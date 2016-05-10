CodeBaseKategorien
Indikatoren

i-BB-Width - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1090
(17)
Weite der Bollinger Bänder. Einer seiner Anwendungsmöglichkeiten wurde im FOREX Magazin №123 (Juli 2006) auf Seite 47 beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  Eingabeparameter des Indikators  |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; //Periodenanzahl der Glättung                    
input double deviation=2.0; //Abweichung
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //Kalkulationspreis
input int Shift=0; //horizontaler Versatz des Indikators in Bars

i-BB-Width

i-BB-Width 

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und am 30.05.2007 veröffentlicht. 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/990

