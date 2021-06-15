1200 Abonnenten!!! - Seite 171

BlackTomcat:

Ich denke, dass nicht nur die Verkaufszahlen zählen, sondern auch die Bewertung des Produkts durch die Nutzer.

Ich habe es erraten. Deshalb habe ich diesen Beitrag vor dem zitierten Kommentar geschrieben (mit dem ich die Frage zu klären versuchte):

Jewhenii Levchenko:

Und wie hoch sind die ungefähren Zahlen für den Markt? (in Bezug auf den Umsatz oder andere Parameter)

 
Yevhenii Levchenko:

Fantastisch...

Warum? Ist es nicht klar, dass Sie nicht über den Markt schreiben wollen?

 

Man kann Signalanbieter sehr beschimpfen. Aber lehnen Sie es ab - bieten Sie es an.

Schreiben Sie jeweils die 5 wertvollsten Signale.

 
mit5x:

Man kann Signalanbieter sehr beschimpfen. Aber lehnen Sie es ab - bieten Sie es an.

Schreiben Sie jeweils die 5 wertvollsten Signale.

Es wurde bereits mehrfach vorgeschlagen, den Verlauf vor der Überwachung nicht anzuzeigen. Es gibt viele, die gelernt haben, wie man die Handelsgeschichte manipulieren kann. Wenn ja, ist der Kopierdienst ansonsten eine ausgezeichnete Seite. Top-Signale werden im Ranking auf der Seite selbst angemessen sein. Und niemand wird die Top 5 schreiben, um nicht gesperrt zu werden. Es ist verboten, hier über Signale zu diskutieren oder sie zu bewerben.
 
mit5x:

Man kann Signalanbieter sehr beschimpfen. Aber lehnen Sie es ab - bieten Sie es an.

Schreiben Sie jeweils die 5 wertvollsten Signale.

Sie können die Namen der Signale nicht öffentlich schreiben...
 
Yevhenii Levchenko:
Sie können die Namen der Signale nicht in der Öffentlichkeit schreiben...
Nun, ja. Im Grunde diskutieren wir in diesem Thread, ohne "Namen" zu nennen.
"Reis mit Frikadellen, Kartoffeln mit Schnitzel. Du kannst dich nicht ändern!" (с)

Hier ist die Aktienkurve eines anderen Signaldienstes

Hier ist das Equity-Diagramm eines anderen Signaldienstes



Wie können Sie aus dieser Tabelle etwas ablesen?

All diese ständigen Abhebungen und Einzahlungen, diese ständigen starken Auf- und Abwärtsbewegungen.

Seit langem hat niemand mehr Signale nach ihrer Bilanzlinie bewertet. Denn es gibt Möglichkeiten, die Gleichgewichtslinie insgesamt zu einer geraden Linie zu machen.

Jeder bewertet die Signalqualität nach der Equity-Linie.

Und das ist die Art dieser Zeile, die den Abonnenten von metaquotes angeboten wird.

Können wir nichteine Grafik des Eigenkapitals ohne Entnahmen/Aufstockungen erstellen?

Die Entwickler sagen, dass "einige Leute auch an einer solchen Karte interessiert sind". Erstellen Sie also zwei Diagramme und lassen Sie die Kunden das Diagramm betrachten, das sie interessiert.

 
danminin:

Können Sie nicht ein Schaubild des Eigenkapitals erstellen , ohne die Entnahmen/Aufstockungen zu berücksichtigen?!

Das heißt, wirken sich Einlagen und Abhebungen nicht auf das Eigenkapital aus?

Warum klammern Sie sich an diese Gleichheit, schauen Sie auf die Ressource, wo es angebracht ist. Geben Sie den Abonnenten in ihren Kontakten einen Link zu einem schöneren Ort. Sie haben bereits eine ganze Reihe von Threads zu diesem "globalen" Thema erstellt.
Wenn es ein Gleichgewicht gibt, können Sie sehen, welche Strategie verwendet wird. Ob es sich um einen Overshooter oder einen Scalper handelt, ein Blick reicht aus. Ihr Diagramm zeigt gar nichts, es ist einfach nur schön.
