Insert
Fügt einen String and die angegebene Position ein.
|
uint Insert(
Parameter
pos
[in] Die Einfügeposition.
str
[in] Der String, der eingefügt wird.
Rückgabewert
Die Länge des resultierenden Strings.
Insert
Fügt einen String aus einer Instanz von CString ad die angegebene Position ein.
|
uint Insert(
Parameter
pos
[in] Die Einfügeposition.
str
[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CString-Klasse für Einfügen.
Rückgabewert
Die Länge des resultierenden Strings.