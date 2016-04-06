Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Fractal ZigZag Expert - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1793
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Fractal ZigZag Expert Advisors.
Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8995
GetColorTF
Diese Funktion ändert die Farbe eines Objektes. Ein Beispiel mit einem Indikator.Font_Name
Diese Funktion ändert den Namen einer Schriftart. Ein Beispiel mit einem Indikator.
A Tool: Horizontal Grid Plotter
Ein Skript für horizontale GitterlinienA Tool: Vertical Grid Plotter
Scripts für die Darstellung von vertikalen Gitterlinien