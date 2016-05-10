Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
2 Symbole auf einem Chart - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator kann zur gleichzeitigen Analyse von zwei oder mehr Symbolen verwendet werden.
Die erste Bar des Hauptcharts wird als Startpunkt verwendet. Die Funktionsweise des Indikators wird über Schaltflächen in der linken unteren Ecke gesteuert. Die Eingabe-Parameter können nur während der ersten Initialisierung des Indikators verwendet werden.
- Scale fix - fester Maßstab (automatisch)
- Invert - Symbol invertieren
- Freeze - fixieren des aktuellen Charts (auch durch einen Doppelklick auf dem Chart)
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/987
