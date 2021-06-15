1200 Abonnenten!!! - Seite 178
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich bin im Internet auf eine Seite gestoßen, die für den lokalen Signaldienst wirbt. Nostalgie
Ja, praktisch und informativ. Sie können alles in einem Fenster sehen
Ich bin im Internet auf eine Seite gestoßen, die für einen lokalen Signaldienst wirbt. Nostalgie
Und hier ist das U-Boot. Es kam mir in den Sinn und trieb mir eine Träne in die Augen. Ich habe die 3.000 noch nicht erreicht.
Und hier ist das U-Boot. Es kam mir in den Sinn und trieb mir eine Träne in die Augen. Ich habe die 3.000 noch nicht erreicht.
Die Tatsache selbst ist beeindruckend. Und was dann? Der Schwan flog herein?
Und hier ist das U-Boot. Es kam mir in den Sinn und trieb mir eine Träne in die Augen. Ich habe die 3.000 noch nicht erreicht.
Und hier ist das U-Boot. Es kam mir in den Sinn und trieb mir eine Träne in die Augen. Ich habe noch nicht die 3.000 erreicht.
Cents-Konto.
Der Autor verspricht, den Saldo bei 10000 zu halten, um den Abonnenten die Arbeit zu erleichtern.
Kein Kommentar)
Ich habe eine Frage: Woher kommen die $20-Signale, wenn es heißt, dass $30 der Mindestwert ist?