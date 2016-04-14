Die Strategie des Handelns ist, dass das Maximum und Minimum einer bestimmten Handelsspanne berechnet wird.

Um noch unprofitable Orders in den Gewinn bringen zu können verwendet dieser Indikator die Martingale Strategie.

Der Advisor berechnet das Maximum und das Minimum in dem ausgewählten Zeitabschnitt zwischen

TimeStart (Startzeitpunkt der zu beobachtenden Periode) und

TimeEnd (Endzeitpunkt der zu beobachtenden Periode)

Dadurch können sie sich den optimalen Zeitraum selbst auswählen.

Wenn der Kurs das Maximum dieser Periode überschreitet ist es ein Kaufsignal. Wenn der Kurs das Minimum unterschreitet ist es ein Verkaufssignal.

Stop Loss ist jeweils das Entgegengesetzte Signal.

Kickprophet sollte in der Höhe dem des beobachteten Zeitraumes entsprechen.

Offene Orders können auch zeitgesteuert geschlossen werden

TimeCloseOrder (Zeit inhalt welcher die Ort ausgeschlossen werden sollen)



Wenn Sie TimeCloseOrde = 0 oder kleiner TimeEnd setzen, then the closure orders will only footsteps, excluding TimeCloseOrder.

Wenn eine Order durch Stop Loss geschlossen wurde, wird eine neue entgegengesetzte Order mit einer größeren Lotgröße um den Faktor K_martin lot geöffnet.

Stops werden gesetzt um eventuell resultieren Verluste zu begrenzen. Wenn eine Order erfolgreich abgeschlossen worden ist, dann wartet der Expert Advisor auf die nächste Periode und alles beginnt von vorne.

Parameter No_Loss - Stop Loss wird auf den Einstiegspunkt gesetzt, wenn eine Order zur Hälfte im Profit ist.

Dieser Expert Advisor arbeitet sehr gut mit Brokern, die Kurse mit 4 und/oder 5 Nachkommastellen liefern, aber er arbeitet nicht mit Brokern, bei denen es verboten ist, mit der Orderaufgabe auch gleichzeitig das Stop Loss anzugeben.









Period, a time frame allocated to the price chart.



Um mit dieser Strategie erfolgreich zu sein muss ein Ausbruch auch vollständig verstanden sein. Daher beachten Sie bitte immer zeitkritische Nachrichten und die Öffnungszeiten von den verschiedenen Märkten.

