Hier ist übrigens ein anderer, der es versteht, schöne Geschichten im Interesse der Unterzeichner zu schreiben.
Wieder einmal werden wir in Echtzeit beobachten, wie Hamster gezüchtet werden und wie Dutzende von Menschen ihr hart verdientes Geld verlieren.
Wir müssen nicht nur Rückmeldungen in den Signalen, sondern auch Kommentare abgeben, damit die fehlinformierten Menschen potenzielle Lügner warnen können.
Nun, die meiste Zeit der Überwachung, also ist alles fair... Können Sie mir den Link mailen?
Er kam erst im Mai mit einer guten Geschichte an. Dreizehntausend Prozent. Wenn ich mich nicht irre, war er nach zwei Monaten wieder weg, aber er hat es geschafft, ein paar Dutzend Leute zu bekommen.
Damals verlor er im Mai und Juni Geld. Und das aktuelle Signal zeigt eine Rendite von 300 % in denselben Monaten.
Hinzugefügt: Dies ist ein altes Signal zu Beginn der Überwachung, das bereits entleert und gelöscht wurde.
müssen wir nicht nur Feedback in den Signalen, sondern auch Kommentare zu machen. so dass die uninformierten Menschen können potenzielle l-vs warnen.
Wenn das kein Geheimnis ist, was ist dann mit Ihnen los? Haben Sie Eurodollar gekauft? Schon viele Bestellungen?
Ja, Blödsinn. Fünf Käufe in Folge am gleichen Ort, kurz vor dem starken Rückgang, obwohl es keine Neuigkeiten gab. Die Woche endete mit einem schwimmenden Drawdown. Nun, der Autor ist bisher ein Überschwinger, also warten wir auf seine Magie)
Du solltest uns besser von deiner Magie erzählen. Wie haben Sie es geschafft, so viele Freunde zu finden?Freunde des Benutzers(9723)
Wenn Sie Ihr Signal erstellen, können Sie mit Hilfe Ihrer Freunde leicht mindestens 100 Abonnenten gewinnen. :)