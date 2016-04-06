Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
HardLevels - Indikator für den MetaTrader 4
- 825
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Es gibt sehr viele Indikatoren, welche Unterstützungs- und Widerstandslinien anzeigen. Dieses ist einer davon. Er erlaubt die Verwendung von mehrfachen Timeframes und bietet noch viele weitere Optionen. Da er eine erweiterte Filterung verwendet zeigt er wirklich wichtige Levels an.
Eine vollständige Beschreibung finden Sie hier.
Beispiel
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8963
