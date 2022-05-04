Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 163
Hier ein Vorschlag: reproduzieren Sie mit EMAFlatRTS die gleiche Überoptimierung, die am 23.07.2018 bei EURUSD durchgeführt wurde. Werden die Ergebnisse übereinstimmen oder nicht? Könnte sie uns Informationen liefern, die uns helfen, die festgestellte Anomalie zu verstehen?
Und warum sollte man eine Geschichte, die fast ein Jahr zurückliegt, überoptimieren?
Es geht nur darum, zu sehen, ob die Ergebnisse der erneuten Optimierungen übereinstimmen.
Aktuelle Situation (alle TS laufen auf einem Demokonto mit konstantem Mindestlot).
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf Charts für den Qualitätshandel:
George, ich brauche die Registrierungscodes:
mein Konto2599118.
Magier: 640150, 443040, 742350.
Ich werde im Rahmen der Überwachung einen Bericht vorlegen.