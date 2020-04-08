Weekdays lines

Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit unserem Wochentagslinien-Indikator - einem leistungsstarken und dennoch leichtgewichtigen Tool, das für Händler entwickelt wurde, die die tägliche Marktstruktur klar visualisieren möchten.


Hauptmerkmale:

Zeichnet automatisch vertikale Linien für jeden Handelstag: Montag bis Freitag
Anpassbare Farben und Stile, die zu Ihrem Chartthema passen
Tagesbeschriftungen (Mo, Di, etc.) erscheinen neben den Linien, um die Verfolgung zu erleichtern
Funktioniert in allen Zeitrahmen - besonders nützlich beim Intraday- und Swing-Trading
Keine Verzögerung, kein Durcheinander - nur eine saubere, präzise visuelle Trennung der Tage
✅ Hilft bei der Identifizierung von täglichen Hochs/Tiefs, Trendverschiebungen und Sitzungsmustern

Anwendungsfälle:

  • Verfolgen Sie tägliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Identifizierung von Handels-Setups rund um Eröffnungen/Schließungen von Sitzungen

  • Separate Handelstage für eine saubere Backtesting-Analyse

  • Ideal für Scalper, Daytrader und sogar Swingtrader


Weekdays lines 5
