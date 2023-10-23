Stochastic Rsi Alert

Stochastischer RSI-Indikator - Meistern Sie die Kunst des Timings

Verbessern Sie Ihr Trading mit dem "Stochastik-RSI-Indikator". Dieses leistungsstarke Tool kombiniert den Stochastik-Oszillator mit dem Relative-Stärke-Index (RSI) und bietet präzise Einblicke in die Marktdynamik. Er ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Kunst des Timings beim Handel.

Über den Indikator: Der Stochastik-RSI-Indikator kombiniert zwei robuste Indikatoren - die Stochastik und den RSI - und bietet Händlern ein außergewöhnliches Instrument zur Identifizierung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten im Markt. Die Stochastik-Komponente misst das Momentum und die Geschwindigkeit von Kursbewegungen, während der RSI die Stärke und Richtung dieser Bewegungen verfolgt. Zusammen bilden sie eine umfassende Analyse, die in ihrer Genauigkeit unübertroffen ist.

Indikator-Einstellungen:

  • K Zeitraum: Definieren Sie den Zeitraum für die Stochastik-K-Berechnung zur Feinabstimmung Ihrer Strategie.
  • D-Periode: Legen Sie den Zeitraum für die Berechnung der Stochastik D fest, um einen reibungsloseren und fundierteren Handel zu ermöglichen.
  • RSI-Periode: Legen Sie den RSI-Zeitraum für Ihre Analyse fest.
  • Stochastische Periode: Definieren Sie die Stochastik-Periode, die Ihrem Handelsstil entspricht.
  • Angewandter RSI-Kurs: Wählen Sie den angewandten Preis für die RSI-Berechnung.
  • Überkauftes Niveau: Legen Sie den Schwellenwert für den überkauften Zustand fest.
  • Überverkauftes Niveau: Passen Sie den überverkauften Schwellenwert an.
  • Kauftrend-Level: Legen Sie Ihren bevorzugten Schwellenwert für den Kauftrend fest.
  • Verkaufstrend-Level: Legen Sie Ihren Schwellenwert für den Verkaufstrend fest.
  • Sell Crossover Level: Legen Sie das Sell Crossover Level fest.
  • Buy Crossover Level: Legen Sie das Buy Crossover Level fest.
  • Sell Divergence Level: Legen Sie das Verkaufs-Divergenzlevel fest.
  • Buy Divergence Level: Legen Sie das Kauf-Divergenz-Niveau fest.
  • Minimaler Divergenzabstand: Legen Sie den minimalen Divergenzabstand fest.

Alarmtyp-Einstellungen:

  • Aktivieren Sie Alarme für überkaufte und überverkaufte Einstiegssignale: Bleiben Sie mit Alarmen für überkaufte und überverkaufte Einstiegssignale informiert.
  • Warnung für überkaufte und überverkaufte Ausstiegssignale aktivieren: Erhalten Sie rechtzeitig Alarme für überkaufte und überverkaufte Ausstiegssignale.
  • Aktivieren Sie den Alarm für Trendsignale: Bleiben Sie den Trends voraus mit Warnungen für Trendsignale.
  • Alarm für Crossover-Signal aktivieren: Lassen Sie sich bei Crossover-Signalen benachrichtigen.
  • Alarm für Divergenzsignale aktivieren: Erkennen Sie Divergenzsignale und handeln Sie mit Präzision.

Der Stochastik RSI-Indikator ist Ihr ultimativer Leitfaden für präzises Timing Ihrer Trades und bietet Erkenntnisse, die für fundierte Handelsentscheidungen unerlässlich sind.

Schöpfen Sie das Potenzial aus, Ihre Trades mit unübertroffener Präzision zu timen. Starten Sie noch heute mit dem Stochastik RSI-Indikator.


jun_pichi
35
jun_pichi 2025.02.24 11:10 
 

サムネイルの画像にも表現されていますが、ダイバージェンスした時に線を描きます。 ですがバグだと思いますがインジケータを複数表示させるとおかしな位置にダイバージェンスの線が描かれます。 そういった線がたくさん描かれるのが面倒なので設定で最初から表示ON/OFFできればまだいいのですが、そういった機能は無いようです。

またこれもバグの一種だと思いますが、このインジケータを使用すると他のインジケータの表示を消してしまったりということが起きます。技術的なアップデートが必要だと思います、今後に期待します。

Antwort auf eine Rezension