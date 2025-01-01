Find

Sucht nach der ersten Aufnahme des Teilstrings beginnend mit der angegebenen Position.

int Find(

uint start,

const string substring

) const;

Parameter

start

[in] Startposition für Suche nach dem Teilstring.

substring

[in] Muster des Teilstrings für Suche.

Rückgabewert

Der Index der ersten Aufnahme des Teilstrings (-1, wenn der Teilstring nicht gefunden ist).