Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 3
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Да, Вы правы - "Сложно в минус поработать. :))" ...
четкая граница между продажей и покупкой, то есть больше/меньше?
короче говоря, еще одна из систем, которая по разному ведет себя на границе тренд/флет
четкая граница между продажей и покупкой, то есть больше/меньше?
короче говоря, еще одна из систем, которая по разному ведет себя на границе тренд/флет
Ну зачем такая чушь?... Как можно определить "тренд/флэт" на 6-ти минутном графике?...
"Короче говоря" - головку нужно включать...
Ну зачем такая чушь?... Как можно определить "тренд/флэт" на 6-ти минутном графике?...
"Короче говоря" - головку нужно включать...
плавали ужо ;)
успешный трейдер не станет зарабатывать на чем то еще, кроме трейдинга.
успешный трейдер не станет зарабатывать на чем то еще, кроме трейдинга.
Это - не нормально, если обучением будут заниматься одни дебилы...
Это - не нормально, если обучением будут заниматься одни дебилы...
Это самописанный индикатор? TD с чем-то. Он без перерисовки?
Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!
Данный индикатор перерисовывает иногда 5-й бар в историю, а на постоянной основе 2-3 бара
Не верьте красивым картинкам, это всего лишь история, в онлайне это не работает совсем
Нужно больше - есть на форуме в других ветках.
Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!
Данный индикатор перерисовывает иногда 5-й бар в историю, а на постоянной основе 2-3 бара
Не верьте красивым картинкам, это всего лишь история, в онлайне это не работает совсем
Нужно больше - есть на форуме в других ветках.
Виталий, здесь нет ничего необычного,
к сожалению.
увидевший/создавший всего лишь один раз правильный индикатор, никогда его и никому не покажет
поверь
никогда!
Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!
Ну и зачем так громко завидывать успехам коллег?
Подтвердить наличие "у сенсея" рабочей ТС - НУ ОЧЕНЬ ПРОСТО...
Нужно провести анализ ПРОГНОЗОВ за большой период времени ( в блогах ), и все сразу станет ясно...
Ну и зачем так громко завидывать успехам коллег?
Подтвердить наличие "у сенсея" рабочей ТС - НУ ОЧЕНЬ ПРОСТО...
Нужно провести анализ ПРОГНОЗОВ за большой период времени ( в блогах ), и все сразу станет ясно...
Безо всяких проверок понятно, что если человек носится по форумам как в ж.. раненый и АБСОЛЮТНО НЕНАВЯЗЧИВО старется привлечь внимание к своим платным продуктам, то непосредственно торговлей он заработать скорее всего не способен.
Виталий, здесь нет ничего необычного,
к сожалению.
увидевший/создавший всего лишь один раз правильный индикатор, никогда его и никому не покажет
поверь
никогда!
Что бы вы ответили на вопрос потенциального покупателя: Если такой профитный продукт, то зачем продаете, а не пользуетесь сами?