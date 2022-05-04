Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 312
Das Vorhandensein eines Stopps ändert sicherlich den Status ), aber was für ein Stopp ist das, über 200 Pips, naja... Dies ist nicht seriös). Wenn wir sagen, dass ein Take 60 Pips und ein Stop von 10-40 Pips ist und der TS im + Zustand ist, ist dies ein funktionierendes System. Der Trick besteht nicht darin, dass alle Geschäfte gewinnbringend sind, sondern dass sich gewinnbringende Geschäfte am Ende eines bestimmten Zeitraums, z. B. innerhalb des laufenden Tages, mit unrentablen überschneiden.
So ist es nun einmal.
Auch hier hat die Liga ALLE Kombinationen von Techniken. Und wenn es eine flache TS auf einem Trendsymbol gibt, ist es klar, dass es einen sehr großen Stopp haben wird.
Dies ist ein guter Hinweis darauf, dass ein solcher TS nicht auf den Markt passt. Warum wird sie dann aus der Liga entfernt? Im Gegenteil, lassen Sie es funktionieren, und warnen Sie vor der Unzulässigkeit seiner Verwendung auf dem echten Konto!
In diesem Fall verstehe ich die Empörung der Menschen nicht.
Ich unterstütze die Liga so, wie sie ist. Wenn jemand etwas braucht - die Experten sind in Kodobaz - nehmen Sie es und machen ihre eigene Liga, besser als meine... Wo ist sie? Warum sehe ich keinen solchen Zweig mit regelmäßigen Berichten?
Es ist bereits ein Wow-Thread und Sie werfen dieses Thema nicht, das bedeutet, dass Sie den Sinn darin sehen, und vor allem sollte das Ergebnis eine Rendite (Gewinn) sein, und es scheint, es ist).
Du machst das schon lange und gibst es nicht auf, das heißt, du siehst den Sinn darin und vor allem, dass es sich lohnen sollte, und du hast ihn.
Der Hauptvorteil ist, wie ich schon sagte, die Verfügbarkeit einer Reihe von echten Expert Advisors, die im Demomodus funktionieren und Gewinn abwerfen. Wir haben sie bereits.
Ich habe es bereits umgesetzt und der Markt wächst, und ich bin sogar noch zufriedener damit.
"Bart" von oben )))))))))))
Was bedeutet wohl der Bart auf der Unterseite?
"Bart" von unten. Die Begrünung ist ein möglicher Verlust. Das sieht folgendermaßen aus:
"Bart" von oben )))))))))))
Grün, das ist ein entgangener Gewinn )). Auch hier kann ein solches Bild nur in einem Test gesehen werden, aber es wird Ihnen mit Sicherheit sagen, dass der Algorithmus des Bots nicht "überbewertet" ist.
:-)
Es ist eine mauvais ton, hier Bilder ohne einen Bericht zu posten...
Die Bilder dienen nur dazu, meinen Standpunkt zu erläutern, mehr nicht. Ich bin mir sicher, dass der Gastgeber des Threads Bots im Test laufen lässt, er hat wahrscheinlich solche Bilder.
"Bart" von unten. Die Grüns sind ein möglicher Verlust. Es sieht so aus:
Der obere Bart ist also immer noch besser als der untere, ist der Algorithmus also korrekt?