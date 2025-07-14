Volumen real: Vea la historia detrás del precio



True Volumeno es sólo otro histograma; es un motor de análisis forense para la acción del precio. Mientras que los indicadores de volumen estándar sólo le dicen cuánto se negoció, True Volume le dice quiénlo negoció y quién ganó.

Combinando Descomposición Geométrica, VSA (Volume Spread Analysis), y Detección de Anomalías, este indicador disecciona cada barra para revelar la batalla oculta entre Toros, Osos, y el "Churn" (Indecisión).

El motor central:

A diferencia de los indicadores estándar que se basan en simples matemáticas de Cierre vs. Apertura, True Volume utiliza un Motor de Consenso que evalúa:

Desplazamiento: ¿Quién movió realmente el precio? Presión: ¿Quién defendió los máximos y mínimos? Eficiencia: ¿Está el volumen validando el movimiento, o es un "Squat" (Fakeout)? Anomalías: Detección de órdenes ocultas "Iceberg" y absorción.

Características principales:

Volumen dividido en 3: Vea el volumen alcista (verde), bajista (rojo) y neutral (azul) por separado.

Señales de francotirador: 10 tipos de flecha distintos para identificar rupturas, retrocesos y agotamiento.

Churn Detection: Identifica velas "trampa" donde el volumen es alto pero el precio está estancado (a menudo precede a una ruptura masiva).





Cómo interpretar las señales

1. El Histograma (El Contexto)

Barras verdes/rojas: Volumen direccional fuerte . La tendencia es saludable.

Barras Azules/Indigo (Neutrales) : ADVERTENCIA . Esto es "Churn". Mucho dinero está luchando, pero el precio no se está moviendo. Consejo de Trading: No opere dentro de una barra Azul. Espere a una ruptura.



2. Las Flechas (Los Disparadores)

🟡 Breakout (Amarillo): Significado:El volumen ha explotado a través de la media reciente, y el precio ha roto la estructura. Acción: Esta es su señal "Go" para las operaciones de impulso.

🟢/🔴 Eclipse (Flechas grandes): Significado: Absorción/Reversión . El volumen actual abrumó por completo al volumen opuesto de la barra anterior. (Por ejemplo, los Compradores se comieron a todos los Vendedores). Acción:Señal de reversión de alta probabilidad , especialmente en Soporte/Resistencia.

🟢/🔴 Presión (Flechas pequeñas): Significado: Esfuerzo sostenido . El volumen aumenta en la dirección de la tendencia. Acción: Genial para añadir a posiciones o confirmar una continuación de tendencia.

🟢/🔴 Debilidad (Flechas huecas/pequeñas):

Significado : Agotamiento . El precio se está moviendo, pero el volumen está cayendo. El combustible se está agotando.



Acción: Apriete su stop loss o busque una entrada contra tendencia.

Debilidad (flechas huecas/pequeñas):

Significado: Conflicto. Los compradores están comprando más y los vendedores están vendiendo más simultáneamente.



Acción: Vigilar la absorción, posible inversión o continuación.