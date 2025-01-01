- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Find
Sucht nach der ersten Aufnahme des Teilstrings beginnend mit der angegebenen Position.
|
int Find(
Parameter
start
[in] Startposition für Suche nach dem Teilstring.
substring
[in] Muster des Teilstrings für Suche.
Rückgabewert
Der Index der ersten Aufnahme des Teilstrings (-1, wenn der Teilstring nicht gefunden ist).