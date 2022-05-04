Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 156
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Einzige, was ich sagen kann, ist Folgendes: Der Zauberervon 200640 existiert nicht, er hat nie existiert.
Alle anderen Magier und Regexe sollten unabhängig vom Datum der ausführbaren Datei sein, es sei denn, sie sind überoptimiert. Dies kann jedoch im Wochenbericht nachgelesen werden, um festzustellen, ob die erforderlichen Magier vorhanden sind oder nicht.
Alternativ kann ich es auch so machen: Ich habe verschiedene Namen für verschiedene Daten des ausführbaren Moduls. Das hat zur Folge, dass neue (kürzlich optimierte) Magier auf dem neuen Modul-Build arbeiten, und für alte Magier lasse ich das Modul, auf dem sie arbeiten, unangetastet. D.h. ich verwende mehrere Builds eines ausführbaren Moduls gleichzeitig.
Stellen Sie einfach die Magie zurück, die Sie auf dem alten Runtime-Build benötigen.
Senkuyu. Umbenannt. Ich habe es zurückgedreht und es funktioniert.
Aber USDCHF - nein.
Ich habe sie heute ausgewählt - siehe Bericht.
Das habe ich, aber es ist eine andere Nummer. - 240640, nicht 200640
Freunde, ich habe keine Möglichkeit zu verfolgen, welche eurer Magier versagt haben.
Jeden Tag fallen, wie ich schon sagte, drei bis ein Dutzend Systeme aus. Die meisten stammen aus der unteren Abteilung, aber gelegentlich scheitern auch Systeme aus der oberen Abteilung. Es ist zu anstrengend, den Überblick darüber zu behalten, welches System wo in der Rangliste steht.
Und ich sehe nicht viel Sinn darin. Sobald das System ein inakzeptables Verhalten zeigt, wird es dies im Protokoll vermerken und den Handel einstellen.
Aber natürlich ist es möglich, dass auf meinem Konto - das System nicht mehr funktioniert, und auf Ihrem Konto, hat es noch nicht die zulässigen Grenzen überschritten, und arbeitet weiter.
Freunde, ich habe keine Möglichkeit zu verfolgen, welche eurer Magier versagt haben.
Jeden Tag fallen, wie ich schon sagte, drei bis ein Dutzend Systeme aus. Die meisten stammen aus der unteren Abteilung, aber gelegentlich scheitern auch Systeme aus der oberen Abteilung. Es ist zu anstrengend, den Überblick darüber zu behalten, welches System wo in der Rangliste steht.
Und ich sehe nicht viel Sinn darin. Sobald das System ein inakzeptables Verhalten an den Tag legt, wird es im Protokoll vermerkt und der Handel eingestellt.
Aber es ist natürlich möglich, dass das System in meinem Konto nicht mehr funktioniert, während es in Ihrem Konto die zulässigen Grenzen noch nicht überschritten hat und weiterhin funktioniert.
GUT. Das ist klar. Aber stoppt TC automatisch den Handel, wenn die Grenzen überschritten werden?
Ich habe bei der Installation "Archiv" - der Anfang Juni eines ausführbaren Moduls von LIGI stieg auf den Handel von Magiern, die nicht in Juli-Modul.
Ist es möglich, TS-Roboter auf magiks auf jedem Symbol zu installieren, um auf M15 TF zu handeln - werden sie auch nur auf dem Symbol "genäht" in sie handeln? (vorausgesetzt natürlich, dass dieses Instrument im Market Watch enthalten ist)
GUT. Das ist verständlich. Und im Allgemeinen stoppt der TS selbst automatisch den Handel, wenn die Limits überschritten werden?
Als ich das "Archiv" - Anfang Juni ausführbare LIGI-Modul installierte, kamen die Zauberer, die im Juli-Modul nicht auftauchten, in den Handel.
Kann ich TS-Roboter für magische Symbole auf beliebigen Symbolen für M15 TF installieren - werden sie auch nur auf dem Symbol handeln, das in sie blinkt? (natürlich nur, wenn dieses Instrument in Market Watch verfügbar ist)
Manchmal antworte ich für George, wenn ich mir der Antworten sicher bin. Wenn es George nichts ausmacht?
Ja, wenn die Grenzen überschritten werden, wird die Magie ganz aus dem Gebot entfernt.
Sie können es auf jedes Symbol und jede TF setzen. Es ist jedoch nicht möglich, die TF der Karte nach der Installation zu ändern.
Ich werde manchmal für George antworten, wenn ich mir der Antworten sicher bin. Wenn es Georgi nichts ausmacht?
Ja, wenn die Grenzen überschritten werden, wird die Magie ganz aus dem Handel genommen.
Sie können es auf jedes Symbol und jede TF setzen. Einmal eingestellt, können Sie die TF des Diagramms jedoch nicht mehr ändern.
GUT. Ich wusste es. :-)
Wo ist das Geld, Lebowski!?
Meine Herren, wann rechnen Sie damit, dass die Liga ihren ersten Gewinn erzielt? (Speziell für Joe geht es um Gewinne.)
Du erwartest es, nicht wahr? Oder wollen Sie uns erzählen, dass Sie zu einer Sekte von Märchenonkel d******* gehören, die sich nicht um den Profit schert, und dass Sie auch ein negatives Ergebnis für blah blah blah halten? :D
Aber sagen Sie nicht, dass Sie für das Wohl der Gesellschaft arbeiten, denn sie werden kommen und das durch eine kurze Geschichte von "ts" gereinigte Geld nehmen, wenn ich so sagen darf, und sich daran bereichern. xD
Wo ist das Geld, Lebowski!?
Meine Herren, wann rechnen Sie mit den ersten Einnahmen aus der Liga? (Speziell für Joe - wir reden hier über Gewinne)
Du erwartest es, nicht wahr? Oder wollen Sie uns erzählen, dass Sie zu einer Sekte von Märchenonkel d******* gehören, die sich nicht um den Profit schert, und dass Sie auch ein negatives Ergebnis für blah blah blah halten? :D
Aber sagen Sie nicht, dass Sie für das Wohl der Gesellschaft arbeiten, denn sie werden kommen und das durch eine kurze Geschichte von "ts" gereinigte Geld nehmen, wenn ich so sagen darf, und sich daran bereichern. xD
Haben wir unser Geld verschickt? :-)
Schauen Sie sich hier die vom Themenstarter geposteten Charts an und handeln Sie...