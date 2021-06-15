1200 Abonnenten!!! - Seite 206

Wohin ist das Top-Signal auf MT5 verschwunden?
 
Vladimir Tkach:
Wohin ist das Top-Signal auf MT5 verschwunden?
Wahrscheinlich ein großer Rückschlag.
 
Vladimir Tkach:
Wohin ist das Top-Signal auf MT5 verschwunden?
Er ist wohl in den Hintergrund getreten und aus der Rangliste verschwunden. Jetzt ist es da.
 
Vladimir Tkach:
Wohin ist das Top-Signal auf MT5 verschwunden?
Vitali Kadel:
Wahrscheinlich ein großer Rückschlag.
Vasiliy Pushkaryov:
Wahrscheinlich ist er in den Ruhestand gegangen und aus der Bewertung verschwunden. Jetzt ist sie da.

Ja, bis zu 40 %, jetzt bin ich raus.

Ja, bis zu 40 %, jetzt bin ich raus.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Er muss sich zurückgezogen haben und aus den Ranglisten verschwunden sein. Nun ist es soweit.

Aber der Rückgang der Mittel um 27 % ist nicht gering.

 
Ivan Butko:
Ohhhh, bulschit hat sich in europanics verfangen. Die Bewertungen sind ein Wunder.
Die Geschichte mit Taras wiederholt sich. Niemand analysiert die Geschäfte, wenn er sie abonniert, und wundert sich dann, was mit dem "Profi" passiert ist. Er hat jetzt teilweise geschlossen und macht für das laufende Jahr einen Verlust und eine aktuelle Inanspruchnahme von unter 30 %.
 
Ivan Butko:

Ja, bis zu 40 % waren drin, jetzt ist es raus.

Es ist noch nicht raus. Jetzt sind es 60 %. Ich bin gerade reingegangen und habe aus irgendeinem Grund einige der Verluste geschlossen.
 
Vladimir Tkach:
Es ist nicht herausgekommen. Bereits 60%. Aus irgendeinem Grund habe ich sie aufgestockt und einige der Verluste geschlossen.

Ooh... der Untergang eines anderen Reiches

Ooh... der Untergang eines anderen Reiches

 

Die erste erfolgreich abgeschlossene


 
Vladimir Tkach:

Erster erfolgreicher Abschluss

Zucker folgt


Zucker folgt


