TandemInstrument - Indikator für den MetaTrader 5

Evgeniy Trofimov
Dieser Indikator visualisiert die "Pair-Trading-Methode" (Suche nach Divergenzen). Tandem Expert Advisor verwendet die gleiche Methode (https://www.mql5.com/en/code/955).

EURUSD^GBPUSD

Abb. 1. EURUSD Chart auf dem Chart des GBPUSD. Gemeinsame H1 Zeitrahmen

Abb.1 zeigt ein Beispiel der Anwendung des Indikators. Er zeigt deutlich, wie die Kurse bis zu einem bestimmten Distanz auseinander- und dann wieder zusammenlaufen. Bei der nächsten, ähnlichen Divergenz, sollte das obere Paar verkauft und das untere gekauft werden. Wenn die Paare wieder zusammenlaufen, sollten beide geschlossen werden. Eine Position wird mit Verlust, die andere mit größerem Gewinn geschlossen. 

Die folgenden Parameter wurden im oben genannten Beispiel verwendet:


Abb.2. Die Parameter des TandemInstrument Indikators wurden im oben genannten Beispiel verwendet

Abfolge der Änderungen: 

September 8, 2012

  • verbesserter Code des Indikators unter Berücksichtigung möglicher "Löchern" in der Geschichte eines indirekten Symbols;

  • Anzeige im Kommentar der Dichte des 2. Symbols (die Zahl mit der die Kerzen des 2. Symbols multipliziert werden bevor sie auf dem Chart gezeichnet werden).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/991

