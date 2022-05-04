Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 334

Aktuelle Situation (alle TCs laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).

Beste 20 nach Gleichgewicht:

Eine Übersicht über die Besten nach Saldo:

Beste Qualität im Handel:

Beste Handelsqualität:

Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:

Der Chart des ältesten TS mit mindestens 50 Trades:


[Gelöscht]  
Zhora, bitte lass etwas Geld in Devisen, nimm nicht alles.
 
Zhora, bitte lass etwas Geld in Forex, nimm nicht alles.

Ich habe den Witz des Humors nicht verstanden.

[Gelöscht]  
Ich habe den Witz des Humors nicht verstanden.

Sie haben wirklich nicht viel Sinn für Humor. Ich will damit sagen, dass es an der Zeit ist, Schluss zu machen. Die ganze Sache wirkt albern.
 
Sie haben wirklich nicht viel Sinn für Humor. Ich sage nur, dass es an der Zeit ist, Schluss zu machen. Diese ganze Sache sieht albern aus.

An welchem Ort und was sieht "dumm" aus? Meiner Meinung nach sieht alles so aus, wie es aussieht.

Wahrscheinlich lassen Sie Ihre Vorgesetzten am Ende "dumm aussehen"...

[Gelöscht]  
An welchem Ort und was sieht "dumm" aus? Meiner Meinung nach sieht alles so aus, wie es aussieht.

Wahrscheinlich lassen Sie Ihre Vorgesetzten am Ende "dumm aussehen"...

Ihr System sieht dumm aus.
 
Ihr System sieht dumm aus.

Das ist richtig. Was ist "dumm"?

Bis jetzt sieht Ihr Vortrag aus wie"MA sieht dumm aus, weil ich nicht sehe, dass _ich_ damit viel Geld verdienen könnte" Aber ist es die Schuld von MA, dass Sie nicht wissen, wie man es benutzt? Ich habe ein Drittel meiner Systeme auf MAs laufen. Und unter ihnen gibt es durchaus funktionierende.

Es ist dumm... nicht dumm... Das ist mir egal... Ich habe kein Problem damit.

[Gelöscht]  
Das ist richtig. Was ist "dumm"?

Bis jetzt sieht Ihr Vortrag aus wie"MA sieht dumm aus, weil ich nicht sehe, dass _ich_ damit viel Geld verdienen könnte" Aber ist es die Schuld von MA, dass Sie nicht wissen, wie man es benutzt? Ich habe ein Drittel meiner Systeme auf MAs laufen. Und unter ihnen gibt es durchaus funktionierende.

Es ist dumm... nicht dumm... Das ist mir egal... Ich habe kein Problem damit.

Ich habe keine Beschwerden über die Mash-ups, aber ich habe Beschwerden über Ihr System.
 
Ich habe kein Problem mit den Mashkas, aber ich habe ein Problem mit Ihrem System.

Das ist es, was ich meine, es ist seltsam... Ich habe die einfachsten Systeme... Wenn Sie sie nicht mögen, dann müssen Sie auch die MAs, Price-Cennel und Zigzag nicht mögen...

[Gelöscht]  
Das ist es, was ich meine, es ist seltsam... Ich habe die einfachsten Systeme... Wenn Sie sie nicht mögen - dann sollten Sie auch keine MAs und Price-Channel und Zigzag mögen...

Dies ist kein System, sondern ein Chaos.
Es müssen harte Bedingungen herrschen, TP, SL, TF, der Indikator und das von ihm gebildete Signal. Für jedes Instrument das Gleiche. Dann ist es immer noch möglich, das Beste oder das Schlechteste zu finden. Aber in diesem Fall ist es nichts.
