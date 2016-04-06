CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ytg_DveMashki_ind - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
879
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9211

Working inside the channel Working inside the channel

Ein Indikator mit Einstiegspunkten und Stop-Linien

AMA STL AMA STL

AMA STL Indikator.

ytg_Day_candle ytg_Day_candle

Dieser Indikator zeigt die Handelsspannen während verschiedener Handelszeiten an.

ChartPlusChart ChartPlusChart

Dieses Programm erlaubt es Ihnen, die Kurse von zwei verschiedenen Metatrader-Brokern zu vergleichen.