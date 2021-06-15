1200 Abonnenten!!! - Seite 181

Dieser Autor handelt hauptsächlich mit Gold. Es war ein großartiger Start, der fast 100 Personen anlockte.

Von den 3.000 $ sind noch 140 $ in den Fonds, bei Marktschluss werden wahrscheinlich die Dreifach-Swaps gezählt oder die Spanne ausgeweitet und alles geschlossen.






 
Vasiliy Pushkaryov:

Welchen Sinn hat es, ohne Gewinnmitnahme zu handeln?
 
Vladislav Andruschenko:

Welchen Sinn hat es, zu handeln, ohne einen Gewinn zu erzielen?

Vielleicht ist er irgendwann davon überzeugt, dass seine Strategie nachhaltig ist, und will mehr Geld verdienen.

Oder dass alle drei Kategorien: Wachstum, Gleichgewicht, Fonds - ohne Drawdowns auf dem Diagramm - sich sozusagen nach oben bewegen, ein schönes Bild für die Abonnenten.

 

Wer heute mit dem Pfund handelt, freut sich darauf.

schwan_1280

 
Uladzimir Izerski:

Wer heute mit dem Pfund handelt, freut sich darauf.


Heute ist der freie Tag. )

Wann hat das Uladzimir jemals aufgehalten?
 
Ivan Butko:

Unser bester Torhüter in der EU ist um mickrige 6 % gefallen, und schon wird er von den Kritikern mit Schlamm beworfen (D)))

Taras hat sich auf den Juden gestürzt? Und auch beim Verkauf?
 
Ramiz Mavludov:

Heute ist der freie Tag. )

Münzen haben auch bei schlechtem Wetter keinen freien Tag)

 
Uladzimir Izerski:

Münzen haben auch bei schlechtem Wetter keinen freien Tag)

Wo sind die Münzen im Pfund?

 
Yury Lemeshev:

Wo gibt es diese Münzen pro Pfund?

hier sind die Pfunde auf der Tastatur und hier ist die Koin.

624р

