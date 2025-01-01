DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekStringsCStringInsert 

Insert

Fügt einen String and die angegebene Position ein.

uint  Insert(
   uint          pos,     // Position
   const string  str      // String
   )

Parameter

pos

[in]  Die Einfügeposition.

str

[in]  Der String, der eingefügt wird.

Rückgabewert

Die Länge des resultierenden Strings.

Insert

Fügt einen String aus einer Instanz von CString ad die angegebene Position ein.

uint  Insert(
   uint      pos,     // Position
   CString*  str      // Zeiger
   )

Parameter

pos

[in]  Die Einfügeposition.

str

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CString-Klasse für Einfügen.

Rückgabewert

Die Länge des resultierenden Strings.