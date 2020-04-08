Weekdays lines

Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit unserem Wochentagslinien-Indikator - einem leistungsstarken und dennoch leichtgewichtigen Tool, das für Händler entwickelt wurde, die die tägliche Marktstruktur klar visualisieren möchten.





Hauptmerkmale:

✅ Zeichnet automatisch vertikale Linien für jeden Handelstag: Montag bis Freitag

✅ Anpassbare Farben und Stile, die zu Ihrem Chartthema passen

✅ Tagesbeschriftungen (Mo, Di, etc.) erscheinen neben den Linien, um die Verfolgung zu erleichtern

✅ Funktioniert in allen Zeitrahmen - besonders nützlich beim Intraday- und Swing-Trading

✅ Keine Verzögerung, kein Durcheinander - nur eine saubere, präzise visuelle Trennung der Tage

✅ Hilft bei der Identifizierung von täglichen Hochs/Tiefs, Trendverschiebungen und Sitzungsmustern

Anwendungsfälle:

Verfolgen Sie tägliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Identifizierung von Handels-Setups rund um Eröffnungen/Schließungen von Sitzungen

Separate Handelstage für eine saubere Backtesting-Analyse

Ideal für Scalper, Daytrader und sogar Swingtrader



