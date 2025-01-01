DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekStringsCStringFind 

Find

Sucht nach der ersten Aufnahme des Teilstrings beginnend mit der angegebenen Position.

int  Find(
   uint          start,         // Position
   const string  substring      // Teilstring
   ) const;

Parameter

start

[in]  Startposition für Suche nach dem Teilstring.

substring

[in]  Muster des Teilstrings für Suche.

Rückgabewert

Der Index der ersten Aufnahme des Teilstrings (-1, wenn der Teilstring nicht gefunden ist).