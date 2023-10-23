Stochastic Rsi Alert
- Indicadores
- Biswarup Banerjee
- Versión: 2.0
- Actualizado: 12 septiembre 2025
Indicador Estocástico RSI - Domine el arte del timing
Eleve su juego de trading con el "Indicador Estocástico RSI". Esta potente herramienta combina el oscilador estocástico con el Índice de Fuerza Relativa (RSI), ofreciendo una visión precisa de la dinámica del mercado. Es la clave para dominar el arte del timing en el trading.
Acerca del indicador: El Indicador Estocástico RSI combina dos indicadores robustos - Estocástico y RSI - para proporcionar a los operadores una herramienta excepcional para identificar puntos de entrada y salida en el mercado. El componente estocástico mide el impulso y la velocidad de los movimientos de los precios, mientras que el RSI rastrea la fuerza y la dirección de esos movimientos. Juntos, crean un análisis exhaustivo cuya precisión no tiene parangón.
Configuración del indicador:
- K Periodo: Defina el periodo para el cálculo del Estocástico K para afinar su estrategia.
- Periodo D: Defina el periodo para el cálculo del Estocástico D para una operativa más suave e informada.
- Período RSI: Especifique el periodo RSI para su análisis.
- Periodo Estocástico: Defina el período Estocástico para que coincida con su estilo de negociación.
- Precio Aplicado RSI: Seleccione el precio aplicado para el cálculo del RSI.
- Nivel de Sobrecompra: Personalice el umbral de sobrecompra.
- Nivel deSobreventa: Personalice el umbral de sobreventa.
- Nivel de tendencia de compra: Personalice el umbral de tendencia de compra.
- Nivel de tendencia de venta: Establezca su umbral de tendencia de venta.
- Nivel de cruce de venta: Especifique el nivel de cruce de venta.
- Nivel de cruce de compra: Defina el nivel de cruce de compra.
- Nivel de divergencia de venta: Defina el nivel de divergencia de venta.
- Nivel de divergencia de compra: Determine el nivel de divergencia de compra.
- Distancia de divergencia mínima: Defina la distancia mínima de divergencia.
Configuración del Tipo de Alerta:
- Activar Alerta para Señal de Entrada de Sobrecompra y Sobreventa: Manténgase informado con alertas para señales de entrada de sobrecompra y sobreventa.
- Activar Alerta para Señal de Salida de Sobrecompra y Sobreventa: Reciba alertas oportunas para señales de salida de sobrecompra y sobreventa.
- Activar alerta de señal de tendencia: Adelántese a las tendencias con alertas para señales de tendencia.
- Activar Alerta para Señal de Cruce: Reciba alertas de señales de cruce.
- Activar alerta de señal de divergencia: Detecte señales de divergencia y actúe con precisión.
El Indicador Estocástico RSI es su guía definitiva para sincronizar sus operaciones con precisión, ofreciéndole información esencial para tomar decisiones de trading bien informadas.
Libere el potencial de sincronizar sus operaciones con una precisión inigualable. Empiece hoy mismo con el indicador estocástico RSI.
サムネイルの画像にも表現されていますが、ダイバージェンスした時に線を描きます。 ですがバグだと思いますがインジケータを複数表示させるとおかしな位置にダイバージェンスの線が描かれます。 そういった線がたくさん描かれるのが面倒なので設定で最初から表示ON/OFFできればまだいいのですが、そういった機能は無いようです。
またこれもバグの一種だと思いますが、このインジケータを使用すると他のインジケータの表示を消してしまったりということが起きます。技術的なアップデートが必要だと思います、今後に期待します。