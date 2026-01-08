Signal Capturer

Wichtig: Der Preis wird nach 9 weiteren Käufen auf 150$ erhöht

Jeder Käufer dieses Indikators erhält auch kostenlos:

  • Den exklusiven Signal Reacter EA, der automatisch jedes Signal ausführt
  • eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen bei der Installation des Signal Capturers hilft

Hinweis: Um Ihren kostenlosen EA zu erhalten, senden Sie mir einfach eine kurze Nachricht auf MQL5.


Ich präsentiere Ihnen das originelle, selbstentwickelte Tool, das Premium-Signale von Top-Diensten wie dem Divergence Bomber, Algo Pumping und vielen anderen abgreift.

Anleitungsvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=r7lGP8xjORo&amp


Dieser Indikator wurde speziell entwickelt, um die Premium-Signale von Divergence Bomber, Algo Pumping und Grabber System zu erfassen. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen:

Sie können Ihr Lieblingssignal-Plugin nicht dazu bringen, mitzuspielen?
Schicken Sie mir eine MQL5 PM mit dem Namen des Plugins und ich werde sehen, wie schnell ich es für Sie automatisieren kann.


Hauptmerkmale:

  • Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit jedem von Ihnen gehandelten Symbol
  • Ultra-leichter Fußabdruck - Optimiert, um die Ressourcen Ihres PCs zu schonen
  • Echter Hands-Off-Handel - R ichten Sie es einmal ein und lassen Sie es Ihre Aufträge 24/7 ausführen

