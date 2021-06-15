1200 Abonnenten!!! - Seite 206
Wohin ist das Top-Signal auf MT5 verschwunden?
Wahrscheinlich ein großer Rückschlag.
Wahrscheinlich ist er in den Ruhestand gegangen und aus der Bewertung verschwunden. Jetzt ist sie da.
Ja, bis zu 40 %, jetzt bin ich raus.
Aber der Rückgang der Mittel um 27 % ist nicht gering.
Ohhhh, bulschit hat sich in europanics verfangen. Die Bewertungen sind ein Wunder.
Es ist nicht herausgekommen. Bereits 60%. Aus irgendeinem Grund habe ich sie aufgestockt und einige der Verluste geschlossen.
Ooh... der Untergang eines anderen Reiches
Die erste erfolgreich abgeschlossene
Zucker folgt