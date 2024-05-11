Week Month High Low

Este indicador mostrará el mínimo de la semana y del mes, muy útil para entender el sentimiento del mercado. Para operar dentro del rango / romper.

Bajo- puede actuar como soporte- puede usarse para retroceder o romper.

Alto- puede actuar como resistencia- puede usarse para retroceder o romper.

La estrategia de ruptura se refiere a la técnica de negociación diaria que ofrece a los operadores múltiples oportunidades para ir en largo o en corto. La idea principal es identificar la tendencia en su estado más jugoso seguido de un movimiento de tendencia.







