Indikatoren

ytg_Day_candle - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
831
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator zeigt die Handelsspannen während verschiedener Handelszeiten an.

