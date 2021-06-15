1200 Abonnenten!!! - Seite 172

danminin:

Hier ist die Aktienkurve eines anderen Signaldienstes

Hier ist die Aktienkurve eines anderen Signaldienstes

Warum haben Sie dafür gesorgt, dass ein und dieselbe Sache in zwei Threads diskutiert wird?
Diskutieren Sie in Ihrem eigenen - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Andernfalls würde es als Spam betrachtet werden ...

 
Kommentare, die für dieses Thema nicht relevant sind, wurden nach "Braucht der Signaldienst eine Eigenkapitalkurve ohne Berücksichtigung von Entnahmen/Wiederauffüllungen? (ersten Beitrag lesen)".
 

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

1200 Abonnenten!!!

Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11

Hier übrigens ein weiterer Meister der schönen Geschichten um der Abonnenten willen.



Hier ist ein schlechter Einfluss des Signaldienstes auf diesen Mann. Kaum überwacht er sein Konto, ist es im nächsten Monat schon wieder leer.

Ich würde nur für mich selbst handeln, wenn es kein Problem ist, 300% im Monat zu verdienen, wenn es keine Abonnenten gibt.


 
danminin:

Hier ist ein Diagramm des Aktienkurses bei einem anderen Signaldienst

Hier ist das Diagramm der Aktienquote von einem anderen Signaldienst.



Wie ist es möglich, etwas zu verstehen?

All diese ständigen Abhebungen und Einzahlungen, diese ständigen steilen Auf- und Abwärtslinien.

Seit langem hat niemand mehr Signale nach ihrer Bilanzlinie bewertet. Denn es gibt Möglichkeiten, die Gleichgewichtslinie überhaupt zu einer geraden Linie zu machen.

Jeder bewertet die Qualität des Signals anhand der Equity Line.

Und das ist die Art dieser Zeile, die den Abonnenten von metaquotes angeboten wird.

Können wir nicht eine Grafik des Eigenkapitals erstellen , ohne die Entnahmen/Aufstockungen zu berücksichtigen?

Die Entwickler sagen, dass "einige Leute auch an einer solchen Grafik interessiert sind". Erstellen Sie also zwei Diagramme und lassen Sie die Kunden das Diagramm betrachten, das sie interessiert.

Das Schaubild zum Eigenkapital ist sehr korrekt.

Haben Sie eine Ahnung, worüber Sie schreiben?

"Eigenkapitalkurve ohne Entnahmen/Aufstockungen?!"

Wie war das?)

EgorKim:

Das Schaubild zum Eigenkapital ist sehr korrekt.

Haben Sie eine Ahnung, worüber Sie schreiben?

"Eigenkapitalkurve ohne Entnahmen/Aufstockungen?!"

Wie war das?)

hier wird alles erklärt

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

 
danminin:

Das alles wird hier erklärt.

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

Sie? Und Ihre geniale Idee?)

Wenn Sie das nächste Mal eine Abhebung bei Ihrem Broker beantragen, ohne Rücksicht auf frühere Abhebungen ))))

 
EgorKim:

Sie? Und Ihre geniale Idee?)

Wenn Sie das nächste Mal eine Abhebung bei Ihrem Broker beantragen, ohne Rücksicht auf frühere Abhebungen ))))

Sie verstehen es nicht. Auch wenn 30 Personen dafür und nur 16 dagegen sind.

Vasiliy Pushkaryov:

Das ist der schlechte Einfluss des Signaldienstes auf diesen Mann. Kaum überwacht er das Konto, ist es im nächsten Monat schon wieder weg.

Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich nur für mich selbst handeln, wenn 300 % pro Monat kein Problem sind, wenn es keine Abonnenten gibt.


Ja, es dreht sich alles um den Signaldienst;)

 
Aleksandr Volotko:

Ja, es geht nur um den Dienst "Signale";)

Und nicht nur das. Man sagt auch, dass es den Interview-Effekt gibt.

Unmittelbar nachdem jeder weiß, dass Taras das Interview gegeben hat, hat die EU den Kanal verlassen und ist gegen ihn vorgegangen. Nach ein paar Monaten war alles vorbei.

 
Vladimir Tkach:

Und nicht nur das. Man sagt auch, dass es einen Interview-Effekt gibt.

Unmittelbar nachdem jeder weiß, dass Taras das Interview gegeben hat, hat die EU den Kanal verlassen und ist gegen ihn vorgegangen. Nach ein paar Monaten war alles vorbei.

Wie ein Werbeeffekt? OK, noch einer von mir muss schnell untergehen.
