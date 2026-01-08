Signal Capturer
- Indikatoren
- Moritz Henry Romberg
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 8 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
Jeder Käufer dieses Indikators erhält auch kostenlos:
- Den exklusiven Signal Reacter EA, der automatisch jedes Signal ausführt
- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen bei der Installation des Signal Capturers hilft
Hinweis: Um Ihren kostenlosen EA zu erhalten, senden Sie mir einfach eine kurze Nachricht auf MQL5.
Ich präsentiere Ihnen das originelle, selbstentwickelte Tool, das Premium-Signale von Top-Diensten wie dem Divergence Bomber, Algo Pumping und vielen anderen abgreift.
Anleitungsvideo:
Dieser Indikator wurde speziell entwickelt, um die Premium-Signale von Divergence Bomber, Algo Pumping und Grabber System zu erfassen. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen:
Sie können Ihr Lieblingssignal-Plugin nicht dazu bringen, mitzuspielen?
Schicken Sie mir eine MQL5 PM mit dem Namen des Plugins und ich werde sehen, wie schnell ich es für Sie automatisieren kann.
Hauptmerkmale:
- Universelle Kompatibilität - Funktioniert mit jedem von Ihnen gehandelten Symbol
- Ultra-leichter Fußabdruck - Optimiert, um die Ressourcen Ihres PCs zu schonen
- Echter Hands-Off-Handel - R ichten Sie es einmal ein und lassen Sie es Ihre Aufträge 24/7 ausführen