mindesteinlage von 10 000 USD





3. Wie es funktioniert

Sammlung von RSI-Signalen





Für jeden aktivierten Zeitrahmen berechnet CalcSignal() den aktuellen RSI-Wert für den angegebenen Balken.





Richtungsbestimmung





RSI > LevelUp → gibt -1 zurück (überkauft → VERKAUFSSignal)





RSI < LevelDn → ergibt +1 (überverkauft → KAUFEN-Signal)





Signal-Aggregation





Summiert die Ergebnisse aus allen Zeitrahmen und vergleicht sie mit dem LevelSignal:





Summe ≥ LevelSignal → zeigt einen blauen KAUFPFEIL





Summe ≤ -LevelSignal → zeigt einen roten SELL-Pfeil an





Chart-Visualisierung





Pfeile werden in SignalBufferBlue und SignalBufferRed mit einem Offset ArrowShift gezeichnet.





4. Einstellungen des Indikators

LimitHistory: Anzahl der Balken für die Berechnung (empfohlen 100 000-1 000 000)





Länge: RSI-Periode (typischerweise 14-100; Standardwert 48)





LevelSignal: Mindestanzahl der gleichzeitigen RSI-Signale (z.B. 3-5)





AppliedPrice: Preistyp für den RSI (PRICE_OPEN, PRICE_CLOSE, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, etc.)





ArrowShift: Pfeilversatz vom Preisniveau (Standardwert 20)





Enable timeframes (tf_0...tf_7): Auswahl der zu analysierenden Intervalle (M1 bis W1)





LevelUp0...7 und LevelDn0...7: Obere und untere RSI-Schwellenwerte pro Zeitrahmen





Tipp:





Um einen korrekten Multi-Zeitrahmen-Betrieb zu gewährleisten, laden Sie die Historie vor, indem Sie jeden benötigten Chart (M1...W1) in Ihrem Terminal öffnen und warten, bis die Daten vollständig heruntergeladen sind.





Experimentieren Sie mit LimitHistory (100 000; 500 000; 1 000 000) und LevelSignal (3-5), um die optimale Balance zwischen Signalgenauigkeit und Geschwindigkeit zu finden.





5. Integration von Expertenberatern

Einrichtung des Puffers









#property indicator_buffers 2

double BuyArrow[], SellArrow[];

// In OnInit():

SetIndexBuffer(0, BuyArrow);

SetIndexPuffer(1, SellArrow);

Einstiegs-/Ausstiegslogik





if (BuyArrow[i] > 0) {

// BUY öffnen

}

if (SellArrow[i] > 0) {

// SELL öffnen

}

Risikomanagement





Fügen Sie Positionen hinzu, die als fester Prozentsatz der Einlage bemessen sind (0,5-2 %).





Eine Mindesteinlage von 10 000 USD gewährleistet eine stabile Performance bei den wichtigsten Paaren.





6. Mindestanforderungen & Empfehlungen

Plattform: MetaTrader 5 Build 3300 oder höher





Einzahlung: mindestens USD 10 000 (oder Gegenwert in anderen Währungen)





Historie: Laden Sie Daten für alle aktiven Zeitrahmen (M1...W1)





Vorgeschlagene Startparameter:





LevelSignal ≥ 3





GrenzeGeschichte ≥ 100 000





Länge 14-100







