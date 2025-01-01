Insert

Fügt einen String and die angegebene Position ein.

uint Insert(

uint pos,

const string str

)

Parameter

pos

[in] Die Einfügeposition.

str

[in] Der String, der eingefügt wird.

Rückgabewert

Die Länge des resultierenden Strings.

Insert

Fügt einen String aus einer Instanz von CString ad die angegebene Position ein.

uint Insert(

uint pos,

CString* str

)

Parameter

pos

[in] Die Einfügeposition.

str

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CString-Klasse für Einfügen.

Rückgabewert

Die Länge des resultierenden Strings.