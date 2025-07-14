True Volume
- Indicadores
- Paul Edunyu Carissimo
- Versión: 2.1
- Actualizado: 29 diciembre 2025
Volumen real: Vea la historia detrás del precio
True Volumeno es sólo otro histograma; es un motor de análisis forense para la acción del precio. Mientras que los indicadores de volumen estándar sólo le dicen cuánto se negoció, True Volume le dice quiénlo negoció y quién ganó.
Combinando Descomposición Geométrica, VSA (Volume Spread Analysis), y Detección de Anomalías, este indicador disecciona cada barra para revelar la batalla oculta entre Toros, Osos, y el "Churn" (Indecisión).
El motor central:
A diferencia de los indicadores estándar que se basan en simples matemáticas de Cierre vs. Apertura, True Volume utiliza un Motor de Consenso que evalúa:
-
Desplazamiento: ¿Quién movió realmente el precio?
-
Presión: ¿Quién defendió los máximos y mínimos?
-
Eficiencia: ¿Está el volumen validando el movimiento, o es un "Squat" (Fakeout)?
-
Anomalías: Detección de órdenes ocultas "Iceberg" y absorción.
Características principales:
-
Volumen dividido en 3: Vea el volumen alcista (verde), bajista (rojo) y neutral (azul) por separado.
-
Señales de francotirador: 10 tipos de flecha distintos para identificar rupturas, retrocesos y agotamiento.
-
Churn Detection: Identifica velas "trampa" donde el volumen es alto pero el precio está estancado (a menudo precede a una ruptura masiva).
Cómo interpretar las señales
1. El Histograma (El Contexto)
-
Barras verdes/rojas:Volumen direccional fuerte . La tendencia es saludable.
-
Barras Azules/Indigo (Neutrales): ADVERTENCIA. Esto es "Churn". Mucho dinero está luchando, pero el precio no se está moviendo.
-
Consejo de Trading: No opere dentro de una barra Azul. Espere a una ruptura.
-
2. Las Flechas (Los Disparadores)
-
🟡 Breakout (Amarillo):
-
Significado:El volumen ha explotado a través de la media reciente, y el precio ha roto la estructura.
-
Acción: Esta es su señal "Go" para las operaciones de impulso.
-
-
🟢/🔴 Eclipse (Flechas grandes):
-
Significado: Absorción/Reversión. El volumen actual abrumó por completo al volumen opuesto de la barra anterior. (Por ejemplo, los Compradores se comieron a todos los Vendedores).
-
Acción:Señal de reversión de alta probabilidad , especialmente en Soporte/Resistencia.
-
-
🟢/🔴 Presión (Flechas pequeñas):
-
Significado: Esfuerzo sostenido . El volumen aumenta en la dirección de la tendencia.
-
Acción: Genial para añadir a posiciones o confirmar una continuación de tendencia.
-
-
🟢/🔴 Debilidad (Flechas huecas/pequeñas):
-
Significado : Agotamiento. El precio se está moviendo, pero el volumen está cayendo. El combustible se está agotando.
-
Acción: Apriete su stop loss o busque una entrada contra tendencia.
-
Debilidad (flechas huecas/pequeñas):
-
Significado:Conflicto. Los compradores están comprando más y los vendedores están vendiendo más simultáneamente.
-
Acción: Vigilar la absorción, posible inversión o continuación.
Explicación de las configuraciones del núcleo
1. Características del Volumen Real
-
Mostrar Líneas Máximas/Mínimas: Activa las líneas grises de referencia en la ventana del histograma. Éstas le ayudan a ver instantáneamente si el volumen actual está rompiendo récords recientes (Máximo) o está por debajo de la media (Medio).
2. Periodos y Sensibilidad
-
Periodo de Evaluación del Volumen: Es el "latido" del indicador. Los valores más bajos (por ejemplo, 10) lo hacen más rápido/más sensible; los valores más altos (por ejemplo, 50) lo hacen más suave.
-
Periodo HiLo: Determina el intervalo de las líneas grises de referencia Máximo/Mínimo.
-
Umbrales de volumen (Extremo/Fuerte/Débil):Controlan la intensidad del color de las barras del histograma.
-
Extremo (2.0): Activa los colores más brillantes (por ejemplo, Aqua/Magenta).
-
Fuerte (1.0): Activa los colores estándar.
-
Débil (0,0): Dispara los colores más oscuros/oscuros.
-
3. Visuales (flechas y cambios)
-
Desplazamiento de las flechas: Permite mover las flechas hacia arriba o hacia abajo en relación con la vela. Utilícelo para evitar que las flechas se solapen con las mechas de la vela u otros indicadores.
-
Ancho del histograma: Ajusta el grosor de las barras de volumen..
4. Alertas
-
Activar Vela:
-
Configurado a 1: Alerta cuando la vela se cierra ( Señal confirmada).
-
Ajustar a 0: Alerta inmediatamente mientras la vela se está formando (Agresivo/Repintado posible).
-
-
Tipos de Notificación: Soporta Pop-ups, Sonido, Email, y Notificaciones Push Móviles.