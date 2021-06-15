1200 Abonnenten!!! - Seite 181
Dieser Autor handelt hauptsächlich mit Gold. Es war ein großartiger Start, der fast 100 Personen anlockte.
Von den 3.000 $ sind noch 140 $ in den Fonds, bei Marktschluss werden wahrscheinlich die Dreifach-Swaps gezählt oder die Spanne ausgeweitet und alles geschlossen.
Vielleicht ist er irgendwann davon überzeugt, dass seine Strategie nachhaltig ist, und will mehr Geld verdienen.
Oder dass alle drei Kategorien: Wachstum, Gleichgewicht, Fonds - ohne Drawdowns auf dem Diagramm - sich sozusagen nach oben bewegen, ein schönes Bild für die Abonnenten.
Wer heute mit dem Pfund handelt, freut sich darauf.
Heute ist der freie Tag. )
Unser bester Torhüter in der EU ist um mickrige 6 % gefallen, und schon wird er von den Kritikern mit Schlamm beworfen (D)))
Heute ist der freie Tag. )
Münzen haben auch bei schlechtem Wetter keinen freien Tag)
Wo sind die Münzen im Pfund?
hier sind die Pfunde auf der Tastatur und hier ist die Koin.