Week Month High Low

Este indicador mostrará el mínimo de la semana y del mes, muy útil para entender el sentimiento del mercado. Para operar dentro del rango / romper.

Bajo- puede actuar como soporte- puede usarse para retroceder o romper.

Alto- puede actuar como resistencia- puede usarse para retroceder o romper.

La estrategia de ruptura se refiere a la técnica de negociación diaria que ofrece a los operadores múltiples oportunidades para ir en largo o en corto. La idea principal es identificar la tendencia en su estado más jugoso seguido de un movimiento de tendencia.



jeannot nelson
jeannot nelson 2025.12.29 09:21 
 

two things for improvement. 1. Want colour changes made to stick - they change every time I change my timeframe. 2. The label for Month sometimes covers the label for WEEKLY. An option for a shift position would be great. OTHERWISE - very useful - I love it - tx so much.

