i-BB-Width - Indikator für den MetaTrader 5
Weite der Bollinger Bänder. Einer seiner Anwendungsmöglichkeiten wurde im FOREX Magazin №123 (Juli 2006) auf Seite 47 beschrieben.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+
//| Eingabeparameter des Indikators |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; //Periodenanzahl der Glättung
input double deviation=2.0; //Abweichung
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //Kalkulationspreis
input int Shift=0; //horizontaler Versatz des Indikators in Bars
i-BB-Width
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und am 30.05.2007 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/990
