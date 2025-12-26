Trading Pal MT4

Warum Trading Pal EA wählen:

Dies ist ein EA-Dienstprogramm, das die Stop-Loss (SL) und Take-Profits (TP) IhrerPositionen automatisch und dynamisch verwaltet. Wenn Sie eine einzelnePosition eröffnen, ist es einfach, den SL und TP manuell einzustellen. Wenn Sie jedoch mit mehrerenPositionen handeln, kann es sehr mühsam oderüberwältigend sein, so viele SL- und TP-Werte konsistent einzugeben, vor allem in einer kurzen Zeitspanne, wie beim Scalping. Mit der Zeit und nach vielen solcher Trades kann der Handel selbst zu einer lästigen Pflicht werden. Hier kann dieser EA als Kumpel oder Assistent auf Ihrerhalbautomatischen Handelsreise dienen, indem er den unglamourösen Aspekt des Handels übernimmt.

Egal, ob Sie auf eigene Faust handeln oder Signalen von anderen Anbietern folgen, manchmal kann die Situation leicht frustrierend werden. Ein Beispiel: Ein potenzielles Handels-Setup wird mit den folgenden Informationen identifiziert:

Gold Buy: 3328-3325
SL:   3323
TP-1: 3331
TP-2: 3333
TP-3: 3338

Sie beginnen, mehrerePositionen zu schichten, um die angezeigte Zone entsprechend Ihrem Risikomanagement zu füllen. Während Sie noch dabei sind, versuchen Sie, den SL und TP dieserPositionen einzugeben, eine nach der anderen. Bevor Sie damit fertig sind, zieht der Markt an, und ein Break-Even wird ausgerufen, damit diesePositionen risikofrei sind. Oder der Kurs dreht plötzlich weit über Ihren geplanten SL hinaus, und Sie stellen fest, dass die SL einigerPositionen nicht gesetzt wurden. Natürlich können auch viele andere Situationen eintreten, die eine ständige Aktualisierung der SL und TP derPositionen erfordern, z. B. bei aufeinanderfolgenden Handels-Setups. Außerdem ist es schwierig, die TP mehrererPositionen gemäß einer geplanten Allokationsstrategie festzulegen und manuell zu verfolgen, z. B. 30% für TP-1, 50% für TP-2 und 20% für TP-3.

Wenn SL und TP nicht im Voraus festgelegt werden, besteht in der Regel eine emotionale Tendenz,Verlustpositionen laufen zu lassen undGewinnpositionen abzubrechen. Bei diesem EA werden SL und TP entsprechend gesetzt und an den Broker gesendet, so dass Sie die Hände frei haben. Wenn Sie mit einer einzigen, aber größerenPosition einsteigen, wird der Eröffnungskurs in der Regel nicht optimiert, und spätere Teilschließungen zu unterschiedlichen TP-Preisen erfordern ebenfalls manuelle Aufmerksamkeit und Ausführung. Konzentrieren Sie sich also auf den wichtigsten Teil derPositionseröffnung und überlassen Sie es diesem EA, den Rest des Handels ohne menschliche Fehler oder Emotionen zu erledigen. Darüber hinaus kann beim Handel mit der MetaTrader-App auf einem Mobiltelefon die Mobilfunkverbindung unterwegs abreißen oder Ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge gelenkt werden. Daher ist es weniger stressig, wenn Sie von einem vertrauenswürdigen EA unterstützt werden, der im Hintergrund läuft, und Sie wissen, dass Ihre SL- und TP-Einstellungen systematisch gehandhabt werden.

Wie Trading Pal EA funktioniert:

Der Trading Pal EA arbeitet mit einzelnen Symbolen, indem er an den Chart dieses spezifischen Symbols angehängt wird, mit einer Reihe von Eingaben, die bei Bedarf an dieses Symbol angepasst werden. Es spielt keine Rolle, welcher Zeitrahmen auf dem Chart ausgewählt ist, da dieser EA so voreingestellt ist, dass er entweder bei jedem Tick-Ereignis oder mit einem periodischen Timer läuft. Letzteres ist vorzuziehen, wenn der Markt nicht viel Tick-Bewegung hat, so dass SL und TP regelmäßig gesetzt werden können. Bei jedem Durchlauf durchläuft der EA alle offenen Positionen (aktive Trades) , um bestimmte Aufgaben gemäß diesen Schlüsselfunktionen auszuführen. Beachten Sie, dass ein schwebender Auftrag (Kauf-/Verkaufslimit usw.), wenn er ausgelöst wird, zu einer offenen Position wird, deren Eröffnungszeit auf die späteste Zeit gesetzt wird. Der EA behandelt dies dann als die letzte Position, die entsprechend verwaltet wird.

  1. Smart SL Application:
    Wendet den SL automatisch auf alle offenen Positionen an, wenn er fehlt, entweder auf der Grundlage des Standardniveaus (in Pips) oder des SL der letzten Position. Der SL für die erste Position kann manuell festgelegt oder leer gelassen werden, damit der EA das Standardniveau verwendet. Für nachfolgende Positionen ohne SL wird der EA entweder, basierend auf der Auswahl der Eingaben, den exakten SL der letzten Position verwenden, um sie auszufüllen, oder er setzt sie mit dem Standardniveau. Mit anderen Worten: Ein bestimmter SL kann einmal manuell festgelegt werden, damit der EA ihn für nachfolgende Positionen verwendet. Für diese Funktion werden Kauf- und Verkaufspositionen getrennt behandelt.

  2. Flexible TP-Zuteilung:
     Verteilen Sie TP-Ziele auf alle offenen Positionen mit einem intelligenten prozentualen Zuteilungsalgorithmus, der bis zu 4 Stufen unterstützt (in Pips, von der niedrigsten Stufe 1 bis zur höchsten Stufe 4), einschließlich einer Standardstufe, z.B. 30% - 40% - 20% - 10%. Bei Positionen ohne TP füllt der EA diese mit den 4 TP-Levels gemäß den in den Eingaben definierten Zuteilungsprozentsätzen. Der EA respektiert auch einen manuell gesetzten TP, der automatisch einem der 4 Levels nach Bereich zugewiesen wird. Insgesamt können Gewinnmitnahmen gemäß einem vordefinierten Satz von Zielniveaus nach Prozentsätzen automatisiert und durch die manuelle Einstellung des TP für jede Position auf dem Weg dorthin verbessert werden. Für diese Funktion umfasst der Allokationsalgorithmus sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen.

  3. Advance SL mode [Auto] - Break-Even, Trailing oder Trail-TP ( optional):
     Wählen Sie für alle offenen Positionen zwischen einem vollständig anpassbarenBreak-Even-Mechanismus (BE), um risikofrei zu handeln, einem Trailing-Stop oder einem Trail-TP, um Gewinne zu sichern, wenn sich Ihr Handel günstig entwickelt.BE wird durch einen Auslöser und ein Offset-Level, gemessen in Pips, definiert, während Trailing durch einen Start, einen Stop und ein Step-Level, ebenfalls gemessen in Pips, definiert wird. Zur Veranschaulichung anhand einer Kaufposition: BE wird gesetzt, wenn der aktuelle Kurs um das Trigger-Level höher ist als der offene Kurs der Position, und das Stop-Level wird um einen Offset-Betrag über den offenen Kurs gesetzt;Trailing beginnt, nachdem der aktuelle Kurs um die Start-Eingabe höher ist als der offene Kurs der Position, und das Stop-Level wird in einem Intervall unterhalb des aktuellen Kurses gesetzt, das sich dann bei jeder schrittweisen Erhöhung des aktuellen Kurses bewegt. Bei Trail-TP werden die Gewinne auf den 4 verschiedenen TP-Niveaus jeder Position festgeschrieben, d.h. wenn der aktuelle Kurs TP-1 einer Position erreicht, wird ihr SL auf BE verschoben, dann, wenn der aktuelle Kurs das nächste TP-Niveau erreicht, wird ihr SL auf das des letzten TP verschoben. Jeder Modus der SL-Verschiebung wird auf jede einzelne Position angewendet, egal ob es sich um eine Kauf- oder Verkaufsposition handelt.

  4. Order-Hotkeys [Manuell] (optional):
    "Spezielle" schwebende Orders können als Hotkeys verwendet werden, um den SL und TP aller offenen Positionen schnell manuell zu setzen, was sehr nützlich ist, wenn man nur mit derMetaTrader Mobile App handelt. Stellen Sie sich vor, wenn Sie den TP mehrerer Positionen verschieben müssen, muss der neue TP-Wert in jeder Position einzeln eingegeben werden. Mit dieser Hotkey-Funktion müsste der neue TP-Wert jedoch nur einmal über eine schwebende Order eingegeben werden, die als Platzhalter dient. Damit solche Aufträge funktionieren, werden sie speziell zu Preisen erstellt, die in naher Zukunft wahrscheinlich nicht ausgelöst werden. So kann beispielsweise ein Kauf-Limit-Auftrag für XAUUSD zu einem Preis von 123 festgelegt werden, der so weit unter dem aktuellen Kurs liegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgelöst wird, fast gleich null ist. Der Preis "123" dient dann als Code für die Aktivierung des Hotkeys, mit dem der TP aller Kaufpositionen festgelegt werden kann, indem der TP der Kauf-Limit-Order entsprechend eingestellt wird. Die vollständige Erklärung dieser Order-Hotkeys finden Sie im folgenden Abschnitt.

  5. Control-Panel [Manual] (optional):
    EinDialog-Panel kann für die interaktive Verwaltung aller offenen Positionennur auf demMetaTrader-Terminal aktiviert werden. Es bietet direkte Kontrolle über SL und TP der offenen Positionen, mit ähnlichen Funktionen wie die anderen Funktionen wie Break-Even (BE) und Trailing Stop. Es enthält auch eine spezielle Funktion zum schnellen Schließen von Positionenoberhalb (für Käufe) oder unterhalb (für Verkäufe) einer Preisspanne in großen Mengen, mit einer Option, nur die Positionen mit Gewinn oder mit akzeptablen Verlusten zu schließen. Diese Benutzeroberfläche funktioniert auf einer Ad-hoc-Basis über Eingabe-Editierungen und Tastenklicks, neben anderen automatisierten Funktionen.
    Das Kontroll-Panel kann minimiert werden, wenn es nicht in Gebrauch ist, und seine Textgröße kann über die EA-Eingaben angepasst werden. Es kann verschoben werden, um zu vermeiden, dass es sich mit anderen Objekten im Diagrammfenster überschneidet; andernfalls wird das Control-Panel beim erneuten Maximieren über die vorhandenen Diagrammobjekte gelegt. Die Zustände der entsprechenden Steuerelemente, z. B. SL- und TP-Bearbeitungen, auf dem Panel werden beibehalten, wenn der Zeitrahmen des Symbols auf dem Chart gewechselt oder die EA-Eingaben geändert werden.
    Ein Screenshot des Control-Panels wird als Referenz zur Verfügung gestellt. Die eigentliche Bedienung ist recht intuitiv, da es eine "[Control Info & Status]"-Leiste gibt, die Informationen zu einem bestimmten Control anzeigt (wenn die zugehörige Eingabe leer ist), sowie den Status der entsprechenden Funktion, wenn sie angewendet wird. Diese Info- und Statusleiste wird cyan eingefärbt, wenn die Funktion eines Controls für alle betroffenen Positionen erfolgreich ausgeführt wurde, und gelb, wenn einige aufgrund von Broker-Ablehnungen usw. fehlgeschlagen sind.
    Darüber hinaus verfügtdas Control-Panel über Funktionen zur Verwaltung schwebender Aufträge (die mit der eingegebenen Magic Number übereinstimmen).Mehrere Limit-Orders können schnell über eine bestimmte Preisspanne und mit regelmäßigen Preisabständen platziert werden, um eine organisierte (und präventive) Positionsaufteilung zu ermöglichen. SchwebendeAufträge, deren Preise in eine bestimmte Preisspanne fallen, können ebenfalls schnell gelöscht werden.

  6. Dashboard Overlay (optional):
    Sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer schwebenden Aufträge und offenen Positionen, die der EA in Echtzeit verwaltet, über eine Anzeige im Chart des Symbols. Bitte sehen Sie sich den Screenshot eines Beispiel-Dashboards auf dem Chart eines Symbols an, das nur auf einem MetaTrader-Terminal (nicht in der mobilen App) verfügbar ist.

  7. Pip-Wert-Berechnung:
    Präzise Pip-Abstandsbehandlung für XAU/GOLD, Bitcoin, Ethereum und Forex-Majors (einschließlich JPY) standardmäßig. Für andere Symbole gibt es einen Pip-Preis-Faktor, der eingestellt werden kann, der im Zweifelsfall zuerst auf einem Demokonto bestätigt werden muss. Zum Beispiel: XAU=0,1, BTC=10, ETH=1, JPY=0,01, MajorFX=0,0001. Wenn der Pip-Preis-Faktor für ein nicht oben genanntes Symbol nicht eingestellt ist, wird der EA nicht ausgeführt, und es wird kein Dashboard angezeigt, selbst wenn es aktiviert ist.

  8. Ausfallsichere Ausführung und Protokollierung:
    Eingebaute Wiederholungsmechanismen und detaillierte Protokollierung auf der Registerkarte "Experten" auf einem MetaTrader-Terminal helfen Ihnen bei der Nachverfolgung und Fehlersuche im Falle von Broker-Ablehnungen. Der EA protokolliert Meldungen mit dem Präfix "INFO", "WARN" bzw. "ERROR". Wenn SL oder TP nicht gesetzt werden können, versuchen Sie, das Standardniveau oder die entsprechende Eingabe anzupassen.

Was Sie von diesem EA erwarten können:

  1. Dies ist ein Utility EA, daher werden keine Ergebnisse im MetaTrader Strategie-Tester angezeigt.
  2. Dieser EA kann auf einem Heim-PC oder VPS mit minimalen Ressourcen ausgeführt werden.
  3. Dieser EA kann jederzeit neu gestartet werden (Eingaben geändert, etc.) und funktioniert auch danach noch.
  4. Dieser EA kann auch verwendet werden, um offene Positionen von anderen EAs zu verwalten, indem die Magic Number-Eingabe eingestellt wird (Standardwert 0 ist für manuelle Positionen).
  5. Dieser EA öffnet und schließt keine Positionen von sich aus (es sei denn, er wird manuell über das Control-Panel angewiesen), so dass für jede Position, die SL oder TP noch nicht berührt hat, Swap-Gebühren anfallen oder Marktlücken über Nacht auftreten können.
  6. Positionen können immer noch manuell aktualisiert oder geschlossen werden, auch wenn dieser EA läuft, was seinen Betrieb nicht beeinträchtigt.

Order-Hotkeys werden erklärt:

Eine schwebende Order mussspeziell erstellt werden, um sie als Hotkey zu verwenden . Um einen Order-Hotkey zu aktivieren, muss sein Preis so eingestellt werden, dass er dem voreingestellten Code (und auch der Magic Number) in den EA-Eingaben entspricht. Der Ablauf solcher Aufträge kann festgelegt oder auf Good-Till-Cancelled gesetzt werden. Sobald diese Aufträge jedoch gelöscht werden, erlöschen die entsprechenden Hotkey-Funktionen. Die verschiedenen Arten von Pending Orders haben unterschiedliche Hotkey-Funktionen, wie beschrieben:
  • Der Hotkey Buy-Stop-Order wird verwendet, um den SL aller Kaufpositionen zu setzen. Setzen Sie den Preis viel höher als den aktuellen Preis des Symbols, z.B. Code 8800 für XAUUSD. Bei Bedarf setzen Sie den SL auf ein bestimmtes Niveau unter dem aktuellen Preis, das auf alle Kaufpositionen übertragen wird. Wenn der TP ungleich Null ist, führt das Setzen des SL unter/gleich dem aktuellen Preis dazu, dass der Break-Even für alle anwendbaren Kaufpositionen gesetzt wird (unter Verwendung des BE-Offset-Eingangs). Wenn der SL über dem aktuellen Kurs liegt, wird der BE-Hotkey so lange angehalten, bis der aktuelle Kurs über den SL steigt.

  • Ein Buy-Limit-Order-Hotkey wird verwendet, um den TP für alle Kaufpositionen zu setzen. Setzen Sie den Preis viel niedriger als den aktuellen Preis des Symbols , z.B. Code 770 für XAUUSD. Setzen Sie bei Bedarf den TP auf ein bestimmtes Niveau über dem aktuellen Preis, das auf alle Kaufpositionen übertragen wird. Wenn sein SL ungleich Null ist, z.B. 3,0 oder 30 Pips,verschiebt die Einstellung des TP unter/gleich dem aktuellen Preis den SL aller Kaufpositionen auf einen Betrag, der um den angegebenen SL-Wert unter dem aktuellen Preis liegt. Liegt der TP über dem aktuellen Kurs, wird der Trailing-Hotkey so lange angehalten, bis sich der aktuelle Kurs über den TP bewegt.

  • Ein Sell-Stop-Order-Hotkey wird verwendet, um den SL aller Verkaufspositionen zu setzen. Setzen Sie den Preis viel niedriger als den aktuellen Preisdes Symbols, z.B. Code 770 für XAUUSD. Bei Bedarf setzen Sie den SL auf ein bestimmtes Niveau über dem aktuellen Preis, das auf alle Verkaufspositionen übertragen wird. Wenn der TP ungleich Null ist, führt das Setzen des SL über/gleich dem aktuellen Preis dazu, dass der Break-Even für alle anwendbaren Verkaufspositionen gesetzt wird (unter Verwendung des BE-Offset-Eingangs). Liegt der SL unter dem aktuellen Preis, wird der BE-Hotkey solange auf "hold" gesetzt, bis der aktuelle Preis unter den SL fällt.

  • Ein Sell-Limit-Order-Hotkey wird verwendet, um den TP für alle Verkaufspositionen zu setzen. Setzen Sie den Preis viel höher als den aktuellen Preisdes Symbols, z.B. Code 8800 für XAUUSD. Setzen Sie bei Bedarf den TP auf ein bestimmtes Niveau unter dem aktuellen Preis, um ihn auf alle Verkaufspositionen zu übertragen". Wenn sein SL ungleich Null ist, z.B. 8803.0 oder 30 Pips mehr als sein Preis,verschiebt die Einstellung des TP über/gleich dem aktuellen Preis den SL aller Verkaufspositionen auf einen Betrag über dem aktuellen Preis um den angegebenen SL-Wert. Liegt der TP unter dem aktuellen Kurs, wird der Trailing-Hotkey so lange angehalten, bis der aktuelle Kurs unter den TP fällt.

  • Ein schwebender Auftrageines der oben genannten Typen mit einem eindeutigen Preiscode wird als Hotkey verwendet, um den Auto/Advance SL-Modus entsprechend zu ändern. Wenn sowohl der SL als auch der TP Null sind, wird kein Auto SL-Modus angewendet. Wenn nur der SL ungleich Null ist, wird der Modus Auto BE angewandt. Wenn nur sein TP ungleich Null ist, wird der Modus Auto Trailing angewendet. Wenn sowohl sein SL als auch sein TP ungleich Null sind, wird der Modus Auto Trail-TP angewandt. Wenn dieser Order-Hotkey gelöscht oder sein Preis geändert wird, wird der ursprüngliche Eingabemodus angewandt.

Mit den Order-Hotkeys können SL und TP offener Positionen manuell und unterstützt verwaltet werden, ähnlich wie sie vom Trading Pal EA automatisch verwaltet werden. In der Tat können bestimmte Hotkey-Funktionen weiterhin angewendet werden (halb-manuell), während der EA im Hintergrund autonom arbeitet. Es können auch mehrere Auftragshotkeys desselben Typs und Preiscodes erstellt werden, z. B. ein Buy-Stop für das Setzen des SL und ein anderer für das Setzen des BE. Im Falle von Trailing-Stops können mehrere Hotkeys im Voraus erstellt werden, die in chronologischer Reihenfolge angewendet werden, so dass, wenn sich der aktuelle Kurs bewegt, jeder Hotkey nacheinander ausgelöst wird, um den SL schrittweise vorzuziehen. Obwohl Order-Hotkeys kompliziert erscheinen mögen, ist die manuelle Verwaltung der SL und TP aller Positionen mit ihnen definitiv einfacher und schneller! Üben Sie sie zunächst auf einem Demokonto. Das EA-Dashboard zeigt Ihnen an, ob ein bestimmter Hotkey ein- oder ausgeschaltet ist, sofern diese Funktion aktiviert ist.

