1200 Abonnenten!!! - Seite 182

Neuer Kommentar
[Gelöscht]  
Uladzimir Izerski:

hier sind die Pfunde auf der Tastatur und hier ist die Koin.

Münzen werden auch am Wochenende nicht gehandelt. Verarschen Sie mich nicht, wie Sie es immer tun.
 
Vladimir Baskakov:
Auch an Wochenenden werden keine Münzen gehandelt. Mach keinen Scheiß, wie du es immer machst

es gibt dts, auf denen auch am Wochenende Koins (natürlich paarweise) gehandelt werden

 
Vasiliy Pushkaryov:

Hier sind weitere 200 Menschen, die auf eine kleine Supergewinn-Geschichte hereingefallen sind.

Ja, ja.


Welches System kann das vorhersehen? Nur mäßiger Appetit bei der Berechnung des Loses.

[Gelöscht]  
Aleksei Stepanenko:

Ja, ja.

Welches System kann das vorhersehen? Nur mäßiger Appetit bei der Berechnung des Loses.

Ich musste nur einen Blick auf die tägliche BB werfen, die unter dem Strich abgeschoben wurde, nichts Außergewöhnliches. Was soll die ganze Aufregung?
 
Vladimir Baskakov:
Was soll die ganze Aufregung?

Ich habe es gesehen, aber ich dachte, es würde bergab gehen. Aber ein Tonic :)

 
Igor Makanu:

Sie können auch überprüfen, woran Sie nicht gedacht haben ;)

:))

Ich habe mich auch mit dieser Frage beschäftigt und bin zu folgendem Schluss gekommen: ein Geschäft innerhalb einer Welle. Die Wellen können für den Handel von der kürzesten bis zur längsten gewählt werden, je nach Persönlichkeit.

Mehrere Geschäfte in einer Richtung innerhalb einer Welle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnet werden, sind faktisch ein einziges Geschäft, und selbst wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten eröffnet werden, kann man kaum sagen, dass es sich um ein einziges Geschäft handelt. Hier wird viel gespielt, z.B. verschiedene Aktien, die im Forex nicht sehr effektiv sind.

Aber es ist natürlich nicht hundertprozentig eine Schlussfolgerung für mich. Irgendwo muss man ja schließlich anfangen.
[Gelöscht]  
Aleksei Stepanenko:

:))

Ich habe mich auch mit dieser Frage beschäftigt und bin zu folgendem Schluss gekommen: ein Geschäft innerhalb einer Welle. Dementsprechend kann man die Wellen für den Handel von der kürzesten bis zur längsten wählen, je nachdem, welche Welle am besten geeignet ist.

Mehrere Geschäfte innerhalb einer Welle, die zu einem Zeitpunkt in einer Richtung eröffnet werden, sind eigentlich ein Geschäft, und selbst wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten eröffnet werden, kann man kaum sagen, dass es sich um ein einziges Geschäft handelt. Gerade hier gibt es eine Menge Spiel, wie verschiedene Aktien, die nicht sehr effektiv in Forex sind.

Aber es ist natürlich nicht hundertprozentig eine Schlussfolgerung für mich. Irgendwo muss man ja schließlich anfangen.
Ich glaube, dass Wellen vor etwa 20 Jahren überflüssig wurden.
 
Vladimir Baskakov:
Ich glaube, dass Wellen vor etwa 20 Jahren überflüssig wurden.

Ich meine nicht 1-2-3. Es handelt sich nur um eine regelmäßige wellenförmige Kursbewegung. Zum Beispiel so:

Eine kürzere Periode von Wellen würde so aussehen:


[Gelöscht]  
Aleksei Stepanenko:

Ich meine nicht 1-2-3. Es handelt sich nur um eine regelmäßige wellenförmige Kursbewegung. Zum Beispiel so:


Ah, so kann man auf dem ZZ besser sehen
 
Vladimir Baskakov:
Ah, Sie können also auf dem ZZ besser sehen.

Ja, es ist im Wesentlichen ein Zick-Zack-Kurs, mit einigen Verbesserungen:)

Das sind die Wellen, die ich meinte: Bewegung+Rückstoß=Welle.

1...175176177178179180181182183184185186187188189...230
Neuer Kommentar