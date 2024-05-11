Week Month High Low

Dieser Indikator zeigt Wochen- und Monatstiefs an, was sehr nützlich ist, um die Marktstimmung zu verstehen. Um innerhalb der Spanne zu handeln/auszubrechen.

Tief - kann als Unterstützung dienen - kann für einen Pullback oder Ausbruch verwendet werden

Hoch kann als Widerstand dienen - kann für einen Pullback oder Ausbruch genutzt werden

Die Breakout-Strategie bezieht sich auf eine Day-Trading-Technik, die Händlern mehrere Möglichkeiten bietet, entweder long oder short zu gehen. Die Hauptidee besteht darin, den Trend in seinem saftigsten Zustand zu identifizieren, gefolgt von einer Trendbewegung.







