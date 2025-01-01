DokumentationKategorien
Compare

Vergleicht mit einem String.

int  Compare(
   const string  str      // String
   ) const;

Parameter

str

[in]  Der String zum Vergleich.

Rückgabewert

0 - wenn die Strings gleich sind, -1 - wenn der Klasse-Mitglied-String kleiner als der Parameter-String ist, 1 - wenn der Klasse-Mitglied-String größer als der Parameter-String ist.

Vergleicht mit dem String der eine Instanz von CString ist.

int  Compare(
   CString*  str      // Zeiger
   ) const;

Parameter

str

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CString-Klasse für Vergleich.

Rückgabewert

0 - wenn die Strings gleich sind, -1 - wenn der Klasse-Mitglied-String kleiner als der Parameter-String ist, 1 - wenn der Klasse-Mitglied-String größer als der Parameter-String ist.