Nach einer derartigen Erholung des Pfunds ist es nun zu einem
Dieser Fall überrascht mich. Handel, je nach Geschichte, entweder mit Eurodollar oder mit Pfunddollar. Offenbar gab es vor ein paar Tagen einen Ansturm auf den Eurodollar. Als der Euro bei 1,1020 lag, hatte er bisher 7000 Verlust gemacht. Alle 10 Pips bewegen das Eigenkapital um etwa 1000. Angeblich war sie auch unten, aber das Bild ist eingefroren.
Ist er ausgeschaltet oder so?
Vielleicht aus den Rezensionen. Nach einem Absturz werden in der Regel 10-20 Riesen auf einmal nachgeschossen.
Unser bester Torhüter in der EU ist um mickrige 6 % gefallen, und schon wird er von den Kritikern mit Schlamm beworfen (D)))
Nun, es schien kein Totalschaden zu sein... Der Roboter hat schon vorher hervorragend gehandelt. Vielleicht wird es ziehen...
Die Gewinne schwimmen...
Dann muss er sich abgesichert haben
Hier sind weitere 200 Menschen, die auf das Märchen von den Supergewinnen hereingefallen sind.