BrakeMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
brakema.mq5 (11.14 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form Zu verwenden wie ein Parabolic Sar.

BrakeMA

BrakeMA 

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 10.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der mql4.com

