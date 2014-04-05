Signal Capturer
- Indicadores
- Moritz Henry Romberg
- Versión: 1.3
- Actualizado: 8 enero 2026
- Activaciones: 10
Cada comprador de este indicador también recibe de forma gratuita:
- El exclusivo EA Signal Reacter, que ejecuta automáticamente cada Señal
- una guía paso a paso para ayudarle a instalar el Signal Capturer
Nota: Para reclamar su EA gratuito, simplemente envíeme un mensaje rápido en MQL5.
Les presento a la original, herramienta de desarrollo propio que agarra señales premium de los mejores servicios como el bombardero Divergencia, Algo Pumping y muchos más.
Video instructivo:
Este indicador está específicamente diseñado para capturar las señales premium del Divergence Bomber, Algo Pumping y Grabber System. Pero déjame decirte algo:
¿No puede conseguir su plugin de señal favorito para jugar bien?
Envíeme un MQL5 PM con su nombre y veré lo rápido que puedo automatizarlo para usted.
Características principales:
- Compatibilidad Universal - Funciona con cualquier símbolo que negocie
- Ultra-Light Footprint - Optimizado para preservar los recursos de su PC
- Auténtica operativa sin intervención : configúrelo una vez y deje que ejecute sus órdenes 24 horas al día, 7 días a la semana.