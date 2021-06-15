1200 Abonnenten!!! - Seite 172
Hier ist die Aktienkurve eines anderen Signaldienstes
...
Warum haben Sie dafür gesorgt, dass ein und dieselbe Sache in zwei Threads diskutiert wird?
Diskutieren Sie in Ihrem eigenen - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Andernfalls würde es als Spam betrachtet werden ...
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
1200 Abonnenten!!!
Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11
Hier übrigens ein weiterer Meister der schönen Geschichten um der Abonnenten willen.
Hier ist ein schlechter Einfluss des Signaldienstes auf diesen Mann. Kaum überwacht er sein Konto, ist es im nächsten Monat schon wieder leer.
Ich würde nur für mich selbst handeln, wenn es kein Problem ist, 300% im Monat zu verdienen, wenn es keine Abonnenten gibt.
Hier ist ein Diagramm des Aktienkurses bei einem anderen Signaldienst
Wie ist es möglich, etwas zu verstehen?
All diese ständigen Abhebungen und Einzahlungen, diese ständigen steilen Auf- und Abwärtslinien.
Seit langem hat niemand mehr Signale nach ihrer Bilanzlinie bewertet. Denn es gibt Möglichkeiten, die Gleichgewichtslinie überhaupt zu einer geraden Linie zu machen.
Jeder bewertet die Qualität des Signals anhand der Equity Line.
Und das ist die Art dieser Zeile, die den Abonnenten von metaquotes angeboten wird.
Können wir nicht eine Grafik des Eigenkapitals erstellen , ohne die Entnahmen/Aufstockungen zu berücksichtigen?
Die Entwickler sagen, dass "einige Leute auch an einer solchen Grafik interessiert sind". Erstellen Sie also zwei Diagramme und lassen Sie die Kunden das Diagramm betrachten, das sie interessiert.
Das Schaubild zum Eigenkapital ist sehr korrekt.
Haben Sie eine Ahnung, worüber Sie schreiben?
"Eigenkapitalkurve ohne Entnahmen/Aufstockungen?!"
Wie war das?)
FUCKING
hier wird alles erklärt
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Sie? Und Ihre geniale Idee?)
Wenn Sie das nächste Mal eine Abhebung bei Ihrem Broker beantragen, ohne Rücksicht auf frühere Abhebungen ))))
Sie verstehen es nicht. Auch wenn 30 Personen dafür und nur 16 dagegen sind.
Das ist der schlechte Einfluss des Signaldienstes auf diesen Mann. Kaum überwacht er das Konto, ist es im nächsten Monat schon wieder weg.
Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich nur für mich selbst handeln, wenn 300 % pro Monat kein Problem sind, wenn es keine Abonnenten gibt.
Ja, es dreht sich alles um den Signaldienst;)
Und nicht nur das. Man sagt auch, dass es den Interview-Effekt gibt.
Unmittelbar nachdem jeder weiß, dass Taras das Interview gegeben hat, hat die EU den Kanal verlassen und ist gegen ihn vorgegangen. Nach ein paar Monaten war alles vorbei.
8)
