Торговые советники и роботы - ***или все же есть где волшебный?))) - страница 3

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Serqey Nikitin:

Да, Вы правы - "Сложно в минус поработать. :))" ...


четкая граница между продажей и покупкой, то есть больше/меньше?

короче говоря, еще одна из систем, которая по разному ведет себя на границе тренд/флет

 
Renat Akhtyamov:

четкая граница между продажей и покупкой, то есть больше/меньше?

короче говоря, еще одна из систем, которая по разному ведет себя на границе тренд/флет

Ну зачем такая чушь?...   Как можно определить "тренд/флэт" на 6-ти минутном графике?...

"Короче говоря" - головку нужно включать...

 
Serqey Nikitin:

Ну зачем такая чушь?...   Как можно определить "тренд/флэт" на 6-ти минутном графике?...

"Короче говоря" - головку нужно включать...

плавали ужо ;)

успешный трейдер не станет зарабатывать на чем то еще, кроме трейдинга.

 
Renat Akhtyamov:


успешный трейдер не станет зарабатывать на чем то еще, кроме трейдинга.

Это - не нормально, если обучением будут заниматься одни дебилы...

 
Serqey Nikitin:

Это - не нормально, если обучением будут заниматься одни дебилы...

и я о том же
 
Oleg Papkov:

Это самописанный индикатор? TD с чем-то. Он без перерисовки?

Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!

Данный индикатор перерисовывает иногда 5-й бар в историю, а на постоянной основе 2-3 бара

Не верьте красивым картинкам, это всего лишь история, в онлайне это не работает совсем

Нужно больше - есть на форуме в других ветках.

 
Vitaly Muzichenko:

Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!

Данный индикатор перерисовывает иногда 5-й бар в историю, а на постоянной основе 2-3 бара

Не верьте красивым картинкам, это всего лишь история, в онлайне это не работает совсем

Нужно больше - есть на форуме в других ветках.

Виталий, здесь нет ничего необычного,

к сожалению.

увидевший/создавший всего лишь один раз правильный индикатор, никогда его и никому не покажет

поверь

никогда!

 
Vitaly Muzichenko:

Это всё развод - нет у сэнсэя рабочей ТС и рабочего индикатора!


Ну и зачем так громко завидывать успехам коллег?

Подтвердить наличие "у сенсея" рабочей ТС - НУ ОЧЕНЬ ПРОСТО...

Нужно провести анализ ПРОГНОЗОВ за большой период времени ( в блогах ), и все сразу станет ясно...

 
Serqey Nikitin:

Ну и зачем так громко завидывать успехам коллег?

Подтвердить наличие "у сенсея" рабочей ТС - НУ ОЧЕНЬ ПРОСТО...

Нужно провести анализ ПРОГНОЗОВ за большой период времени ( в блогах ), и все сразу станет ясно...

Безо всяких проверок понятно, что если человек носится по форумам как в ж.. раненый и АБСОЛЮТНО НЕНАВЯЗЧИВО старется привлечь внимание к своим платным продуктам, то непосредственно торговлей он заработать скорее всего не способен. 

 
Renat Akhtyamov:

Виталий, здесь нет ничего необычного,

к сожалению.

увидевший/создавший всего лишь один раз правильный индикатор, никогда его и никому не покажет

поверь

никогда!

Что бы вы ответили на вопрос потенциального покупателя: Если такой профитный продукт, то зачем продаете, а не пользуетесь сами?

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