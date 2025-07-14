True Volume

Volumen real: Vea la historia detrás del precio

True Volumeno es sólo otro histograma; es un motor de análisis forense para la acción del precio. Mientras que los indicadores de volumen estándar sólo le dicen cuánto se negoció, True Volume le dice quiénlo negoció y quién ganó.

Combinando Descomposición Geométrica, VSA (Volume Spread Analysis), y Detección de Anomalías, este indicador disecciona cada barra para revelar la batalla oculta entre Toros, Osos, y el "Churn" (Indecisión).

El motor central:
A diferencia de los indicadores estándar que se basan en simples matemáticas de Cierre vs. Apertura, True Volume utiliza un Motor de Consenso que evalúa:

  1. Desplazamiento: ¿Quién movió realmente el precio?

  2. Presión: ¿Quién defendió los máximos y mínimos?

  3. Eficiencia: ¿Está el volumen validando el movimiento, o es un "Squat" (Fakeout)?

  4. Anomalías: Detección de órdenes ocultas "Iceberg" y absorción.

Características principales:

  • Volumen dividido en 3: Vea el volumen alcista (verde), bajista (rojo) y neutral (azul) por separado.

  • Señales de francotirador: 10 tipos de flecha distintos para identificar rupturas, retrocesos y agotamiento.

  • Churn Detection: Identifica velas "trampa" donde el volumen es alto pero el precio está estancado (a menudo precede a una ruptura masiva).


Cómo interpretar las señales

1. El Histograma (El Contexto)

  • Barras verdes/rojas:Volumen direccional fuerte . La tendencia es saludable.

  • Barras Azules/Indigo (Neutrales): ADVERTENCIA. Esto es "Churn". Mucho dinero está luchando, pero el precio no se está moviendo.

    • Consejo de Trading: No opere dentro de una barra Azul. Espere a una ruptura.

2. Las Flechas (Los Disparadores)

  • 🟡 Breakout (Amarillo):

    • Significado:El volumen ha explotado a través de la media reciente, y el precio ha roto la estructura.

    • Acción: Esta es su señal "Go" para las operaciones de impulso.

  • 🟢/🔴 Eclipse (Flechas grandes):

    • Significado: Absorción/Reversión. El volumen actual abrumó por completo al volumen opuesto de la barra anterior. (Por ejemplo, los Compradores se comieron a todos los Vendedores).

    • Acción:Señal de reversión de alta probabilidad , especialmente en Soporte/Resistencia.

  • 🟢/🔴 Presión (Flechas pequeñas):

    • Significado: Esfuerzo sostenido . El volumen aumenta en la dirección de la tendencia.

    • Acción: Genial para añadir a posiciones o confirmar una continuación de tendencia.

  • 🟢/🔴 Debilidad (Flechas huecas/pequeñas):

    • Significado : Agotamiento. El precio se está moviendo, pero el volumen está cayendo. El combustible se está agotando.

    • Acción: Apriete su stop loss o busque una entrada contra tendencia.

  • Debilidad (flechas huecas/pequeñas):

    • Significado:Conflicto. Los compradores están comprando más y los vendedores están vendiendo más simultáneamente.

    • Acción: Vigilar la absorción, posible inversión o continuación.


    Explicación de las configuraciones del núcleo

    1. Características del Volumen Real

    • Mostrar Líneas Máximas/Mínimas: Activa las líneas grises de referencia en la ventana del histograma. Éstas le ayudan a ver instantáneamente si el volumen actual está rompiendo récords recientes (Máximo) o está por debajo de la media (Medio).

    2. Periodos y Sensibilidad

    • Periodo de Evaluación del Volumen: Es el "latido" del indicador. Los valores más bajos (por ejemplo, 10) lo hacen más rápido/más sensible; los valores más altos (por ejemplo, 50) lo hacen más suave.

    • Periodo HiLo: Determina el intervalo de las líneas grises de referencia Máximo/Mínimo.

    • Umbrales de volumen (Extremo/Fuerte/Débil):Controlan la intensidad del color de las barras del histograma.

      • Extremo (2.0): Activa los colores más brillantes (por ejemplo, Aqua/Magenta).

      • Fuerte (1.0): Activa los colores estándar.

      • Débil (0,0): Dispara los colores más oscuros/oscuros.

    3. Visuales (flechas y cambios)

    • Desplazamiento de las flechas: Permite mover las flechas hacia arriba o hacia abajo en relación con la vela. Utilícelo para evitar que las flechas se solapen con las mechas de la vela u otros indicadores.

    • Ancho del histograma: Ajusta el grosor de las barras de volumen..

    4. Alertas

    • Activar Vela:

      • Configurado a 1: Alerta cuando la vela se cierra ( Señal confirmada).

      • Ajustar a 0: Alerta inmediatamente mientras la vela se está formando (Agresivo/Repintado posible).

    • Tipos de Notificación: Soporta Pop-ups, Sonido, Email, y Notificaciones Push Móviles.

