Tempest m4

Indicador "Tempest" para MQL5 Market





1. Introducción

El indicador Tempest es una moderna herramienta técnica para MetaTrader 5 diseñada para detectar automáticamente los puntos de reversión del mercado mediante el análisis del RSI a través de múltiples marcos de tiempo.





Proporciona señales claras de COMPRA/VENTA que permiten a los operadores reaccionar instantáneamente a las condiciones del mercado.





Se integra fácilmente en los Asesores Expertos para una operativa totalmente automatizada.





2. Beneficios Clave

Análisis multi-marco temporal: soporta hasta ocho marcos temporales (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1) para señales más precisas.





Alto rendimiento: procesa hasta 1.000.000 de barras históricas sin retrasos significativos de los terminales.





Configuración flexible: dos parámetros principales (LevelSignal y LimitHistory) permiten adaptar rápidamente el indicador a cualquier estrategia





Fácil integración: emite flechas de COMPRA/VENTA en buffers estándar (DRAW_ARROW) para una conectividad EA instantánea





Aplicación universal: funciona en la mayoría de los pares de divisas con un depósito mínimo recomendado de 10 000 USD





3. Cómo funciona

Recogida de señales RSI





Para cada marco temporal habilitado, CalcSignal() calcula el valor actual del RSI en la barra especificada.





Determinación de la dirección





RSI > LevelUp → devuelve -1 (sobrecompra → señal de VENTA).





RSI < LevelDn → devuelve +1 (sobreventa → señal de COMPRA)





Agregación de señales





Suma los resultados de todos los marcos temporales y los compara con LevelSignal:





Suma ≥ LevelSignal → muestra una flecha azul de COMPRA.





Suma ≤ -LevelSignal → muestra una flecha roja de VENTA





Visualización de gráficos





Las flechas se dibujan en SignalBufferBlue y SignalBufferRed con un desplazamiento ArrowShift.





4. Configuración del indicador

LimitHistory: número de barras para el cálculo (recomendado 100 000-1 000 000).





Longitud: Periodo del RSI (normalmente 14-100; por defecto 48)





LevelSignal: número mínimo de señales RSI simultáneas (por ejemplo, 3-5)





AppliedPrice: tipo de precio para el RSI (PRICE_OPEN, PRICE_CLOSE, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, etc.)





ArrowShift: desplazamiento de la flecha desde el nivel de precio (por defecto 20)





Enable timeframes (tf_0...tf_7): elige qué intervalos analizar (M1 a W1)





LevelUp0...7 y LevelDn0...7: umbrales superior e inferior del RSI por timeframe





Consejo:





Para garantizar el correcto funcionamiento de los marcos temporales, precargue el historial abriendo cada gráfico necesario (M1...W1) en su terminal y espere a que los datos se descarguen por completo.





Experimente con LimitHistory (100 000; 500 000; 1 000 000) y LevelSignal (3-5) para encontrar el equilibrio óptimo entre precisión de la señal y velocidad.





5. Integración del Asesor Experto

Configuración del buffer









#propiedad indicator_buffers 2

double BuyArrow[], SellArrow[];

// En OnInit():

SetIndexBuffer(0, BuyArrow);

SetIndexBuffer(1, SellArrow);

Lógica de entrada/salida





if (BuyArrow[i] > 0) {

// Abrir COMPRA

}

if (SellArrow[i] > 0) {

// Abrir VENTA

}

Gestión del riesgo





Añade posiciones dimensionadas como un porcentaje fijo del depósito (0,5-2 %).





Un depósito mínimo de 10 000 USD garantiza un rendimiento estable en los principales pares.





6. Requisitos mínimos y recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 5 build 3300 o superior





Depósito: al menos 10 000 USD (o equivalente en otras divisas)





Historial: cargar datos para todos los marcos temporales activos (M1...W1)





Parámetros de inicio sugeridos:





LevelSignal ≥ 3





LímiteHistorial ≥ 100 000





Longitud 14-100







