1200 Abonnenten!!! - Seite 177
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie sind still. Es gibt zehnmal weniger von ihnen.
Eine Hamsterin hat in einem der Signale geschrieben
Sie hat ein Signal. Nach der Nachdepo und dem Namen zu urteilen, ist die Stimmung heftig. Sie löschte die alten Signale.
Über 10% Gewinn für den Tag, schon wieder fragwürdig. Wieder auf der Jagd nach Supergewinnen. Ich habe mich mit Turbo Hamster gewundert und geweint, dass es einfach nicht der dritte Verlust in einem Monat sein kann. Hier ein Beitrag von vor ein paar Tagen über die gleiche Verwirrung auf einem anderen Signal
Krokodil" wird also wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden. Aber ich habe es zu meinen Lesezeichen hinzugefügt, es ist trotzdem interessant.
Ein Tagesgewinn von mehr als 10% ist schon wieder fragwürdig. Wieder auf der Jagd nach Supergewinnen. Bei Turbo Hamster habe ich mich gefragt und gejammert, dass es einfach nicht der dritte Verlust in einem Monat sein kann. Hier ein Beitrag von vor ein paar Tagen über die gleiche Verwirrung auf einem anderen Signal
Krokodil" wird also wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden. Aber ich habe sie als Lesezeichen gespeichert, sie ist immer noch interessant.
Er geht auch in die asiatische Sitzung und kauft meist wieder. Derselbe Hamster, aber in der Gestalt eines Dinosauriers.Und es gibt keine Abonnenten. Wo sind wenigstens die Fälschungen? Offenbar hat das Team sie im Stich gelassen. Sie spielt allein.
Kilo, Mega, Yards - die neue Welle.
Am Anfang war es "stilvoll",
♪ then it was cool ♪
dann war es die Bombe,
jetzt sagen sie Kanone :)
Der Buchstabe "K" wird heute üblicherweise anstelle von "000" verwendet. Mit anderen Worten, es ist ein Synonym für Tausend.
Um ganz korrekt zu sein, wird 1000 oder "Kilo" mit einem kleinen "k" geschrieben.
aber der Großbuchstabe "K" steht für 1024.
Auch im russischen Sprachgebrauch gibt es so etwas. Das sind 1.000.
5.000 sind 5.000.) Das sind 5K.
Auch im russischen Sprachgebrauch gibt es so etwas. Das sind 1.000.
5.000 sind 5.000.) Das sind 5K.