Indikatoren

HardLevels - Indikator für den MetaTrader 4

Rafal Dubiel | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
825
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Es gibt sehr viele Indikatoren, welche Unterstützungs- und Widerstandslinien anzeigen. Dieses ist einer davon. Er erlaubt die Verwendung von mehrfachen Timeframes und bietet noch viele weitere Optionen. Da er eine erweiterte Filterung verwendet zeigt er wirklich wichtige Levels an.

Eine vollständige Beschreibung finden Sie hier.

Beispiel

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8963

