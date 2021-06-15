1200 Abonnenten!!! - Seite 179

[Gelöscht]  
Nataliia Ulianova:
Und ich habe eine Frage - woher kommen die $20 Signale, wenn es heißt, dass $30 der Mindestpreis bei der Eröffnung ist?
Sie stammen aus dem 19. Jahrhundert.
 
Junge Generation D))))

Diese Konten sind längst weg, sonst hätten die Moderatoren meine Beiträge gelöscht.

 
Taki young, du hast Recht;)
Vasiliy Pushkaryov:

Ein Tagesgewinn von mehr als 10% ist schon wieder fragwürdig. Wieder auf der Jagd nach Supergewinnen. Bei Turbo Hamster habe ich mich gefragt und gejammert, dass es einfach nicht der dritte Verlust in einem Monat sein kann. Hier ein Beitrag von vor ein paar Tagen über die gleiche Verwirrung auf einem anderen Signal


Krokodil" wird also wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilen. Aber ich habe es zu meinen Lesezeichen hinzugefügt, es ist trotzdem interessant.

Nun, es fängt gut an und... alle
 
Vladimir Baskakov:

Die Tatsache selbst ist beeindruckend. Und was dann? Der Schwan flog herein?

Danach dümpelte es weitere drei Monate vor sich hin. In einem halben Jahr: 5 % Gewinn. Die Abonnenten hielten bis zum Ende durch... .

Vasiliy Pushkaryov:
Ja, er hatte eine kurze Spanne von über 3.000. Es waren ein oder zwei Wochen. Aber trotzdem ein Rekord.
Was ist die Strategie dieses Mannes, der bereits mehr als 800 Abonnenten hat, und das zu 100% automatisch? Aus Russland
 
Vladimir Baskakov:
Wie sieht die Strategie des Mannes aus, der bereits mehr als 800 Abonnenten hat, und das zu 100% automatisch? Aus Russland

Klassisch. Die überzogene Mittelwertbildung.


 

Nun, wie üblich vor der Überwachung, ist der Stil völlig anders.


Vladimir Tkach:

Nun, wie üblich vor der Überwachung, ist der Stil völlig anders.


Sind Sie sicher, dass es von Alexander Kr. stammt? Es sieht aus wie ein Scalper.
 
Vladimir Tkach:

Nun und wie üblich vor der Überwachung ist der Stil völlig anders.


Eine so berühmte dc muss sehr gute Geschichtskünstler haben.

***

