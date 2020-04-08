Weekdays lines
- Indikatoren
- Sivaramakrishnan Thavasi
- Version: 1.0
Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit unserem Wochentagslinien-Indikator - einem leistungsstarken und dennoch leichtgewichtigen Tool, das für Händler entwickelt wurde, die die tägliche Marktstruktur klar visualisieren möchten.
Hauptmerkmale:
✅ Zeichnet automatisch vertikale Linien für jeden Handelstag: Montag bis Freitag
✅ Anpassbare Farben und Stile, die zu Ihrem Chartthema passen
✅ Tagesbeschriftungen (Mo, Di, etc.) erscheinen neben den Linien, um die Verfolgung zu erleichtern
✅ Funktioniert in allen Zeitrahmen - besonders nützlich beim Intraday- und Swing-Trading
✅ Keine Verzögerung, kein Durcheinander - nur eine saubere, präzise visuelle Trennung der Tage
✅ Hilft bei der Identifizierung von täglichen Hochs/Tiefs, Trendverschiebungen und Sitzungsmustern
Anwendungsfälle:
-
Verfolgen Sie tägliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
-
Identifizierung von Handels-Setups rund um Eröffnungen/Schließungen von Sitzungen
-
Separate Handelstage für eine saubere Backtesting-Analyse
-
Ideal für Scalper, Daytrader und sogar Swingtrader