Week Month High Low
- Indikatoren
- Sivaramakrishnan Thavasi
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 30 Dezember 2025
Dieser Indikator zeigt Wochen- und Monatstiefs an, was sehr nützlich ist, um die Marktstimmung zu verstehen. Um innerhalb der Spanne zu handeln/auszubrechen.
Tief - kann als Unterstützung dienen - kann für einen Pullback oder Ausbruch verwendet werden
Hoch kann als Widerstand dienen - kann für einen Pullback oder Ausbruch genutzt werden
Die Breakout-Strategie bezieht sich auf eine Day-Trading-Technik, die Händlern mehrere Möglichkeiten bietet, entweder long oder short zu gehen. Die Hauptidee besteht darin, den Trend in seinem saftigsten Zustand zu identifizieren, gefolgt von einer Trendbewegung.
two things for improvement. 1. Want colour changes made to stick - they change every time I change my timeframe. 2. The label for Month sometimes covers the label for WEEKLY. An option for a shift position would be great. OTHERWISE - very useful - I love it - tx so much.