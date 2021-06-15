1200 Abonnenten!!! - Seite 176
Ich verstehe jetzt die Politik der methaquotes - nichts tun, die Leute etwas von ihrem Geld abzweigen lassen - damit sie sich einen Spaß daraus machen können.
Ich denke schon)). Um Ihnen ein Beispiel zu geben: der Signalgeber, der vor zwei Jahren in seinem ersten Monat 165 % hatte. Vor einem Jahr hatte er in einem Monat 172 Abonnenten (siehe Screenshot unten). Zu dieser Zeit konnte er jedoch 8 Monate lang gewinnbringenden Handel nachweisen, und in jedem Monat gelang es ihm, mit einer Position Gewinne zu erzielen. Es war offensichtlich eine Fälschung und das Signal wurde entfernt. Auch in diesem Jahr liegt der Hauptgewinn bei einer Position pro Monat, aber in den letzten beiden Monaten vor der Überwachung wurde der Roboter mit kleinem TP/SL aktiviert und hat die Situation etwas verwässert. Aber die Menschen sind nicht mehr so empfänglich.
Und woran erkennt man den Unterschied zwischen einem normalen und einem gefälschten Exemplar? Nicht jeder kann ihnen ein Jahr lang folgen. Das kann ich nicht auf Anhieb sagen.
Sie müssen es nicht ein Jahr lang befolgen. Ein neues Signal erscheint, er hat eine Position in seiner Handelsgeschichte - einmal im Monat, und diese Position ist immer profitabel für 8 Monate. Die Position nimmt 20 Pips und es ist 50-70% Gewinn, und 35-40 Pips Verlust würde die Kaution zu töten. Aber das passiert nicht, der Händler rät immer, bevor er überwacht. Nach der Beobachtung vieler kleiner Trades geht es jetzt entweder ins Minus oder ins Plus. Letztes Jahr gab es fast jeden Monat einen solchen Signalgeber, die Verwaltung hat ihn dann entfernt. Sie sind die Überlebenden zahlreicher Cent-Konten, deren Geschäfte in entgegengesetzter Richtung eröffnet wurden.
Dann fingen sie an, die Dinge ein wenig intelligenter zu machen. Drei oder vier Monate dieser Art von Handel, dann manueller Handel, dann wieder 2-3 Monate Handel. Oder sie begannen, mehrere Positionen in einem Monat zu machen und steigerten das Wachstum auf bis zu 300%. Wie bei diesemSignal. Jetzt hat der Roboter begonnen, gewinnbringende Positionen zu verwässern, es ist schwieriger zu verfolgen, aber es ist möglich. Nur ist es für die Verwaltung wahrscheinlich schwieriger, einen Grund für die Deaktivierung des Kontos zu finden.
Wer wird eine Position/Monat abonnieren
Eine Stelle pro Monat ist für die Überwachung vorgesehen. Die Position kann aus 10 oder 30 Geschäften bestehen, um die Geschichte seriöser aussehen zu lassen. Nicht jeder schaut sich die Geschichte akribisch an. Sobald Sie mit der Überwachung verbunden sind, können Sie jeden zweiten Tag nach dem Zufallsprinzip handeln, um die Handelsaktivität aufrechtzuerhalten. Wenn Sie das Konto z.B. am 2. Mai mit 70% Rentabilität im Mai überwachen, können Sie leicht auf Abonnenten warten, die sich für die Handelsgeschichte bis Ende Juni angemeldet haben. Im obigen Screenshot sehen Sie, dass es 2018 172 Abonnenten für das 49-Dollar-Signal gibt. Das ist etwa ein Monat. In diesem Jahr hat dieser Autor ein Signal im Wert von $ 30 und nur 34 Abonnenten und bereits etwa ein Dutzend negative Rückmeldungen. Diese Strategie verliert also an Wirksamkeit.
Sie werden sich etwas einfallen lassen. Und wie geht es Pashkovets und seiner Frau?
Er ist zurückhaltend. Vor dem 16. September habe ich 10 % gemacht und dann keinen einzigen Handel mehr. Jetzt ist er auf dem Markt.
Und was sagen die Abonnenten?
Sie sind still. Es gibt zehnmal weniger von ihnen.
Eine Hamsterdame hat in einem der Signale geschrieben, dass sie am 1. Oktober ein neues, vielversprechendes Tier bekommen wird. Aber irgendetwas hat sich am 1. nie gezeigt.
