Vergleicht Strings egal in welcher Groß-/Kleinschreibung.
|
int CompareNoCase(
Parameter
str
[in] Der String zum Vergleich.
Rückgabewert
0 - wenn die Strings gleich sind, -1 - wenn der Klasse-Mitglied-String kleiner als der Parameter-String ist, 1 - wenn der Klasse-Mitglied-String größer als der Parameter-String ist.
Vergleicht mit dem String, der eine Instanz von CString ist, egal in welcher Groß-/Kleinschreibung.
|
int CompareNoCase(
Parameter
str
[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CString-Klasse für Vergleich.
Rückgabewert
0 - wenn die Strings gleich sind, -1 - wenn der Klasse-Mitglied-String kleiner als der Parameter-String ist, 1 - wenn der Klasse-Mitglied-String größer als der Parameter-String ist.