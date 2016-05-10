CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

2 Symbole auf einem Chart - Indikator für den MetaTrader 5

Mihail Lagutin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1548
Rating:
(42)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
isymbol.mq5 (14.13 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator kann zur gleichzeitigen Analyse von zwei oder mehr Symbolen verwendet werden.

Die erste Bar des Hauptcharts wird als Startpunkt verwendet. Die Funktionsweise des Indikators wird über Schaltflächen in der linken unteren Ecke gesteuert. Die Eingabe-Parameter können nur während der ersten Initialisierung des Indikators verwendet werden.

Die Eingabeparameter werden danach durch die Schaltflächen im linken unteren Ecke des Charts beeinflusst.

  • Scale fix - fester Maßstab (automatisch)
  • Invert - Symbol invertieren
  • Freeze - fixieren des aktuellen Charts (auch durch einen Doppelklick auf dem Chart)

2 Symbole auf einem Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/987

BrakeMA BrakeMA

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form

BrakeParb BrakeParb

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form

AverageSizeBar AverageSizeBar

Die durchschnittliche Kerzengröße eines bestimmten Zeitraumes.

i-BB-Width i-BB-Width

Weite der Bollinger Bänder. Einer seiner Anwendungsmöglichkeiten wurde im FOREX Magazin №123 (Juli 2006) auf Seite 47 beschrieben.