Dieser Indikator visualisiert die "Pair-Trading-Methode" (Suche nach Divergenzen). Tandem Expert Advisor verwendet die gleiche Methode (https://www.mql5.com/en/code/955).





Abb. 1. EURUSD Chart auf dem Chart des GBPUSD. Gemeinsame H1 Zeitrahmen

Abb.1 zeigt ein Beispiel der Anwendung des Indikators. Er zeigt deutlich, wie die Kurse bis zu einem bestimmten Distanz auseinander- und dann wieder zusammenlaufen. Bei der nächsten, ähnlichen Divergenz, sollte das obere Paar verkauft und das untere gekauft werden. Wenn die Paare wieder zusammenlaufen, sollten beide geschlossen werden. Eine Position wird mit Verlust, die andere mit größerem Gewinn geschlossen.



Die folgenden Parameter wurden im oben genannten Beispiel verwendet:





Abb.2. Die Parameter des TandemInstrument Indikators wurden im oben genannten Beispiel verwendet





Abfolge der Änderungen:

September 8, 2012