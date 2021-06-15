1200 Abonnenten!!! - Seite 175

Ich würde gerne wissen, ob der Handel auf meinem Konto seit etwa einem Monat mit einem Hebel von 1:1000 eine Rolle spielt, wenn ich Signale für die Abonnenten verkaufen möchte, da die Regeln nur einen Hebel von 1:500 zulassen. Wer ist sich dessen bewusst.
Ich werde nicht beweisen, dass man ein echtes Konto haben muss, das mindestens 2 Monate alt ist und bereits gehandelt hat, um Händler zu werden, denn ich habe es irgendwo gesehen, wenn nicht hier, und ich habe es diesmal nicht gefunden. Ich muss noch eine Menge Regeln lernen und mehr über Signale und Abonnements lesen, dann wird alles klarer für mich persönlich.

Sie können sich noch heute als Verkäufer bewerben, auch ohne Signale oder Verkaufsroboter. Ändern Sie die Hebelwirkung bei Ihrem Broker, nicht mehr als 500

 
Wenn Sie wissen, was Sie brauchen in Eile, müssen Sie einen Beweis Basis zuerst zu schaffen, dass das Konto wird mit Gewinn und kontinuierlich wachsen. In der Zwischenzeit, wenn ich ein $ 30 Einzahlung mit bereits gemacht 50% Gewinn, kann ich kaum überzeugen, Menschen oder zukünftige Abonnenten, dass sie mir vertrauen können. Mit anderen Worten, ich muss mein reales Konto auf etwa 1000$ bringen und dann versuchen, Abonnenten für mein Signal zu finden. Es ist jedoch schwieriger für mich, ein Verkäuferfoto mit einer Auflösung von mindestens 2048 x 1536 Pixeln zu erstellen, da die Bewerbung des Verkäufers nur unter dieser Voraussetzung akzeptiert wird. Ich habe versucht, mit meinem Handy Fotos zu machen, aber die Qualität ist nicht gut und die Auflösung ist auch nicht gut. Ich besitze keine Digitalkamera. Es stellt sich heraus, dass ich, wenn ich eine gute Anzahlung machen will, in ein spezielles Fotostudio gehen muss, das perfekte Passseiten mit den erforderlichen Maßen macht und dann den Verkauf beantragt. Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, dies zu tun?

Das Foto bearbeite ich auf imgonline, genau nach Maß. Jetzt anmelden, nicht sicher, dass Sie noch bestehen
 
sonst dauert es sehr lange, bis Sie fertig sind
 
Ich habe ein Demokonto für 50 000 Pfund eingerichtet und versuche, ein Abonnement darauf einzurichten. Obwohl sein kostenloser Wert von niemandem wirklich benötigt wird, werde ich es selbst überprüfen, indem ich zuerst mein Signal abonniere und so erfahre, ob dies möglich ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie ich mein Signal in Mt4 finden kann, weil es dort keine Suche gibt und vielleicht kann mir jemand etwas darüber sagen.

Das ist mir nicht gelungen, und ich habe denselben Makler gewählt, nein. Obwohl es auf mt4 einfacher sein könnte, habe ich es nicht ausprobiert.
 
Es gibt einen separaten Thread über Signale
 

Dennoch sind die Abonnenten bereits vorsichtiger geworden. Sie haben die meisten Hindernisse auf ihrem Weg überwunden. Früher wurden solche Signale mit einer erschreckenden Geschwindigkeit getroffen. Jetzt ist ein Signal fast zwei Monate nach der Überwachung, während ein anderes fast einen Monat alt ist und nur 20 bzw. 30 Abonnenten hat. Und sie schreiben negative Rückmeldungen, dass die Strategie nach der Überwachung geändert wurde.


 
Ich verstehe jetzt die Politik der methaquotes - nichts tun, die Leute etwas von ihrem Geld abzweigen lassen - damit sie sich einen Spaß daraus machen können.
