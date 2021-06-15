1200 Abonnenten!!! - Seite 179
Und ich habe eine Frage - woher kommen die $20 Signale, wenn es heißt, dass $30 der Mindestpreis bei der Eröffnung ist?
Junge Generation D))))
Diese Konten sind längst weg, sonst hätten die Moderatoren meine Beiträge gelöscht.
Ein Tagesgewinn von mehr als 10% ist schon wieder fragwürdig. Wieder auf der Jagd nach Supergewinnen. Bei Turbo Hamster habe ich mich gefragt und gejammert, dass es einfach nicht der dritte Verlust in einem Monat sein kann. Hier ein Beitrag von vor ein paar Tagen über die gleiche Verwirrung auf einem anderen Signal
Krokodil" wird also wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilen. Aber ich habe es zu meinen Lesezeichen hinzugefügt, es ist trotzdem interessant.
Die Tatsache selbst ist beeindruckend. Und was dann? Der Schwan flog herein?
Danach dümpelte es weitere drei Monate vor sich hin. In einem halben Jahr: 5 % Gewinn. Die Abonnenten hielten bis zum Ende durch... .
Ja, er hatte eine kurze Spanne von über 3.000. Es waren ein oder zwei Wochen. Aber trotzdem ein Rekord.
Wie sieht die Strategie des Mannes aus, der bereits mehr als 800 Abonnenten hat, und das zu 100% automatisch? Aus Russland
Klassisch. Die überzogene Mittelwertbildung.
Nun, wie üblich vor der Überwachung, ist der Stil völlig anders.
Eine so berühmte dc muss sehr gute Geschichtskünstler haben.
